Chedraui crece en México, pero Estados Unidos le resta impulso

Al mismo tiempo, los gastos operativos disminuyeron 2.2%, y la rentabilidad operativa mostró matices. El flujo operativo o EBITDA consolidado se ubicó en 6,019 millones de pesos, una disminución de 3.8%, mientras que el margen avanzó a 8.6%, 22 puntos base por encima del año previo.

La utilidad neta, por otro lado, alcanzó 1,583 millones de pesos, con un crecimiento de 1.0%, apoyada también por una reducción en el costo financiero, que baja 2.9% ante menores intereses y el efecto favorable del tipo de cambio.

México sostuvo el trimestre, ya que las ventas fueron de 35,694 millones de pesos, con un crecimiento de 6.3%, impulsadas por el desempeño en tiendas comparables, que aumentan 2.1% y superan por vigésimo tercer trimestre consecutivo a la ANTAD.

El crecimiento, según la empresa, viene acompañado de un mayor ticket promedio, aunque con una ligera caída en el número de transacciones, esto es, una señal de que el consumo sigue presente, pero más contenido.

La operación local también mostró mayor disciplina, pues el EBITDA de Chedraui México creció 6.2% para ubicarse en 3,382 millones de pesos, con un margen de 9.5%. La mejora se explica por una mejor administración de inventarios y promociones, que permite compensar el incremento en costos laborales y sostener la rentabilidad en un entorno de presión para el consumidor.

El contraste se dio en Estados Unidos, donde las ventas cayeron 16.5% en pesos, hasta 34,102 millones, afectadas por la apreciación del peso frente al dólar y por un menor tráfico en tiendas. El impacto es más visible en formatos dirigidos al consumidor hispano, donde el contexto migratorio y una base de comparación más alta empiezan a pesar en el desempeño.