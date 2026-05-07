En los anaqueles aparecen ejemplos de distintos perfiles. Johnnie Walker lanzó una edición limitada de su whisky, en la que el icónico Striding Man abandonó su tradicional caminata para adoptar poses inspiradas en el juego. La marca forma parte de los promotores de la Copa Mundial y aprovecha esa posición para reforzar visibilidad en un momento de alta exposición global.

Coca-Cola, socio histórico de la FIFA, también intensificó su presencia comercial con promociones que incluyen playeras y pines en la compra de productos, además de encabezar el recorrido de la copa por México bajo la campaña “Sintamos Juntos”.

Pero el Mundial también se convirtió en un territorio donde la conversación comercial rebasa a los patrocinadores oficiales. Muchas marcas encuentran formas de insertarse en la narrativa futbolera sin mencionar directamente el torneo ni utilizar logotipos protegidos.

La disputa comercial no es menor. En México, el uso indebido de términos, frases o símbolos asociados al Mundial puede derivar en sanciones económicas de hasta 29 millones de pesos, además de la clausura de negocios cuando las autoridades consideran que existe una asociación comercial indebida con el evento.

La batalla por la conversación

Ese entorno obliga a las marcas no oficiales a desarrollar estrategias creativas que les permitan aprovechar el contexto cultural sin infringir derechos de propiedad intelectual protegidos por la FIFA.

Mientras patrocinadores como Adidas y Hyundai aseguran presencia dentro y fuera de las canchas mediante acuerdos globales, otras compañías apuestan por leer el comportamiento del consumidor y conectar desde códigos culturales más amplios.

Arturo Ortiz, CEO de Birth Group, asegura que el reto no es sólo sumarse al tema del Mundial, sino encontrar una conversación propia. “Para subirse a la conversación hay que leer el contexto cultural y aportar algo propio, porque colgarse se reduce a replicar códigos básicos del evento sin construir significado para la marca”, advierte.

Desde el lado creativo, buena parte de las campañas recurre a fórmulas similares: balones, banderas, jerseys genéricos y reuniones frente al televisor. Son elementos que evocan el torneo, pero que evitan referencias directas para no violar restricciones legales.