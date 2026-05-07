Starbucks tiene un nuevo director en México y tiene un reto complicado: vender más cuando la gente gasta menos

Las cifras muestran la presión que enfrenta el negocio. En México, Starbucks reportó un crecimiento de 2.1% en ventas mismas tiendas —aquellas con más de un año de operación— durante el primer trimestre del año, por debajo del avance de 2.6% registrado en el último trimestre de 2025.

La desaceleración ocurre en un mercado donde el consumo comienza a resentir una menor capacidad de gasto de los hogares y donde las cadenas de cafeterías enfrentan consumidores más sensibles al precio.

Aunque a nivel consolidado las ventas mismas tiendas crecieron 3.5% en el trimestre, frente al 2.9% del cierre de 2025, los resultados en México reflejan un entorno menos dinámico para la marca de la sirena verde.

Consumidores más cautelosos

El desafío para Vasquez no solo será atraer clientes, sino lograr que gasten más en cada visita sin deteriorar la percepción de valor de la marca.

En los últimos años, Starbucks ha reforzado estrategias para aumentar el ticket promedio mediante productos de edición limitada, mercancía coleccionable y promociones digitales.

Entre ellas destacan los vasos, tazas y termos con diseños especiales, algunos incluso ligados a licencias como Snoopy, así como el fortalecimiento de su aplicación móvil.

La plataforma pasó de ser un canal de promociones y personalización de bebidas a convertirse en una herramienta clave para impulsar ventas digitales y programas de lealtad.

“Los últimos comentarios de la administración señalan que marzo fue notablemente menos dinámico que enero y febrero. Así, sus programas de lealtad y ecommerce deberían concentrarse en ofrecer un mayor valor percibido para incentivar un mayor consumo por visita, y no solo alcanzar ventas repetitivas. No la tienen fácil, como el sector en general”, refiere Carlos Hermosillo.

