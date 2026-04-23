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Chedraui crece en México, pero Estados Unidos le resta impulso

La compañía reportó una caída de 6.2% en ventas consolidadas por el impacto en Estados Unidos y el tipo de cambio, mientras México mantuvo el crecimiento y logró contener el golpe.
jue 23 abril 2026 01:46 PM
Reporte trimestral Chedraui
Chedraui proyecta que este año las ventas de sus tiendas con más de un año de operación crecerán entre 3% y 4%. (iStock)

El trimestre no arranca con crecimiento para Grupo Chedraui. En su informe financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la minorista reportó ventas consolidadas por 69,796 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, esto es, una caída de 6.2% frente al mismo periodo del año anterior.

La empresa atribuye estos resultados al desempeño en Estados Unidos y al efecto cambiario, en un momento donde el consumo muestra señales de menor dinamismo.

La presión, más que homogénea, es consistente en los principales indicadores, ya que la utilidad bruta consolidada cayó 2.8% para ubicarse en 16,953 millones de pesos, aunque el margen mejora a 24.3%, impulsado por una gestión más eficiente de promociones e inventarios en México y por eficiencias en la operación logística.

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Al mismo tiempo, los gastos operativos disminuyeron 2.2%, y la rentabilidad operativa mostró matices. El flujo operativo o EBITDA consolidado se ubicó en 6,019 millones de pesos, una disminución de 3.8%, mientras que el margen avanzó a 8.6%, 22 puntos base por encima del año previo.

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La utilidad neta, por otro lado, alcanzó 1,583 millones de pesos, con un crecimiento de 1.0%, apoyada también por una reducción en el costo financiero, que baja 2.9% ante menores intereses y el efecto favorable del tipo de cambio.

México sostuvo el trimestre, ya que las ventas fueron de 35,694 millones de pesos, con un crecimiento de 6.3%, impulsadas por el desempeño en tiendas comparables, que aumentan 2.1% y superan por vigésimo tercer trimestre consecutivo a la ANTAD.

El crecimiento, según la empresa, viene acompañado de un mayor ticket promedio, aunque con una ligera caída en el número de transacciones, esto es, una señal de que el consumo sigue presente, pero más contenido.

La operación local también mostró mayor disciplina, pues el EBITDA de Chedraui México creció 6.2% para ubicarse en 3,382 millones de pesos, con un margen de 9.5%. La mejora se explica por una mejor administración de inventarios y promociones, que permite compensar el incremento en costos laborales y sostener la rentabilidad en un entorno de presión para el consumidor.

El contraste se dio en Estados Unidos, donde las ventas cayeron 16.5% en pesos, hasta 34,102 millones, afectadas por la apreciación del peso frente al dólar y por un menor tráfico en tiendas. El impacto es más visible en formatos dirigidos al consumidor hispano, donde el contexto migratorio y una base de comparación más alta empiezan a pesar en el desempeño.

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La operación en ese mercado enfrenta un ajuste más profundo. El EBITDA de Chedraui USA disminuyó 14.2% en pesos, aunque el margen mejoró a 7.7%, apoyado en eficiencias en costos y en la operación del centro de distribución.

Dentro de este segmento, Smart & Final mantiene crecimiento con un alza de 3.6% en EBITDA, mientras que El Super y Fiesta Mart registran caídas, es decir, que hubo menor tráfico y pérdida de palanca operativa.

A nivel consolidado, el tipo de cambio se vuelve un factor determinante. La apreciación del peso frente al dólar, cercana al 14.3% respecto al año anterior, reduce el valor de las operaciones en Estados Unidos al convertirlas a moneda local, amplificando la caída en ventas y EBITDA en pesos, aunque sin afectar en la misma proporción el desempeño en dólares.

“Nuestra estrategia centrada en tres pilares: el precio más bajo, el mejor surtido por tienda y una experiencia única de compra, es esencial para nuestro desempeño, sobre todo en un entorno económico que ha sido más débil de lo inicialmente previsto. Nuestros colaboradores y su esmero en el cumplimiento de nuestra estrategia son el factor clave de los resultados obtenidos”, señaló Antonio Chedraui, CEO de Grupo Comercial Chedraui, en el reporte.

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