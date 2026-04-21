Bulkmatic invertirá 600 millones de dólares en terminales multimodales

De momento no se tiene contemplado en el sureste la movilización de hidrocarburos, se contempla más resina plástica y material grado alimenticio.

“No lo contemplamos (combustibles) porque en la zona están las refinerías y pensamos estar donde no hay refinerías y donde el acceso al combustible pueda ser producto que venga de Estados Unidos”, expuso.

Melo señaló que la empresa de momento no tiene planes de invertir en la transportación de las mercancías porque implica tramitar permisos por parte de la Comisión Nacional de Energía y el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Somos expertos en transportaciones y quizás a futuro podemos hacer una integración de los servicios, no solo de almacenamiento sino de transportación. Incluso estamos trabajando con ferrocarriles y con terminales de lado americano para poder tener capacidad en Estados Unidos de poder cargas trenes unitarios y poder recibir trenes en México”, añadió.

Duro tope

El sector de la logística y almacenamiento también destaca afectaciones por el actual tope de precio máximo al diésel establecido por el gobierno federal con el sector gasolinero para que se venda en menos de 28.28 pesos por litro.