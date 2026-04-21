Bulkmatic invertirá 600 millones de dólares en terminales multimodales

“Sí tiene afectación para nosotros almacenistas porque eso no permite que nuestros clientes crezcan, si eso se libera nuestros clientes crecen y por lo tanto el volumen que mandarían a nuestras terminales crecería, esa es la manera en la que nos impacta indirectamente, al igual que el huachicol”, aseguró.
En otros temas que también han afectado a la compañía, es que durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Bulkmatic enfrentó el acoso de autoridades y el cierre de algunas de sus terminales de almacenamiento por meses.
En 2021, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) realizó una serie de auditorías, que ocasionaron el cierre de terminales Valero y Bulkmatic de México.
Esto a su vez derivó en queja de las autoridades estadounidenses por las inspecciones que involucraron a múltiples dependencias acompañadas por agentes de la Guardia Nacional.
Sin embargo, el directivo aseguró que ya no registran ningún cierre de terminales, y que incluso ahora se observa una actitud diferente, donde las autoridades dan citas, donde se puede dialogar.
“Veo mucha apertura, sobre todo de la Secretaría de Energía para esos proyectos que quedaron ahí en pausa hace 6 o 7 años, aunque los trámites son más minuciosos y con más requisitos”, puntualizó.