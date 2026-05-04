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OXXO desacelera la apertura de tiendas ante la debilidad del consumo en México

La cadena de FEMSA modera aperturas tras un 2025 intenso y apuesta por fortalecer ventas mismas-tiendas en un entorno de consumo débil en México.
lun 04 mayo 2026 11:43 PM
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OXXO alcanzó 24,455 tiendas en México al cierre del primer trimestre de 2026, tras sumar 158 nuevas unidades. (Foto: Gladys Bañuelos González)

La expansión de OXXO entró en una nueva fase en el arranque de 2026. La cadena sigue abriendo tiendas, pero el foco dejó de estar en la velocidad para concentrarse en la calidad del crecimiento y la rentabilidad por unidad.

Durante el primer trimestre, OXXO México sumó 158 nuevas tiendas, alcanzando un total de 24,455 unidades al cierre de marzo, consolidando su presencia como la red de proximidad más grande del país.

Sin embargo, la propia FEMSA reconoce que el menor nivel de inversión en el periodo responde, en parte, a una base de comparación elevada en 2025, cuando el número de aperturas fue particularmente alto.

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Ese ajuste se refleja también en el gasto de capital. La inversión total de FEMSA cayó 29.5% anual en el trimestre, explicada parcialmente por un menor CAPEX en OXXO México, lo que apunta a una estrategia más moderada en aperturas.

Aun así, el crecimiento no se detiene. En los últimos doce meses, la cadena sumó 888 tiendas netas en México, lo que confirma que el despliegue territorial continúa, aunque con mayor disciplina.

Un crecimiento más selectivo

El cambio de enfoque coincide con un entorno de consumo débil, donde abrir más tiendas no garantiza necesariamente mayores ventas.

En este contexto, la empresa ha optado por fortalecer el desempeño de las tiendas existentes. Las ventas mismas-tiendas crecieron 6.0% en el trimestre, impulsadas por un aumento de 6.6% en el ticket promedio, pese a una ligera caída de 0.5% en el tráfico.

Esto sugiere que la estrategia comercial está logrando extraer más valor por cliente, en lugar de depender exclusivamente de nuevas ubicaciones.

“Hay que destacar la recuperación sostenida en OXXO México… logrando un crecimiento de ingresos de un dígito alto impulsado por una continua expansión y sólidas ventas mismas-tiendas, a pesar de un entorno volátil”, dijo José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA.

El desempeño operativo refuerza esta lectura. La utilidad de operación creció 20.9%, muy por encima del incremento en ingresos de 8.3%, señal de que las tiendas están siendo más eficientes.

Ese resultado se apoyó en una expansión del margen bruto a 46.2%, impulsado por ingresos de proveedores, mejor mezcla de productos y la creciente contribución de servicios financieros.

En paralelo, la estructura de costos comienza a estabilizarse. Aunque los gastos de operación crecieron 9.8%, lo hicieron en línea con la expansión del negocio, reflejando un mayor control operativo.

“Durante el trimestre, también comenzamos a ver los beneficios de una estructura organizacional optimizada y más eficiente”, señaló el directivo.

La estrategia de tiendas también se observa en la organización del negocio. FEMSA actualizó sus segmentos reportables para separar con mayor claridad OXXO México de sus operaciones internacionales, lo que da mayor visibilidad al desempeño específico de la red en el país.

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Expansión internacional con pausa estratégica

Mientras tanto, fuera de México, la expansión de OXXO sigue una lógica distinta. En el segmento de Américas y Movilidad, que agrupa las operaciones internacionales, la base de tiendas creció en 45 unidades durante el trimestre, alcanzando 1,942 tiendas.

La cifra agrupa principalmente las tiendas de OXXO ubicadas fuera de México —en países como Brasil, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos— así como el negocio de combustibles, que incluye estaciones de servicio en México y Estados Unidos.

En este caso, la compañía reconoce que ha pausado aperturas en ciertos mercados para redefinir su propuesta de valor y asegurar un crecimiento más sostenible.

“Fuera de México, nuestras operaciones de Américas y Movilidad entregaron resultados alentadores… mostrando un crecimiento de doble dígito en ventas mismas-tiendas y una reducción importante en las pérdidas”, afirmó Fernández Garza-Lagüera.

La expansión de tiendas ya no es uniforme, sino selectiva según el desempeño de cada mercado.

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Tiendas Oxxo

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