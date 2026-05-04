OXXO desacelera la apertura de tiendas ante la debilidad del consumo en México

Ese ajuste se refleja también en el gasto de capital. La inversión total de FEMSA cayó 29.5% anual en el trimestre, explicada parcialmente por un menor CAPEX en OXXO México, lo que apunta a una estrategia más moderada en aperturas.

Aun así, el crecimiento no se detiene. En los últimos doce meses, la cadena sumó 888 tiendas netas en México, lo que confirma que el despliegue territorial continúa, aunque con mayor disciplina.

Un crecimiento más selectivo

El cambio de enfoque coincide con un entorno de consumo débil, donde abrir más tiendas no garantiza necesariamente mayores ventas.

En este contexto, la empresa ha optado por fortalecer el desempeño de las tiendas existentes. Las ventas mismas-tiendas crecieron 6.0% en el trimestre, impulsadas por un aumento de 6.6% en el ticket promedio, pese a una ligera caída de 0.5% en el tráfico.

Esto sugiere que la estrategia comercial está logrando extraer más valor por cliente, en lugar de depender exclusivamente de nuevas ubicaciones.

“Hay que destacar la recuperación sostenida en OXXO México… logrando un crecimiento de ingresos de un dígito alto impulsado por una continua expansión y sólidas ventas mismas-tiendas, a pesar de un entorno volátil”, dijo José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA.

El desempeño operativo refuerza esta lectura. La utilidad de operación creció 20.9%, muy por encima del incremento en ingresos de 8.3%, señal de que las tiendas están siendo más eficientes.

Ese resultado se apoyó en una expansión del margen bruto a 46.2%, impulsado por ingresos de proveedores, mejor mezcla de productos y la creciente contribución de servicios financieros.

En paralelo, la estructura de costos comienza a estabilizarse. Aunque los gastos de operación crecieron 9.8%, lo hicieron en línea con la expansión del negocio, reflejando un mayor control operativo.

“Durante el trimestre, también comenzamos a ver los beneficios de una estructura organizacional optimizada y más eficiente”, señaló el directivo.

La estrategia de tiendas también se observa en la organización del negocio. FEMSA actualizó sus segmentos reportables para separar con mayor claridad OXXO México de sus operaciones internacionales, lo que da mayor visibilidad al desempeño específico de la red en el país.