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De Aeroméxico a Mexicana: las 10 empresas que concentran 360,000 mdp del negocio aéreo en México

Ocho firmas del ranking de Expansión y dos entidades públicas concentran ingresos, infraestructura y tráfico aéreo en un mercado impulsado por turismo y comercio.
mié 08 abril 2026 05:55 AM
Aeroméxico y Volaris
El negocio aéreo en México concentra decenas de miles de millones de pesos y decenas de miles de empleos. (Victor Ambriz/Getty Images)

El negocio aéreo en México mueve decenas de miles de millones de pesos cada año y está dominado por un pequeño grupo de compañías. Aerolíneas, operadores aeroportuarios y entidades estatales concentran ingresos, infraestructura y flujo de pasajeros.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, ocho empresas del sector figuran entre las más grandes por nivel de ingresos. A ellas se suman otras dos vinculadas con los recientes esfuerzos del gobierno federal por recuperar un papel protagónico en la aviación.

En conjunto, estas 10 compañías —que incluyen aerolíneas privadas, grupos aeroportuarios y entidades del gobierno— suman más de 360,000 millones de pesos (mdp) en ingresos y emplean a miles de trabajadores, lo que refleja el peso económico del sector aéreo en México.

Esta es la radiografía de las compañías que dominan el negocio aéreo en México. Los datos de ingresos y número de empleados corresponden a cifras reportadas por las propias empresas al cierre de 2024.

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Grupo Aeroméxico

Ingresos: 103,012 millones de pesos

Empleados: 16,219

Fundada en 1934 como Aeronaves de México, la compañía inició operaciones con la ruta México-Acapulco y con el tiempo se consolidó como la aerolínea más importante del país . Con base en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), opera una amplia red de rutas nacionales e internacionales que conectan al país con destinos en América, Europa y Asia. Además, forma parte de la alianza global SkyTeam y cuenta con una de las flotas más modernas de la región, integrada por aviones Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737 y Embraer 190.

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Grupo Aeroméxico registró ingresos por 103 mil millones de pesos y emplea a más de 16 mil personas. (YURI CORTEZ/AFP)

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Ingresos: 60,061 millones de pesos

Empleados: 2,500

No todo el negocio aéreo está en las aerolíneas. También existen organismos que se encargan de la infraestructura y operación de los aeropuertos, como ASA, un organismo público del gobierno federal con más de medio siglo de experiencia en el sector aeronáutico. La institución opera, administra, construye y conserva aeropuertos en distintas regiones del país, además de suministrar combustibles para la aviación y ofrecer asistencia técnica, consultoría e investigación en materia aeroportuaria.

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Volaris

Ingresos: 57,591 millones de pesos

Empleados: 6,901

Fundada en 2003, Volaris es una aerolínea mexicana de ultra bajo costo que inició operaciones en 2006 con el vuelo Toluca–Tijuana. Actualmente opera desde 73 aeropuertos en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, con más de 450 vuelos diarios distribuidos en alrededor de 230 rutas. La compañía basa su modelo de negocio en tarifas reducidas y una operación eficiente, apoyada en una flota integrada principalmente por aviones Airbus de la familia A320.

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Volaris conecta más de 230 rutas nacionales e internacionales con más de 6,900 trabajadores. (iStock)

Viva Aerobus

Ingresos: 47,016 millones de pesos

Empleados: 5,165

Fundada en 2006, Viva Aerobus es una aerolínea mexicana de ultra bajo costo que ha ganado presencia en el mercado nacional con un modelo basado en tarifas accesibles y servicios adicionales. Opera más de 180 rutas nacionales e internacionales y tiene una fuerte presencia en aeropuertos como Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Tijuana. Su flota está compuesta principalmente por aviones Airbus A320 y A321, considerados entre los más recientes en la aviación comercial de la región.

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Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

Ingresos: 33,614 millones de pesos

Empleados: 3,454

Creado en 1998 como parte de la privatización del sistema aeroportuario mexicano, el Grupo Aeroportuario del Pacífico obtuvo la concesión para operar 12 aeropuertos en el país por un periodo de 50 años. Entre ellos se encuentran terminales clave como Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta, que atienden tanto a grandes zonas metropolitanas como a algunos de los destinos turísticos más importantes de México. La empresa forma parte de los grupos privados que administran infraestructura aeroportuaria en el país tras la apertura del sector a la inversión privada en la década de 1990.

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Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)

Ingresos: 31,332 millones de pesos

Empleados: 1,936

Fundado en 1998 como parte de la reestructuración del sistema aeroportuario mexicano, el Grupo Aeroportuario del Sureste obtuvo la concesión para operar nueve aeropuertos en la región sureste del país, entre ellos Cancún, su principal activo. Además administra terminales como Cozumel, Mérida, Huatulco, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, Tapachula y Minatitlán, desde donde se conecta una de las zonas turísticas y comerciales más importantes de México. La empresa obtiene ingresos tanto por el tránsito de pasajeros como por la explotación de espacios comerciales dentro de las terminales y ha ampliado su presencia internacional con operaciones en Puerto Rico.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Ingresos: 18,828 millones de pesos

Empleados: 1,265

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México es la principal terminal aérea del país y uno de los centros de conexión más importantes de América Latina. Sus orígenes se remontan a las primeras actividades de aviación en los llanos de Balbuena a inicios del siglo XX, aunque su consolidación como aeropuerto moderno comenzó a mediados del siglo pasado. En años recientes su operación ha cambiado: desde 2023 está bajo coordinación de la Secretaría de Marina y dejó de recibir vuelos exclusivos de carga, aunque mantiene operaciones mixtas de pasajeros y mercancías.

AICM
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantiene operaciones mixtas y tiene 1,265 empleados. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

Ingresos: 9,137 millones de pesos

Empleados: 1,159

Fundado en 1998 como parte de la reestructura del sistema aeroportuario mexicano, OMA es un operador privado que administra 13 aeropuertos en la región centro y norte del país. Entre ellos destacan Monterrey, uno de los principales centros industriales y de negocios de México, así como destinos turísticos como Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, además de ciudades fronterizas y regionales como Chihuahua, Ciudad Juárez, Reynosa y Torreón. El grupo obtiene ingresos tanto de servicios aeronáuticos —como la Tarifa de Uso de Aeropuerto y cargos por aterrizaje— como de actividades comerciales dentro de las terminales.

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Grupo Aeroportuario Marina

Ingresos: nd

Empleados: nd

Creado en 2023, el Grupo Aeroportuario Marina es un organismo del gobierno federal que concentra la operación y administración de varios aeropuertos bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. La estructura agrupa entidades como el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además del principal aeropuerto del país, el grupo incluye terminales en ciudades como Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto, Matamoros, Toluca, Colima y Cuernavaca, como parte de una estrategia para reorganizar y fortalecer la gestión de infraestructura aeroportuaria estratégica.

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Mexicana de Aviación

Ingresos: nd

Empleados: nd

Relanzada en 2023 como aerolínea estatal, tras la adquisición de la marca por parte del gobierno federal, Mexicana de Aviación retomó operaciones comerciales con base en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La empresa es operada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y se enfoca principalmente en rutas nacionales. En 2025 transportó 434,299 pasajeros, un aumento de 14.6% respecto al año anterior, aunque por debajo de la meta anual prevista. Actualmente conecta alrededor de 15 destinos dentro del país y opera con aviones Embraer E195-E2, mientras busca ampliar su red de rutas y acercarse al millón de pasajeros en los próximos años.

mexicana de aviacion venta
Mexicana de Aviación retomó vuelos nacionales desde el AIFA y transportó más de 434 mil pasajeros en 2025. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

¿Qué revela la radiografía del negocio aéreo en México?

La radiografía del sector también muestra cómo ha cambiado el equilibrio de fuerzas dentro de la aviación mexicana en los últimos años. Mientras que aerolíneas tradicionales como Grupo Aeroméxico lideran el mercado por ingresos y presencia internacional, las compañías de ultra bajo costo, como Volaris y Viva Aerobus, han ganado terreno en el transporte de pasajeros dentro del país gracias a modelos de operación orientados a ofrecer tarifas más accesibles.

Al mismo tiempo, los grupos aeroportuarios privados —GAP, ASUR y OMA— mantienen un papel central en el negocio, administrando buena parte de la infraestructura aérea del país, especialmente en destinos turísticos y ciudades industriales donde el flujo de viajeros ha crecido de manera sostenida.

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A esta dinámica se suma una mayor participación del Estado en el sector. En los últimos años, el gobierno federal ha reforzado su presencia tanto en la administración de aeropuertos estratégicos como en la operación directa de una aerolínea estatal, lo que ha modificado parcialmente el mapa de la industria.

En conjunto, estas compañías delinean un sector estratégico para México, en el que participan actores privados y públicos en un entorno marcado por la demanda de conectividad y el dinamismo del turismo y el comercio.

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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. Volaris Vivaaerobus Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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