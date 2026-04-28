¿Qué es Altán Redes, la red detrás de Bait y CFE, y qué cambió en el registro de líneas celulares?

Dentro del mapa de las telecomunicaciones en México hay una empresa que en los últimos años ha cobrado cada vez más relevancia: Altán Redes.

La compañía opera la Red Compartida, la infraestructura sobre la que funcionan varios operadores móviles virtuales (OMV), empresas que ofrecen servicios de telefonía e internet sin tener red propia. Entre los casos más conocidos están Bait, de Walmart, y CFE Internet, proyectos que han contribuido al crecimiento reciente de líneas celulares en el país.

Por esta razón, Altán también se ha vuelto un actor clave en el proceso de registro de líneas móviles que impulsa el gobierno federal, cuyo objetivo es que cada número telefónico quede vinculado a la CURP e identidad de su titular.

En este contexto, la empresa modificó recientemente una de las reglas del registro: permitirá que algunos operadores virtuales no soliciten datos biométricos a los usuarios para completar el trámite. Aquí te explicamos qué cambió y a quiénes aplica.