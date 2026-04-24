El Dr. Simi es un personaje que ya forma parte de la cultura popular y además de sus bailes icónicos de reggaetón y salsa, también está presente en artículos de moda y accesorios, siendo su más reciente lanzamiento el de las Crocs , un calzado ligero que se caracteriza por su comodidad. Su crecimiento ha sido exponencial desde hace varios años y abarca otros países.
El modelo detrás del Dr. Simi: diversificación, alianzas y cultura pop
Su campaña “Ícono vivo: de la botarga a la vida real”, fue ganadora de Monstruos de la Mercadotecnia 2024 de Expansión. Y el origen de la creación del personaje surgió de varios referentes, de acuerdo a Víctor González Herrera, actual CEO de Farmacias Similares y que forma parte del Grupo Por Un País Mejor.
“El señor González (como se refiere a su padre) era fanático de Disneylandia, le encantaban sus personajes. Quería que Farmacias Similares tuviera una botarga que representara los valores de la empresa y que, al igual que los personajes de Disney, conectara con la gente de una manera especial”, cuenta el directivo.
Otro referente fue Joaquín Pardavé, un actor de la Época de Oro del cine mexicano, cuya personalidad alegre y estilo bonachón eran lo que González Torres buscaba.
Daniel Burgos fue quien diseñó a este icónico personaje que ahora se puede apreciar vestido haciendo alusión a diferentes personajes, heroicos en su mayoría o que también forman parte de la cultura mexicana, como el Chavo del Ocho.
¿En dónde se hacen los peluches?
Expansión visitó la fábrica CINIA en Cholula, Puebla, en donde se observó parte del proceso de los también conocidos como "simipeluches", que involucra un total de 30 procesos, desde el corte de la tela, la costura, el relleno, hasta la colocación de los detalles como la nariz, los ojos y la vestimenta específica del muñeco en producción.
Son cientos los videos que comparten en redes sociales los usuarios en donde se observan las botargas del Dr. Simi ya sea bailando afuera de las Farmacias Similares, en bodas, avenidas, centros turísticos, conciertos o eventos como el Festival Internacional de Globo en Guanajuato en donde un globo aerostático con su imagen surcó el cielo en marzo de 2025.
Las alianzas son una estrategia clave; y otro ejemplo de ello es el que realizó con The Walt Disney Company a finales de 2024 cuando presentaron una edición especial del “Dr. Simi Jedi Fan”.
En 2023, también se abrieron dos tiendas llamadas Similandia, una en el Centro Histórico de la Ciudad de México y otra en Coacalco, Estado de México; en donde no solo se venden productos farmacéuticos, sino que se ofrecen experiencias como áreas de realidad virtual.
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El modelo de negocio de Farmacias Similares es ofrecer consultas médicas y medicamentos genéricos a un bajo precio; cuenta con más de 9,600 sucursales distribuidas entre México, Colombia y Chile.
Servicios del Grupo Por Un País Mejor:
-Venta de medicamentos de patente y de marca propia
-Consultorio con servicios médicos y de enfermería básicos
-Consultorio dental
-Asesoría médica gratuita vía telefónica
-Asesoría nutricional gratuita vía telefónica
-Centros de asistencia de salud emocional vía telefónica
-Estudios de imagenología (rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía)
-Análisis clínicos de laboratorio
-SimiPet en donde se ofrece atención veterinaria.
También cuenta con la Fundación SíMiPlaneta que en 2024 se consolidó como una asociación sin fines de lucro (Fundación SíMiPlaneta A. C.).
Empresas comerciales
- Farmacias Similares
- Laboratorios Best
- Transportes Farmacéuticos Similares
- Sistemas de Salud del Dr. Simi (Análisis Clínicos)
Instituciones sociales
- SIMISAE
- Fundación Best
- Fundación Niños de Eugenia
- Fundación del Dr. Simi
- Fundación SIMIPLANETA