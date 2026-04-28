¿Quién es el dueño del Papalote Museo del Niño y cómo sobrevive sin apoyo del gobierno mexicano?

¿Quién es el dueño del Papalote Museo del Niño?

El Papalote Museo del Niño no tiene un dueño en el sentido tradicional, es decir, no pertenece a una persona o empresa privada. De acuerdo con la información publicada en su página oficial , el recinto es administrado por Museo Interactivo Infantil A.C., una asociación civil sin fines de lucro creada específicamente para operar y desarrollar este proyecto educativo.

Esto significa que el museo no cuenta con propietarios individuales ni persigue la acumulación de capital o riqueza. Su funcionamiento se sustenta en una estructura institucional integrada por distintos órganos de gobierno.

En la parte organizativa, la máxima autoridad es la Asamblea de Asociados, que toma las decisiones más importantes dentro de la asociación civil. La dirección y conducción del museo están a cargo de un Consejo Directivo, conformado por perfiles del ámbito empresarial y social. Actualmente, este órgano es presidido por Mauricio Amodio Herrera.

En el aspecto financiero, el Papalote opera bajo un esquema de autogestión, por lo que no depende de subsidios gubernamentales para su operación diaria. Sus ingresos provienen principalmente de la venta de boletos, concesiones dentro del museo y la renta de espacios para eventos.

A estos recursos se suman donativos y patrocinios, tanto del sector público como privado, que se destinan a la actualización de sus exhibiciones y al desarrollo de nuevos contenidos interactivos.

En conjunto, el Papalote Museo del Niño es un proyecto gestionado colectivamente por una asociación civil, con apoyo de un consejo directivo, cuyo objetivo es sostener su misión educativa de acercar el aprendizaje a niñas y niños a través del juego.

La operación diaria está a cargo de un Consejo Directivo con perfiles empresariales y sociales. (Archivo Obrasweb)

Así fue la construcción del museo interactivo

El Papalote Museo del Niño fue diseñado por el despacho Legorreta Arquitectos, bajo la dirección del arquitecto Ricardo Legorreta, en colaboración con Víctor Legorreta, junto con un equipo integrado por Noé Castro, Gerardo Alonso, Guillermo Díaz de Sandi y David Figueroa, según se lee en la página del despacho .

El diseño de interiores estuvo a cargo de Erica Krayer, mientras que la estructura fue desarrollada por el ingeniero Raúl Izquierdo. La construcción inició en 1992 a cargo de la empresa ICA, en un predio de la segunda sección del Bosque de Chapultepec que en ese momento conservaba características similares a un antiguo rancho, lo que implicó retos de nivelación y cimentación.

El edificio se levantó sobre pilotes de 90 centímetros de diámetro y 16 metros de profundidad, necesarios para sostener un conjunto de 28 espacios distribuidos en el complejo.

Uno de los elementos más distintivos del proyecto es su relación con el exterior: el museo fue concebido con amplias áreas al aire libre, integradas al recorrido como parte de la experiencia, lo que permite transitar entre jardines, explanadas y zonas abiertas que complementan las salas interiores.

En lo arquitectónico, Legorreta apostó por un diseño pensado para niños, con un lenguaje visual basado en formas geométricas simples como esferas y triángulos, además de colores intensos, luz natural y azulejos en la fachada, que refuerzan una identidad inspirada en la cultura mexicana.

El resultado es un espacio que combina interior y exterior de forma fluida, donde la arquitectura no solo contiene exhibiciones, sino que también forma parte del juego, la exploración y el aprendizaje.