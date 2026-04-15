Más llamadas spam y deudas heredadas: registro de celulares con CURP evidencia riesgo para los usuarios

“Pienso dar de baja el nuevo número, pero tengo miedo que pase lo mismo con una nueva línea. ¿No se supone que con el registro esto dejaría de pasar?”, lamentó Rodríguez.

El objetivo de la política del registro telefónico, que entró en vigor el pasado nueve de enero, es combatir la extorsión que ya se coloca como el tercer delito en el país. Solo al cierre de 2025, incrementó 17.1%, en donde de enero a julio se registraron 6,880 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero de manera paradójica, usuarios como M. Rodríguez han enfrentado una situación casi de acoso por parte de números Spam y SMS solo por registrar su número telefónico.

Reciclaje de números telefónicos

Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, explicó que la situación que enfrenta la usuaria, así como millones de usuarios, se debe al llamado reciclaje de números telefónicos. La política implica que las telefónicas inhabiliten una línea móvil cuando una persona deja de recargar saldo por cierto tiempo, cuyo periodo varía por empresa.

Los operadores reciclan números telefónicos debido a la limitada disponibilidad de combinaciones numéricas y porque generar nuevas líneas implica un costo. Pero la estrategia representa un riesgo para los usuarios y más dentro de la nueva regulación que obliga a las personas asociar su identidad a un número telefónico que incluso ya fue usado.

Al 8 de marzo de este año, de las 161 millones de líneas móviles que hay en el país, solo 20.4 millones han sido registradas, es decir, el 12.6%, según la última cifra pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Para el especialista, el dato sugiere que podría existir un amplio universo de líneas inactivas una vez concluido el periodo de vinculación que se estipuló el próximo 30 de junio.

Bajo ese escenario, las compañías como Telcel, AT&T, Telefónica, y los Operadores Móviles Virtuales (OMV), se verían obligadas a reasignar esos números a nuevos usuarios, ya que no permanecerán sin uso ante la pérdida potencial que significaría en términos de clientes e ingresos y más en un contexto een un contexto en el que las telecomunicaciones enfrentan presiones.