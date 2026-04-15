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Registro telefónico dispara spam y expone fallas en reciclaje de números

Con solo 12.6% de líneas registradas, el mercado enfrenta riesgos de reasignación masiva que vincula identidades a números usados en fraudes o adeudos.
mié 15 abril 2026 07:40 AM
Más llamadas spam y deudas heredadas: registro de celulares con CURP evidencia riesgo para los usuarios
Adquirir un número reciclado implica heredar la actividad bancaria, digital y de conectividad del anterior titular. E incluso existe el riesgo que corresponda a temas de estafa, crimen organizado, o a una investigación.
 (yacobchuk/Getty Images)

El registro de telefonía móvil abre nuevos riesgos para los usuarios, especialmente por la vinculación de su identidad a números reciclados.

Es el caso de M. Rodríguez —nombre modificado por motivos de privacidad—, quien hace un mes perdió su línea tras dejar de recargar saldo. Al necesitar un nuevo número para trabajo y trámites, compró una SIM de Telcel, que fue vinculada a su identidad como parte de la política de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Desde que registró el nuevo número, el teléfono de M. Rodríguez no ha dejado de recibir llamadas de números spam, así como mensajes de texto, presuntamente de una tienda departamental, preguntando por una persona que tiene adeudos con la departamental.

“Todo el día llaman y no contesto porque no reconozco los números. Ya llevo más de 80 llamadas registradas. Y los mensajes son más. Insisten que una persona les debe dinero y que incluso enfrenta un tema legal”, relató la usuaria a Expansión, quien asegura nunca haber tenido un problema similar con su antigua línea.

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“Pienso dar de baja el nuevo número, pero tengo miedo que pase lo mismo con una nueva línea. ¿No se supone que con el registro esto dejaría de pasar?”, lamentó Rodríguez.

El objetivo de la política del registro telefónico, que entró en vigor el pasado nueve de enero, es combatir la extorsión que ya se coloca como el tercer delito en el país. Solo al cierre de 2025, incrementó 17.1%, en donde de enero a julio se registraron 6,880 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero de manera paradójica, usuarios como M. Rodríguez han enfrentado una situación casi de acoso por parte de números Spam y SMS solo por registrar su número telefónico.

Reciclaje de números telefónicos

Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, explicó que la situación que enfrenta la usuaria, así como millones de usuarios, se debe al llamado reciclaje de números telefónicos. La política implica que las telefónicas inhabiliten una línea móvil cuando una persona deja de recargar saldo por cierto tiempo, cuyo periodo varía por empresa.

Los operadores reciclan números telefónicos debido a la limitada disponibilidad de combinaciones numéricas y porque generar nuevas líneas implica un costo. Pero la estrategia representa un riesgo para los usuarios y más dentro de la nueva regulación que obliga a las personas asociar su identidad a un número telefónico que incluso ya fue usado.

Al 8 de marzo de este año, de las 161 millones de líneas móviles que hay en el país, solo 20.4 millones han sido registradas, es decir, el 12.6%, según la última cifra pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Para el especialista, el dato sugiere que podría existir un amplio universo de líneas inactivas una vez concluido el periodo de vinculación que se estipuló el próximo 30 de junio.

Bajo ese escenario, las compañías como Telcel, AT&T, Telefónica, y los Operadores Móviles Virtuales (OMV), se verían obligadas a reasignar esos números a nuevos usuarios, ya que no permanecerán sin uso ante la pérdida potencial que significaría en términos de clientes e ingresos y más en un contexto een un contexto en el que las telecomunicaciones enfrentan presiones.

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Adquirir un número reciclado implica heredar la actividad bancaria, digital y de conectividad del anterior titular, como ocurre en el caso de M. Rodríguez. Además, existe el riesgo que los números reciclados correspondan a temas de estafa, crimen organizado, e incluso que formen parte de una investigación.

“La persona que adquiere un número reciclado tiene una alta probabilidad de recibir llamadas y mensajes o notificaciones del anterior titular y algunos de esos números podrían corresponder a los que están incluidos en las bases de datos que utilizan los cibercriminales y acrecentar las llamadas de estafa”, advirtió el CEO de Silikn.

Dentro de los lineamientos del registro de líneas telefónicas no se contempla un mecanismo específico para el tratamiento de los números reciclados, a fin de evitar problemáticas futuras a los usuarios. Expansión solicitó información a la CRT si habilitarán mecanismos para mitigar los riesgos asociados al reciclaje de números, pero no emitió comentarios.

En la actualidad, las empresas de telefonía no notifican a los usuarios si el número es nuevo o reciclado, cuya información resulta relevante para que los clientes sean conscientes que al tratarse de una línea usada, existe una alta probabilidad de recibir comunicación del titular anterior.

“Las empresas deberían evitar reciclar los números y tratar de lanzar nuevas líneas, y si no se puede notificar a los usuarios porque representa un problema para ambas personas: el nuevo titular termina con una infinidad de mensajes y el antiguo titular ve expuesta su privacidad”, aseguró Víctor Ruiz.

Vincular la identidad a un número usado

En la actualidad, las nuevas líneas que activan los operadores corresponden a números reciclados. Por ejemplo, en Estados Unidos se detectó que de 259 líneas de dos importantes operadores, el 83% correspondieron a recicladas y el 66% estaban vinculadas a información personal identificable o a cuentas en línea existentes.

Además, el 39% estaban vinculadas a contraseñas comprometidas, lo que permitía a los ciberdelincuentes eludir la autenticación de dos factores, detalló el estudio “El derecho al olvido en el contexto del reciclaje de números móviles”.

“Casi el 10% de las personas con un número reciclado recibió llamadas o mensajes de texto confidenciales en el plazo de una semana, incluyendo códigos de acceso de un solo uso de plataformas importantes y datos personales como información médica o bancaria”, aseguró el análisis.

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En ese contexto, el especialista advirtió que en México la situación es más compleja, tomando en cuenta que las empresas de telecomunicaciones ni el gobierno han demostrado tener la capacidad de garantizar plenamente la protección de los datos personales recabados con el registro telefónico.

Por ejemplo, Telcel presentó una vulnerabilidad crítica que permitió la filtración de datos personales de millones de personas durante las primeras 24 horas del registro obligatorio.

“Esta situación genera un entorno de desconfianza y confusión entre los usuarios, quienes desconocen qué sucede con su información, quién puede acceder a ella y dónde podría terminar y más con un tema de reciclaje de números que deberán vincularse con nuevos titulares”, dijo el especialista.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

El especialista recomendó a los usuarios que enfrentan una situación similar a la de M. Rodríguez a acudir al Centro de Atención al Cliente de su compañía telefónica para reportar el caso y dar de baja el número para adquirir uno nuevo, pero reconoció que no hay una garantía de que el cliente acceda a una línea 'limpia'.

Otra opción es acudir al área de cumplimiento de Profeco para reportar que las compañías entregan números reciclados, lo que implica mayores riesgos de estafa en el marco del registro telefónico, así como la recepción de notificaciones de adeudos del titular anterior.

Mientras no existan mecanismos claros para gestionar el reciclaje de números, casos como el de M. Rodríguez podrían multiplicarse, dejando vacíos en la implementación del registro de telefonía.

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Telecomunicaciones

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