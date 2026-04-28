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Nace el Coliseo GNP Seguros: replican en Guadalajara el modelo que transformó el Foro Sol en CDMX

Tras la remodelación del Foro Sol en la CDMX, OCESA y GNP replican su modelo de recintos en Guadalajara con la transformación del histórico Estadio 3 de Marzo.
mar 28 abril 2026 04:58 PM
Coliseo GNP Seguros
OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara renuevan el histórico Estadio 3 de Marzo. (Ocesa)

Guadalajara busca consolidarse como uno de los mercados más atractivos para el entretenimiento en vivo en México. La renovación del histórico Estadio 3 de Marzo —que ahora operará bajo el nombre de Coliseo GNP Seguros— es parte de esa apuesta, impulsada por una alianza entre OCESA, la aseguradora GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El recinto, con más de cinco décadas de historia en la ciudad, abrirá una nueva etapa a partir de agosto de 2026 tras un proceso de transformación que busca adaptarlo a las exigencias actuales de la industria del espectáculo. Con capacidad para alrededor de 30,000 asistentes, el espacio aspira a posicionarse como una plaza clave para conciertos y eventos masivos en el occidente del país.

La apuesta refleja un cambio más amplio en el negocio del entretenimiento en vivo: los recintos ya no compiten solo por traer artistas, sino por ofrecer experiencias integrales que prolonguen la estancia del público y generen nuevas fuentes de ingreso.

Un antecedente reciente de esta estrategia se encuentra en la Ciudad de México. En 2024, OCESA y GNP Seguros impulsaron la renovación del antiguo Foro Sol, que tras una remodelación integral fue rebautizado como Estadio GNP Seguros, reforzando el modelo de patrocinio y modernización de recintos como parte del negocio del entretenimiento en vivo.

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El negocio de GNP Seguros detrás de los recintos

En los últimos años, las empresas promotoras han acelerado la inversión en infraestructura y alianzas de patrocinio para modernizar estadios y arenas en México. El modelo consiste en convertir los espacios en plataformas de consumo más amplias, donde la venta de alimentos, bebidas, mercancía y experiencias VIP tiene cada vez más peso en la rentabilidad de los eventos.

La transformación del Coliseo GNP Seguros responde a esa lógica. El proyecto incluye la reorganización de accesos y estacionamientos, la creación de una plaza de ingreso con zonas de comida, bares y activaciones de marcas, así como la incorporación de áreas de hospitalidad y servicios premium, según el comunicado oficial .

También se renovaron las gradas, los sanitarios y los puntos de venta de alimentos y bebidas, con el objetivo de mejorar la circulación dentro del recinto y reducir tiempos de espera, uno de los problemas más frecuentes en eventos masivos.

En paralelo, el recinto fue adaptado para responder a los requerimientos técnicos de producciones internacionales, con nuevos espacios de backstage, camerinos y áreas de producción, además de un sistema de pantallas digitales y un anillo LED perimetral.

Estadio GNP.jpg
OCESA y GNP replican en Guadalajara la fórmula del Foro Sol con el Coliseo GNP Seguros. (Prensa Ocesa)

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Guadalajara en el mapa del entretenimiento en México

La inversión llega en un momento en que Guadalajara busca fortalecer su posición dentro del circuito de conciertos y espectáculos en México, tradicionalmente dominado por la Ciudad de México y, en menor medida, Monterrey.

La ciudad ya es una parada habitual para giras nacionales e internacionales, pero la disponibilidad de recintos adecuados para producciones de gran escala ha sido un factor determinante para atraer más eventos.

Para los promotores, contar con espacios modernizados en mercados regionales permite ampliar las rutas de giras y diversificar la venta de boletos más allá de la capital del país.

La agenda inicial del renovado recinto incluirá conciertos de artistas como Alejandro Sanz y Yuridia, además de presentaciones conjuntas de Auténticos Decadentes, Los Caligaris y Panteón Rococó.

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Impacto económico y competencia entre plazas

Más allá de los espectáculos, los eventos masivos suelen generar un efecto multiplicador en sectores como turismo, transporte, hospedaje y restaurantes. Por ello, gobiernos locales y empresas privadas han mostrado creciente interés en impulsar proyectos de este tipo.

Sin embargo, el mercado del entretenimiento también enfrenta una mayor competencia entre ciudades por atraer giras internacionales, festivales y producciones de gran formato.

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En ese contexto, la transformación del antiguo Estadio 3 de Marzo busca reforzar la posición de Guadalajara como uno de los polos del entretenimiento en vivo en el país y como una alternativa para producciones que buscan ampliar su alcance fuera de la capital.

Para OCESA, la estrategia también forma parte de una tendencia global en la industria: invertir en infraestructura y alianzas de patrocinio para asegurar espacios que puedan albergar espectáculos cada vez más grandes y tecnológicamente complejos.

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