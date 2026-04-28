Guadalajara busca consolidarse como uno de los mercados más atractivos para el entretenimiento en vivo en México. La renovación del histórico Estadio 3 de Marzo —que ahora operará bajo el nombre de Coliseo GNP Seguros— es parte de esa apuesta, impulsada por una alianza entre OCESA, la aseguradora GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El recinto, con más de cinco décadas de historia en la ciudad, abrirá una nueva etapa a partir de agosto de 2026 tras un proceso de transformación que busca adaptarlo a las exigencias actuales de la industria del espectáculo. Con capacidad para alrededor de 30,000 asistentes, el espacio aspira a posicionarse como una plaza clave para conciertos y eventos masivos en el occidente del país.

La apuesta refleja un cambio más amplio en el negocio del entretenimiento en vivo: los recintos ya no compiten solo por traer artistas, sino por ofrecer experiencias integrales que prolonguen la estancia del público y generen nuevas fuentes de ingreso.

Un antecedente reciente de esta estrategia se encuentra en la Ciudad de México. En 2024, OCESA y GNP Seguros impulsaron la renovación del antiguo Foro Sol, que tras una remodelación integral fue rebautizado como Estadio GNP Seguros, reforzando el modelo de patrocinio y modernización de recintos como parte del negocio del entretenimiento en vivo.