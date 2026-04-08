Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

Ingresos: 33,614 millones de pesos

Empleados: 3,454

Creado en 1998 como parte de la privatización del sistema aeroportuario mexicano, el Grupo Aeroportuario del Pacífico obtuvo la concesión para operar 12 aeropuertos en el país por un periodo de 50 años. Entre ellos se encuentran terminales clave como Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta, que atienden tanto a grandes zonas metropolitanas como a algunos de los destinos turísticos más importantes de México. La empresa forma parte de los grupos privados que administran infraestructura aeroportuaria en el país tras la apertura del sector a la inversión privada en la década de 1990.

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)

Ingresos: 31,332 millones de pesos

Empleados: 1,936

Fundado en 1998 como parte de la reestructuración del sistema aeroportuario mexicano, el Grupo Aeroportuario del Sureste obtuvo la concesión para operar nueve aeropuertos en la región sureste del país, entre ellos Cancún, su principal activo. Además administra terminales como Cozumel, Mérida, Huatulco, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, Tapachula y Minatitlán, desde donde se conecta una de las zonas turísticas y comerciales más importantes de México. La empresa obtiene ingresos tanto por el tránsito de pasajeros como por la explotación de espacios comerciales dentro de las terminales y ha ampliado su presencia internacional con operaciones en Puerto Rico.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Ingresos: 18,828 millones de pesos

Empleados: 1,265

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México es la principal terminal aérea del país y uno de los centros de conexión más importantes de América Latina. Sus orígenes se remontan a las primeras actividades de aviación en los llanos de Balbuena a inicios del siglo XX, aunque su consolidación como aeropuerto moderno comenzó a mediados del siglo pasado. En años recientes su operación ha cambiado: desde 2023 está bajo coordinación de la Secretaría de Marina y dejó de recibir vuelos exclusivos de carga, aunque mantiene operaciones mixtas de pasajeros y mercancías.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantiene operaciones mixtas y tiene 1,265 empleados. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

Ingresos: 9,137 millones de pesos

Empleados: 1,159

Fundado en 1998 como parte de la reestructura del sistema aeroportuario mexicano, OMA es un operador privado que administra 13 aeropuertos en la región centro y norte del país. Entre ellos destacan Monterrey, uno de los principales centros industriales y de negocios de México, así como destinos turísticos como Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, además de ciudades fronterizas y regionales como Chihuahua, Ciudad Juárez, Reynosa y Torreón. El grupo obtiene ingresos tanto de servicios aeronáuticos —como la Tarifa de Uso de Aeropuerto y cargos por aterrizaje— como de actividades comerciales dentro de las terminales.