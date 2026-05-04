El origen de la CFE se remonta al año 1937, cuando México tenía 18.3 millones de habitantes y menos de la mitad contaba con electricidad de mala calidad.

Ante ello, el gobierno federal decidió crear la CFE el 14 de agosto de ese mismo año con el objetivo de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.

El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica con el objetivo de aumentar el nivel de electrificación, que en ese año era de 44%.

Ya para el año 2000 se tenía una capacidad de cobertura del 94.70%.

Desde octubre de 2009, la CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.

El 20 de diciembre de 2013, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se aprobó la reforma energética, lo que abrió la posibilidad de que se dividiera en nueve empresas subsidiarias y cuatro filiales que iniciaron las subastas en el Mercado Eléctrico Mayorista.