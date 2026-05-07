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Renault apuesta por los SUV inteligentes con el lanzamiento de Boreal

Boreal se convierte en la nueva apuesta de Renault para competir en el segmento de SUV medianos, con conectividad avanzada, aplicaciones integradas y una oferta enfocada en tecnología y seguridad.
jue 07 mayo 2026 01:40 PM
Renault apuesta por los SUV inteligentes con el lanzamiento de Boreal
El nuevo SUV de Renault será comercializado en tres versiones, con precios que van de 529,500 a 599,900 pesos. (Renault)

Renault ha decidido apostar por los SUV inteligentes y llenos de aplicaciones, que cada vez parecen una especie de computadoras móviles, con el lanzamiento de Boreal, una camioneta que pasa a ser el músculo de la marca para el segmento C o medio.

Jesús Gallo, CEO de Renault México, considera que Boreal funge como esa carta que faltaba dentro de su portafolio, pues desde hace un par de años la firma comenzó con la renovación de su oferta en México.

“Es uno de los segmentos más importantes de la industria por volumen, por crecimiento e, igualmente, uno de los segmentos con mayor competencia. Poder lanzar una camioneta del segmento C, una camioneta media, era uno de los pilares que nos faltaba después de haber renovado gran parte de la gama”, destaca en entrevista con Expansión.

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Al día de hoy, Renault ya ha renovado más del 80% de su portafolio con Boreal, una camioneta manufacturada en Brasil y que, hasta ahora, se convierte en el vehículo con mayor oferta tecnológica por parte de la firma en el país.

“Estamos en un segmento de más de 200,000 unidades, con casi 35 modelos de marcas tanto europeas como estadounidenses, italianas y asiáticas, que hoy en día son constantes en el mercado, no solo por las nuevas marcas chinas que han llegado, sino igualmente por el rediseño de toda la oferta que viene del continente asiático”, añade.

La compañía ha avanzado este año con el pie derecho y espera seguir de igual manera con el lanzamiento de Boreal. En el primer cuatrimestre de este año, la compañía comercializó 10,617 vehículos en el país, lo que significó un incremento de 6.3%, por encima del promedio del mercado, que se ubicó en 4.8%.

Pero el verdadero despunte se alcanzó en abril, cuando la firma comercializó 3,000 unidades, lo que representó un avance interanual de 39.3%, mientras que el aumento en el mercado fue de 8.6%, de acuerdo con datos del Inegi.

“Boreal representa evidentemente una carta importante para seguir creciendo y consolidando el crecimiento de la marca, entonces esperamos un volumen que vaya creciendo de aquí al final del año. El 2026 no está exento de retos, no solo para Renault, sino para toda la industria, por eso nuestra obligación es seguir trabajando para que todos los clientes estén satisfechos”, comenta.

Precios y características

Boreal cuenta con un motor turbo de 1.3 litros, con 154 caballos de fuerza y un torque de 199 libras-pie, así como con una transmisión automática EDC de seis velocidades.

A través de su tren motriz, ofrece una autonomía de hasta 850 kilómetros por tanque de combustible, aunque no se descarta que el nuevo modelo llegue con otro tipo de motorizaciones en el futuro cercano.

“Está en estudio poder ir reforzando, en una etapa sucesiva, con un motor híbrido que todavía no se ha lanzado en Europa y que sería un motor bastante interesante. Es lo que se está trabajando en estos momentos”, añade Gallo.

En cuanto a tecnología y equipamiento, que pretenden ser los principales diferenciadores del vehículo, cuenta con una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, así como carga inalámbrica para celulares y puertos USB-C.

Boreal se convierte en el primer vehículo de Renault en ofrecer Google integrado, al incorporar Google Assistant, que permite comandos por voz como reproducir música o encender el aire acondicionado; Google Maps, con rutas precargadas, así como Google Play, que permite descargar aplicaciones como Spotify, YouTube, Prime Video y HBO Max, entre más de 100 plataformas.

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Con la aplicación My Renault, los usuarios de Boreal podrán recibir alertas en tiempo real del vehículo a través de un monitoreo constante, así como recomendaciones para el cuidado del mismo. Esta aplicación está disponible para iOS y Android, y no es necesario estar dentro del auto para recibir dichas alertas.

Boreal cuenta con 24 Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), entre los que destacan alerta de distancia, frenado autónomo de emergencia, asistente de estacionamiento semiautónomo, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, entre otros.

El SUV inteligente de Renault llega en tres versiones: Evolution, Techno e Iconic, que inician con un precio de lista de 529,500 pesos en su versión de entrada y alcanzan los 599,900 pesos en su versión más equipada.

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Renault Renault Sector automotriz

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