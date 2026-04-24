No fue Elon Musk: quiénes fundaron realmente Tesla y cómo se borró parte de su historia

Antes de Tesla, sus fundadores venían de vender e-readers, no autos

(cnbc.com)

Martin Eberhard y Marc Tarpenning no llegaron a Tesla desde una armadora tradicional. Venían del mundo tecnológico. Antes habían fundado NuvoMedia, la empresa detrás del Rocket eBook , uno de los primeros lectores electrónicos comerciales.

Esa experiencia ayuda a entender el origen de Tesla. Para ellos, el auto eléctrico no era solo un coche con otra fuente de energía. Era un producto tecnológico que dependía de baterías, software, administración de energía y diseño de experiencia para el usuario.

Después de vender NuvoMedia a Gemstar-TV Guide por 187 mdd en 2000, ambos comenzaron a buscar un nuevo proyecto. Eberhard, interesado en autos deportivos y preocupado por la dependencia del petróleo, empezó a ver una oportunidad en los vehículos eléctricos.

La idea no era hacer un auto “verde” aburrido. Era demostrar que un eléctrico podía competir con el deseo, no solo con la conciencia ambiental.

El primer Tesla se diseñó para competir con deportivos, no con autos ecológicos

Marvin Samuel Tolentino Pineda (Getty Images)

A inicios de los 2000, los autos eléctricos cargaban con un problema de percepción. Se veían como vehículos pequeños, lentos, poco atractivos o demasiado experimentales para competir con un deportivo de gasolina.

Tarpenning y Eberhard apostaron por lo contrario. Querían construir un auto eléctrico de alto rendimiento, con autonomía suficiente y sin la sensación de sacrificio que dominaba la conversación.

El primer gran proyecto fue el Roadster. Tesla usó tecnología de baterías de ion-litio, similares a las que ya se utilizaban en laptops y celulares, y trabajó con una base tomada del Lotus Elise para evitar construir todo desde cero.

El resultado fue un auto con 6,831 celdas de batería, una autonomía cercana a 245 millas por carga y aceleración de 0 a 60 millas por hora en menos de cuatro segundos.