Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Qué es Altán Redes, la red detrás de Bait y CFE, y qué cambió en el registro de líneas celulares?

La empresa mueve una pieza en el proceso de vinculación telefónica: elimina un requisito que complicaba el registro de usuarios y redefine cómo deberán hacerlo algunos operadores.
mar 28 abril 2026 03:27 PM
Altán Redes
Altán Redes opera la Red Compartida, una infraestructura mayorista sobre la que funcionan decenas de OMV. (Expansión)

Dentro del mapa de las telecomunicaciones en México hay una empresa que en los últimos años ha cobrado cada vez más relevancia: Altán Redes.

La compañía opera la Red Compartida, la infraestructura sobre la que funcionan varios operadores móviles virtuales (OMV), empresas que ofrecen servicios de telefonía e internet sin tener red propia. Entre los casos más conocidos están Bait, de Walmart, y CFE Internet, proyectos que han contribuido al crecimiento reciente de líneas celulares en el país.

Por esta razón, Altán también se ha vuelto un actor clave en el proceso de registro de líneas móviles que impulsa el gobierno federal, cuyo objetivo es que cada número telefónico quede vinculado a la CURP e identidad de su titular.

En este contexto, la empresa modificó recientemente una de las reglas del registro: permitirá que algunos operadores virtuales no soliciten datos biométricos a los usuarios para completar el trámite. Aquí te explicamos qué cambió y a quiénes aplica.

Publicidad

¿Qué es Altán Redes y cómo funciona?

Altán Redes es la empresa encargada de operar la Red Compartida, la red móvil mayorista impulsada por el Estado mexicano para ampliar el acceso a internet y telefonía en el país.

Su objetivo principal es llevar conectividad a zonas donde los operadores tradicionales tienen poca o nula cobertura y, al mismo tiempo, fomentar una mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

La compañía se ha convertido en una pieza relevante dentro del sector, pues sobre su infraestructura operan varios operadores móviles virtuales que ofrecen servicios de telefonía e internet sin tener red propia.

De América Móvil a Altán Redes: radiografía de las 12 empresas de telecomunicaciones que mueven al país
Empresas

Radiografía de las telecomunicaciones en México: las 12 empresas que conectan al país y mueven billones

¿Quién es su dueño?

Actualmente, el Estado mexicano es el socio mayoritario de Altán Redes.

En junio de 2022, el gobierno federal tomó el control de la empresa luego de que enfrentara problemas financieros derivados de créditos contratados en administraciones anteriores. A partir de ese acuerdo, el Estado asumió la dirección y administración de la compañía.

Posteriormente, tras una fusión de activos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avalada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el gobierno consolidó un control casi total sobre la infraestructura de la red.

Telcel, AT&T, Movistar y Bait
Empresas

Telcel, AT&T, Movistar y Bait: ¿cuánto tardan en quitarte la línea y reasignar tu número?

Publicidad

¿Cómo opera?

A diferencia de empresas como Telcel o AT&T, Altán Redes no vende servicios directamente al público. Su modelo de negocio es el de un operador mayorista.

Esto significa que su actividad consiste en rentar su infraestructura de telecomunicaciones a otras empresas, que son las que finalmente ofrecen servicios móviles a los usuarios.

Entre sus clientes se encuentran varios operadores móviles virtuales. El caso más destacado es Bait, de Walmart, que ya suma más de 26 millones de líneas . También utilizan la red organizaciones agrupadas en la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales Alternativos y Comunitarios (AMOMVAC) y proyectos de telecomunicaciones indígenas.

Gracias a este modelo, compañías sin infraestructura propia pueden entrar al mercado y ofrecer servicios de telefonía, lo que ha contribuido a la aparición de planes móviles más económicos y a ampliar la cobertura en distintas regiones del país.

Operadores se unen para impulsar campaña masiva del registro telefónico
Empresas

Operadores lanzan campaña masiva para registro telefónico en medio del desgaste con CRT

En términos de negocio, Altán Redes reportó ingresos por 9,151.8 millones de pesos en 2024, derivados principalmente del arrendamiento de capacidad de su red a operadores y operadores móviles virtuales que utilizan su infraestructura para conectar a sus usuarios.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por Expansión, la compañía se ubica en la posición 342 .

En los últimos meses, además, la empresa ha ajustado algunas de sus políticas para facilitar el registro de líneas celulares en los operadores que utilizan su red. Entre los cambios más recientes destaca la flexibilización de algunos requisitos en el proceso de vinculación de las líneas con la identidad de los usuarios.

De América Móvil a Altán Redes: radiografía de las 12 empresas de telecomunicaciones que mueven al país
12 grandes empresas concentran la mayor parte del mercado y sostienen la infraestructura que conecta al país. (Expansión/Google AI Studio)

Publicidad

¿Qué cambió Altán en el registro de líneas celulares?

Altán Redes modificó el proceso de registro de líneas móviles para hacerlo más simple. El principal cambio es que eliminó la “prueba de vida”, un requisito que obligaba a los usuarios a tomarse una fotografía del rostro para validar su identidad mediante datos biométricos.

Este paso era uno de los más complicados del proceso, ya que muchas veces fallaba o no se completaba correctamente, lo que llevaba a que los usuarios abandonaran el registro.

Cómo registrar tu línea Bait, Virgin Mobile, Oxxo Cel o FreedomPop con tu CURP para no perder tu número
Empresas

Registro de número celular en Bait, Virgin Mobile y FreedomPop: cómo hacerlo y evitar perder tu línea

Con el nuevo esquema, los clientes de operadores móviles virtuales que usan la red de Altán ya no tendrán que entregar biométricos, lo que busca acelerar la vinculación de millones de líneas antes de la fecha límite.

Sin embargo, la medida no aplicará para todos los operadores. Solo podrán omitir este requisito los OMV que tengan tiendas físicas o centros de atención, donde el registro pueda realizarse de manera presencial. Esto beneficia a empresas con presencia en tiendas, como Bait, mientras que muchos operadores virtuales que funcionan solo en línea deberán mantener el proceso original.

Tags

Altán Redes Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad