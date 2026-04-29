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América Móvil analiza alianza con Starlink para ofrecer servicio satelital

La tecnología D2D permitiría a la empresa complementar su red móvil en zonas sin señal y responder a la presión competitiva por ofrecer cobertura total a usuarios.
mié 29 abril 2026 05:55 AM
América Móvil conversa con Starlink
Las conversaciones entre América Móvil y Starlink se dan a pesar de las tensiones que generaron los señalamientos de Elon Musk hacia el empresario Carlos Slim sobre el origen de su fortuna. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

En la cima de una montaña sin señal, en una carretera rural o en medio del mar, el negocio de las telecomunicaciones se rompe en su punto más débil: la cobertura. Es ahí donde la industria ha comenzado a reconfigurar alianzas que hace poco parecían improbables.

América Móvil sostiene conversaciones con Starlink para explorar servicios y verticales de negocio que podría incorporar a su operación mediante tecnología D2D (conectividad directa a dispositivos) que se estima esté más desarrollada rumbo a 2027.

“Estamos hablando con ellos (Starlink) porque estamos abiertos a hacer cualquier cosa con la empresa que tenga sentido para nosotros. Creo que (el D2D) será una buena tecnología y un servicio que complementa el nuestro”, reconoció Daniel Hajj, CEO de la compañía.

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Las conversaciones entre América Móvil y Starlink ocurren pese a las tensiones derivadas de señalamientos de Elon Musk hacia Carlos Slim sobre el origen de su fortuna, insinuando presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las acusaciones se tradujeron en un menor interés de América Móvil por colaborar con Starlink para revender sus servicios satelitales, que se analizaban desde 2024. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología D2D cambió el panorama.

El valor del D2D radica en su capacidad para reducir zonas sin cobertura, uno de los grandes dolores de cabeza de las telecomunicaciones tradicionales.

Este servicio permite que teléfonos móviles convencionales, así como dispositivos del Internet de las cosas (IoT), se conecten directamente a satélites en órbita baja, lo que posibilita el envío de mensajes, la descarga de datos e incluso la realización de llamadas en zonas donde no existe cobertura terrestre, como desiertos, océanos, montañas o parques nacionales.

La GSMA, asociación de operadores de telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a América Móvil, AT&T y Telefónica, aseguró en un reporte que las empresas que no incorporen servicios satelitales enfrentarían un riesgo creciente de pérdida de clientes.

Según el documento, 47% de los usuarios encuestados afirmó que cambiaría de compañía telefónica si otra opción incluyera conectividad móvil fuera de red en zonas sin cobertura terrestre.

“El 14% de los usuarios a nivel mundial cuenta con problemas de cobertura inconsistente o nula en casa, pero el problema se agrava cuando están en movimiento, con un 21%”, reconoció la GSMA en su estudio.

En México, algunos operadores ya tienen alianza con Starlink: la división Global Solutions de Telefónica, Televisa —a través de Bestel— y ahora sería América Móvil.

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, explicó que el interés por el D2D en México aún es de índole exploratoria para determinar hasta qué punto esta tecnología permitirá evolucionar sus redes tradicionales hacia una mayor capacidad móvil complementada con la satelital, en especial por la orografía del país, que ha complicado y encarecido robustecer la cobertura nacional.

“Es un servicio naciente cuya monetización aún está en análisis, sumado a que enfrenta el reto de masificar los dispositivos móviles que sean compatibles”, aseguró el analista.

Los servicios satelitales avanzan

El servicio de conectividad directa a dispositivos reportó un valor de 570 millones de dólares al cierre de 2025, y se prevé que rumbo a 2030 alcance los 2,640 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento acumulado de 35.6%, según proyecciones de la consultora Markets and Markets.

En los últimos dos años, esta tecnología ha comenzado a desplegarse en diversos mercados internacionales como Estados Unidos, Australia, Japón, Chile, Perú, Brasil e incluso en México.

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Starlink aceleró desde el año pasado las pruebas de D2D orientadas al mercado de consumo. La empresa cuenta con 11,000 satélites y, para este año, planea desplegar 7,500 satélites adicionales específicos para esta función. Su plan de expansión contempla alianzas con operadores como T-Mobile en Estados Unidos y Entel en Chile y Perú.

Viasat, empresa satelital de origen estadounidense, inició en 2024 las primeras pruebas de conectividad directa a dispositivos (D2D). En México, desde el año pasado comenzó sus pruebas para habilitar su disponibilidad comercial, tanto para usuarios finales como para aplicaciones vinculadas con la industria.

La estrategia de la compañía contempla masificar el D2D mediante alianzas con operadores de telecomunicaciones como Telcel, AT&T México y Altán Redes.

La conectividad directa a dispositivos se perfila no solo como una nueva capa tecnológica, sino como un punto de inflexión para el modelo de negocio de las telecomunicaciones.

A medida que operadores y jugadores satelitales afinan alianzas, el desafío pasará de la exploración a la ejecución: definir esquemas de monetización, garantizar la compatibilidad de dispositivos y traducir la promesa de cobertura total en una experiencia tangible para el usuario.

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Telecomunicaciones

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