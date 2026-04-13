Desde su perspectiva, estos eventos “marcan un destino” que obliga a gobiernos y empresas a acelerar la adopción tecnológica para responder al evento, pero también para resolver problemas urbanos de largo plazo.

Un ejemplo de ello es el Mundial Brasil de 2014, en el que ciudades como Río de Janeiro consolidaron centros de comando que hoy siguen activos en la gestión urbana. En México, ese equivalente se traduce en la evolución de sistemas como el C5, que integran videovigilancia, atención de emergencias y análisis de datos en tiempo real.

La diferencia ahora es la escala y la sofisticación gracias a la integración de tecnologías como inteligencia artificial capaz de detectar comportamientos anómalos, mapas de calor del delito y monitoreo coordinado entre múltiples dependencias.

“Hoy no se trata solo de tener cámaras, sino de lo que pasa detrás de ellas”, explica Posadas. Desde que un ciudadano activa un botón de alerta o realiza una llamada de emergencia, se activa una cadena tecnológica que incluye geolocalización, video en tiempo real, protocolos de despacho y generación de datos. Esa información resuelve incidentes inmediatos y alimenta sistemas predictivos que permiten anticipar riesgos.

Del evento global al uso cotidiano

Este despliegue tecnológico se acompaña de una inversión física sin precedentes. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el Mundial detonará más de 70 proyectos de infraestructura que van desde corredores seguros e iluminación en vialidades clave hasta nuevas rutas de transporte público, ciclovías y la modernización de sistemas como el Metro y el Tren Ligero. A nivel federal, se prevé una inversión de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos por entidad sede, enfocada principalmente en movilidad.

