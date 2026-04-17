El imperio de Amancio Ortega crece más allá de Zara: domina el sector inmobiliario

El empresario español compró centros logísticos y edificios en Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo en 2023, continuando la construcción de una cartera inmobiliaria que superó los 13,000 millones de euros, añade el medio español. Pontegadea también invierte a través de otras firmas.

De acuerdo con datos Forbes, su presencia en el sector inmobiliario ya superó al australiano Harry Triguboff (23,200 mdd) y el estadounidense Donald Bren (19,200 mdd).

¿Quién es Amancio Ortega?

Según el escritor Iván Fernández Amil, Amancio Ortega Gaona nació el 23 de marzo de 1936 en un pueblo de León, España. Dejó los estudios a los 12 años y comenzó a trabajar como recadero en una camisería, lo que le abrió su perspectiva de los negocios, sobre lo que le gustaba a las personas con mayor poder adquisitivo y cuánto estaban dispuestos a pagar por ello.

"Esta idea la masificó, por lo que junto a su esposa montó su primer negocio, GOA que son las iniciales de Amancio Ortega Gaona al revés y no tenían ni taller, ni almacén, ni estructura", dice.

En 1975 abrió su primera tienda Zara en el centro de Coruña, y una de sus características era cambiar el stock con rapidez. Este esquema de negocio se extendió a países como China, Francia, Italia, Rusia, México, entre otros.

Amancio Ortega Gaona tiene 90 años, y no le gusta ofrecer entrevistas, ni salir en medios de comunicación.

La fortuna total de este empresario se estimaba en 148,000 mdd al cierre del 2025, según Forbes.