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Telcel acelera despliegue de 5G y alcanza al 60% de la población mexicana

La red 5G de la empresa mantiene ventaja frente a AT&T y Telefónica, pero aún enfrenta retos para masificar el servicio, monetizar la tecnología y ampliar la infraestructura necesaria.
lun 11 mayo 2026 10:41 AM
Telcel lleva la red 5G a 60% de los mexicanos con más facilidad y deja atrás a AT&T y Telefónica
La empresa cuenta con cobertura 5G en la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Veracruz, Morelia, Guadalajara, Chiapas, Tabasco, entre otras entidades. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El 5G busca convertirse en una tecnología que permita a las empresas de telecomunicaciones encontrar nuevos modelos de negocio para monetizar sus redes de conectividad, más allá de los planes de telefonía. Telcel, uno de los jugadores interesados en este objetivo, reveló que, al cierre de 2025, su red de quinta generación alcanzó cerca del 60% de la población en México.

Esto significa que seis de cada diez personas ya habitan en zonas donde la compañía ofrece cobertura 5G, ubicadas principalmente en ciudades y áreas urbanas de alta concentración poblacional.

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Aunque la empresa no detalló en su informe financiero anual en qué entidades opera actualmente su red de quinta generación, el mapa de cobertura disponible en su sitio oficial muestra presencia en la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Veracruz, Morelia, Chiapas y Tabasco, entre otras entidades.

En el primer trimestre del año pasado, la empresa informó que contaba con cobertura 5G en 125 ciudades, con lo que se posicionó como la operadora con mayor alcance en el país. En comparación, AT&T reportó presencia en 56 ciudades, mientras que Telefónica alcanzó 38.

¿Por qué Telcel avanza más rápido en 5G?

Telcel, subsidiaria de América Móvil, ha podido desplegar más ciudades con 5G que sus competidores gracias a que cuenta con una mayor capacidad de bandas de espectro idóneas para esta tecnología, particularmente la de 3.5 GHz.

El extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó en febrero de 2022 18 títulos de concesión de la empresa de Carlos Slim para usar, aprovechar y explotar el segmento del espectro de 3450-3550 MHz para servicios móviles. Hasta antes del cambio, la compañía únicamente tenía autorizada la modalidad de acceso inalámbrico fijo.

La consultora Omdia proyecta que el despliegue de 5G en México alcance una penetración del 63% hacia 2028, pese a que el mercado mantiene un escenario de cautela por los altos costos del espectro.

“El mercado está cambiando hacia 5G standalone y la integración de IA, y se espera que el mercado de infraestructura 5G crezca significativamente, alcanzando una penetración del 42% para finales de 2026”, prevé la consultora.

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Falta masificar el 5G

Pese al avance en la cobertura, las empresas de telecomunicaciones, como Telcel, enfrentan el desafío de masificar el uso de los servicios 5G, ya que una parte importante de los usuarios aún no cuenta con dispositivos compatibles con esta tecnología.

A ello se suma el reto de desarrollar nuevos casos de uso que les permitan monetizar las inversiones realizadas en infraestructura, más allá del internet móvil tradicional, mediante aplicaciones vinculadas con industrias productivas como la minería, la automatización, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y diversos servicios.

El desarrollo de la quinta generación de redes requiere 10 veces más infraestructura de la que existe actualmente, además de una vasta red de fibra óptica para soportar la carga del 5G y mejorar la latencia. También implica desplegar hasta cinco veces más torres respecto a las más de 40,000 que ya operan en el país.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que México requiere una inversión de 37,400 millones de dólares para alcanzar una cobertura nacional con 5G.

Este año, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) prevé lanzar una nueva licitación de espectro para servicios 5G, aunque uno de los principales desafíos será diseñar esquemas de asignación y costos suficientemente atractivos para incentivar a los operadores de telefonía móvil a adquirir bandas que les permitan fortalecer y ampliar sus redes de quinta generación.

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Telecomunicaciones 5-G

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