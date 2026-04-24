Su campaña “Ícono vivo: de la botarga a la vida real”, fue ganadora de Monstruos de la Mercadotecnia 2024 de Expansión. Y el origen de la creación del personaje surgió de varios referentes, de acuerdo a Víctor González Herrera, actual CEO de Farmacias Similares y que forma parte del Grupo Por Un País Mejor.

“El señor González (como se refiere a su padre) era fanático de Disneylandia, le encantaban sus personajes. Quería que Farmacias Similares tuviera una botarga que representara los valores de la empresa y que, al igual que los personajes de Disney, conectara con la gente de una manera especial”, cuenta el directivo.

Otro referente fue Joaquín Pardavé, un actor de la Época de Oro del cine mexicano, cuya personalidad alegre y estilo bonachón eran lo que González Torres buscaba.

Daniel Burgos fue quien diseñó a este icónico personaje que ahora se puede apreciar vestido haciendo alusión a diferentes personajes, heroicos en su mayoría o que también forman parte de la cultura mexicana, como el Chavo del Ocho.

¿En dónde se hacen los peluches?

Expansión visitó la fábrica CINIA en Cholula, Puebla, en donde se observó parte del proceso de los también conocidos como "simipeluches", que involucra un total de 30 procesos, desde el corte de la tela, la costura, el relleno, hasta la colocación de los detalles como la nariz, los ojos y la vestimenta específica del muñeco en producción.