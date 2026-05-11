Telcel lleva la red 5G a 60% de los mexicanos con más facilidad y deja atrás a AT&T y Telefónica

Aunque la empresa no detalló en su informe financiero anual en qué entidades opera actualmente su red de quinta generación, el mapa de cobertura disponible en su sitio oficial muestra presencia en la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Veracruz, Morelia, Chiapas y Tabasco, entre otras entidades.

En el primer trimestre del año pasado, la empresa informó que contaba con cobertura 5G en 125 ciudades, con lo que se posicionó como la operadora con mayor alcance en el país. En comparación, AT&T reportó presencia en 56 ciudades, mientras que Telefónica alcanzó 38.

¿Por qué Telcel avanza más rápido en 5G?

Telcel, subsidiaria de América Móvil, ha podido desplegar más ciudades con 5G que sus competidores gracias a que cuenta con una mayor capacidad de bandas de espectro idóneas para esta tecnología, particularmente la de 3.5 GHz.

El extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó en febrero de 2022 18 títulos de concesión de la empresa de Carlos Slim para usar, aprovechar y explotar el segmento del espectro de 3450-3550 MHz para servicios móviles. Hasta antes del cambio, la compañía únicamente tenía autorizada la modalidad de acceso inalámbrico fijo.

La consultora Omdia proyecta que el despliegue de 5G en México alcance una penetración del 63% hacia 2028, pese a que el mercado mantiene un escenario de cautela por los altos costos del espectro.

“El mercado está cambiando hacia 5G standalone y la integración de IA, y se espera que el mercado de infraestructura 5G crezca significativamente, alcanzando una penetración del 42% para finales de 2026”, prevé la consultora.