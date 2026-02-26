Liverpool tiene su propia escuela poco conocida y avalada por la SEP: estas son las carreras que ofrece

La respuesta no fue precisamente reforzar el proceso de onboarding, sino crear una escuela avalada por la SEP. Así nació la Universidad Virtual Liverpool hace casi 26 años como una institución formal que permite concluir estudios desde educación básica hasta posgrado en modalidad online. “No es un curso interno, es una universidad oficial”, puntualiza la directora.

El alcance que ha tenido la apuesta explica por qué la empresa la mantiene. Más de 9,500 egresados han pasado por sus aulas y más de 45,000 personas han tomado alguno de sus programas. Hoy la matrícula activa ronda los 6,500 estudiantes, de los cuales el 10% son externos a la compañía.

El objetivo del modelo es que el alumno estudie y trabaje al mismo tiempo. “El modelo funciona porque el estudiante aprende y aplica; recibe el conocimiento y su trabajo se convierte en su laboratorio para ponerlo en práctica”.

Por eso el sistema es asincrónico y permanente, incluso en sus registros hay quienes han regresado después de décadas fuera del aula. “Tenemos personas de 50 o 60 años que vuelven para cerrar un ciclo personal o para demostrarles a sus hijos que sí se puede”.

Vargas revela que el mayor rezago que han tenido aparece en el nivel media superior. “El bachillerato es donde más ayudamos. Ahí se concentra la mayoría de estudiantes que habían abandonado la escuela”, detalla.

A partir de ahí continúan las licenciaturas y posgrados ligados al retail y la operación empresarial, como Administración, Contaduría, Mercadotecnia, Derecho corporativo y Logística, además de programas técnicos como el TSU en Optometría y un centro de idiomas. La empresa beca al 100% a sus colaboradores y ofrece apoyos parciales a externos. El costo total de una carrera ronda los 28,000 pesos en tres años.

La educación no está condicionada a permanecer en la compañía. “La educación no puede depender de que trabajes aquí. Si alguien decide irse, lo importante es que se gradúe”, menciona Vargas.