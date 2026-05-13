La producción de camiones en México se encamina a su peor año este 2026

La contracción no es un fenómeno aislado. Desde el año pasado el sector comenzó a resentir un menor dinamismo. En todo 2025, la producción totalizó 138,954 unidades, lo que representó una disminución de 34.8%.

El deterioro ya tiene consecuencias sobre el empleo. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) reporta que la industria ha perdido alrededor de 6,000 puestos de trabajo en medio del ajuste productivo.

Uno de los principales factores detrás del retroceso es la desaceleración del mercado estadounidense, principal destino de los vehículos pesados fabricados en México.

Entre enero y abril, las exportaciones mexicanas sumaron 113,931 unidades, una disminución de 28.55% frente al mismo periodo del año previo.

Tan solo los envíos hacia Estados Unidos registraron una caída de 23.9%, al totalizar 31,035 unidades exportadas durante el primer trimestre del año.

La incertidumbre comercial derivada de la política proteccionista impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump también ha comenzado a modificar los planes de negocio de las armadoras.

“El factor de incertidumbre sigue siendo muy importante para la toma de decisiones”, advierten directivos de la industria, que observan con cautela la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para las empresas del sector, el acuerdo comercial sigue siendo el principal elemento de estabilidad en una industria profundamente integrada a Norteamérica.

“Para Anpact y las empresas que trabajamos aquí es muy importante que se mantenga este marco de certeza, este marco de referencia comercial”, señaló Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Anpact, durante una conferencia de prensa.