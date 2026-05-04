México tiene compañías clave para el desarrollo de su economía, y una de ellas es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado encargada de llevar el servicio eléctrico a los habitantes del país, incluso a zonas donde difícilmente llegaría la inversión privada.
La CFE informó la semana pasada que en el primer trimestre del 2026 tuvo pérdidas por 402.3 millones de pesos (mdp) debido a la volatilidad cambiaria. A continuación te contamos cómo opera esta eléctrica y su importancia para sectores importantes para el país.
Publicidad
El origen de la CFE se remonta al año 1937, cuando México tenía 18.3 millones de habitantes y menos de la mitad contaba con electricidad de mala calidad.
Ante ello, el gobierno federal decidió crear la CFE el 14 de agosto de ese mismo año con el objetivo de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.
El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica con el objetivo de aumentar el nivel de electrificación, que en ese año era de 44%.
Ya para el año 2000 se tenía una capacidad de cobertura del 94.70%.
Desde octubre de 2009, la CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.
El 20 de diciembre de 2013, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se aprobó la reforma energética, lo que abrió la posibilidad de que se dividiera en nueve empresas subsidiarias y cuatro filiales que iniciaron las subastas en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Publicidad
¿Quién es el propietario de CFE?
La CFE regresó a ser una empresa gubernamental tras el decreto que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 30 de octubre de 2024.
“Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos”, expresó en la Mañanera del Pueblo.
Es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio
Emilia Esther Calleja Alor es la actual directora general de la CFE que ocupa el quinto lugar dentro de las 500 más importantes del país de acuerdo con el listado de Expansión en 2025, entre los datos que destacan se encuentran los siguientes:
Reportó utilidades de -271,574
El listado detalla que tiene 88,727 empleados.
Entre las marcas que maneja se encuentran las siguientes: CFEnergía, CFE International, CFE Calificados e Intermediación de Contratos de Interconexión Legados.
Plan 2025-2030 para CFE
El 5 de febrero de 2025, el gobierno federal presentó el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 de la CFE, con el objetivo de ampliar la cobertura a más de 500,000 hogares y tener una cobertura de 99%.
Calleja Alor explicó que se enfocarán en siete proyectos de energía eólica; nueve proyectos fotovoltaicos, que en su primera etapa se desarrollarán en Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Durango.
Publicidad
También habrá cinco proyectos de ciclo combinado, siendo Hidalgo, Sinaloa y Jalisco las entidades beneficiadas.