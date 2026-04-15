Más llamadas spam y deudas heredadas: registro de celulares con CURP evidencia riesgo para los usuarios

Adquirir un número reciclado implica heredar la actividad bancaria, digital y de conectividad del anterior titular, como ocurre en el caso de M. Rodríguez. Además, existe el riesgo que los números reciclados correspondan a temas de estafa, crimen organizado, e incluso que formen parte de una investigación.
“La persona que adquiere un número reciclado tiene una alta probabilidad de recibir llamadas y mensajes o notificaciones del anterior titular y algunos de esos números podrían corresponder a los que están incluidos en las bases de datos que utilizan los cibercriminales y acrecentar las llamadas de estafa”, advirtió el CEO de Silikn.
Dentro de los lineamientos del registro de líneas telefónicas no se contempla un mecanismo específico para el tratamiento de los números reciclados, a fin de evitar problemáticas futuras a los usuarios. Expansión solicitó información a la CRT si habilitarán mecanismos para mitigar los riesgos asociados al reciclaje de números, pero no emitió comentarios.
En la actualidad, las empresas de telefonía no notifican a los usuarios si el número es nuevo o reciclado, cuya información resulta relevante para que los clientes sean conscientes que al tratarse de una línea usada, existe una alta probabilidad de recibir comunicación del titular anterior.
“Las empresas deberían evitar reciclar los números y tratar de lanzar nuevas líneas, y si no se puede notificar a los usuarios porque representa un problema para ambas personas: el nuevo titular termina con una infinidad de mensajes y el antiguo titular ve expuesta su privacidad”, aseguró Víctor Ruiz.
Vincular la identidad a un número usado
En la actualidad, las nuevas líneas que activan los operadores corresponden a números reciclados. Por ejemplo, en Estados Unidos se detectó que de 259 líneas de dos importantes operadores, el 83% correspondieron a recicladas y el 66% estaban vinculadas a información personal identificable o a cuentas en línea existentes.
Además, el 39% estaban vinculadas a contraseñas comprometidas, lo que permitía a los ciberdelincuentes eludir la autenticación de dos factores, detalló el estudio “El derecho al olvido en el contexto del reciclaje de números móviles”.
“Casi el 10% de las personas con un número reciclado recibió llamadas o mensajes de texto confidenciales en el plazo de una semana, incluyendo códigos de acceso de un solo uso de plataformas importantes y datos personales como información médica o bancaria”, aseguró el análisis.