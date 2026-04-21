Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Bulkmatic invertirá 600 millones de dólares en terminales multimodales

Algunas terminales permitirán el manejo de combustibles, pero en las de Oaxaca y Salina Cruz no se contempla por su cercanía con las refinerías.
mar 21 abril 2026 06:38 PM
Bulkmatic invertirá 600 millones de dólares en terminales multimodales
La inversión se contempla a desarrollarse en 10 años. (Art Wager/Getty Images)

La empresa de logística y terminales ferroviarias, Bulkmatic, informó que trabaja en un plan de inversión por 600 millones de dólares en México para desarrollar estaciones multimodales en diversos estados del país.

Francisco Melo, director comercial de la compañía, dijo que el plan de inversión se contempla para un periodo de 10 años, 2026-2036, donde las terminales multimodales permitirán manejar diferentes commodities como combustibles.

Publicidad

“El total de la inversión son 600 millones de dólares distribuidos en diferentes zonas y equipos. En capacidad de vías, estamos hablando de que podamos recibir mensualmente 3,000 carros adicionales a lo que movemos actualmente, que son entre 3,000 y 3,500 carros, es decir, con esto pensamos duplicar la cantidad”, dijo en el marco del Foro Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Las ciudades en las que piensan desarrollar las terminales multimodales son:

-Monterrey
-Ciudad Juárez
-Hermosillo
-Coatzacoalcos (para estar conectado con el Tren Interoceánico)
-Salina Cruz (para estar conectado con el Tren Interoceánico)
-Progreso (para conexión con el Tren Maya)
-Torreón
-Guadalajara

En las que se contempla el manejo de combustible son en la Pesquería, Monterrey, con capacidad de 690,000 barriles; en Hermosillo 400,000 barriles; y en Tula, 720,000.

Publicidad

De momento no se tiene contemplado en el sureste la movilización de hidrocarburos, se contempla más resina plástica y material grado alimenticio.

“No lo contemplamos (combustibles) porque en la zona están las refinerías y pensamos estar donde no hay refinerías y donde el acceso al combustible pueda ser producto que venga de Estados Unidos”, expuso.

Melo señaló que la empresa de momento no tiene planes de invertir en la transportación de las mercancías porque implica tramitar permisos por parte de la Comisión Nacional de Energía y el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Somos expertos en transportaciones y quizás a futuro podemos hacer una integración de los servicios, no solo de almacenamiento sino de transportación. Incluso estamos trabajando con ferrocarriles y con terminales de lado americano para poder tener capacidad en Estados Unidos de poder cargas trenes unitarios y poder recibir trenes en México”, añadió.

Duro tope

El sector de la logística y almacenamiento también destaca afectaciones por el actual tope de precio máximo al diésel establecido por el gobierno federal con el sector gasolinero para que se venda en menos de 28.28 pesos por litro.

Publicidad

“Sí tiene afectación para nosotros almacenistas porque eso no permite que nuestros clientes crezcan, si eso se libera nuestros clientes crecen y por lo tanto el volumen que mandarían a nuestras terminales crecería, esa es la manera en la que nos impacta indirectamente, al igual que el huachicol”, aseguró.

En otros temas que también han afectado a la compañía, es que durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Bulkmatic enfrentó el acoso de autoridades y el cierre de algunas de sus terminales de almacenamiento por meses.

En 2021, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) realizó una serie de auditorías, que ocasionaron el cierre de terminales Valero y Bulkmatic de México.

Esto a su vez derivó en queja de las autoridades estadounidenses por las inspecciones que involucraron a múltiples dependencias acompañadas por agentes de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el directivo aseguró que ya no registran ningún cierre de terminales, y que incluso ahora se observa una actitud diferente, donde las autoridades dan citas, donde se puede dialogar.

“Veo mucha apertura, sobre todo de la Secretaría de Energía para esos proyectos que quedaron ahí en pausa hace 6 o 7 años, aunque los trámites son más minuciosos y con más requisitos”, puntualizó.

Tags

Tren Transístmico infraestructura ferroviaria

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad