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La producción de camiones en México se encamina a su peor año este 2026

La coyuntura por la política comercial de Estados Unidos está afectando, sumado al bajo dinamismo de la economía mexicana que tampoco abona a la industria.
mié 13 mayo 2026 04:36 PM
Producción de camiones en México se encamina a su peor año este 2026
La producción de camiones totalizó 41,071 unidades este primer cuatrimestre del año, lo que significó un descenso de 21.9% interanual. (1933bkk/Getty Images/iStockphoto)

La industria de vehículos pesados en México atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La caída simultánea en producción, exportaciones y ventas internas ha encendido las alertas entre fabricantes y distribuidores, que observan cómo la desaceleración económica y la incertidumbre comercial con Estados Unidos comienzan a golpear a un sector que depende en gran medida del mercado norteamericano.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, las plantas instaladas en el país ensamblaron 41,071 vehículos pesados —entre camiones, tractocamiones y autobuses—, una caída de 21.9% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi. Se trata además del nivel más bajo para un periodo similar desde que existe registro.

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La contracción no es un fenómeno aislado. Desde el año pasado el sector comenzó a resentir un menor dinamismo. En todo 2025, la producción totalizó 138,954 unidades, lo que representó una disminución de 34.8%.

El deterioro ya tiene consecuencias sobre el empleo. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) reporta que la industria ha perdido alrededor de 6,000 puestos de trabajo en medio del ajuste productivo.

Uno de los principales factores detrás del retroceso es la desaceleración del mercado estadounidense, principal destino de los vehículos pesados fabricados en México.

Entre enero y abril, las exportaciones mexicanas sumaron 113,931 unidades, una disminución de 28.55% frente al mismo periodo del año previo.

Tan solo los envíos hacia Estados Unidos registraron una caída de 23.9%, al totalizar 31,035 unidades exportadas durante el primer trimestre del año.

La incertidumbre comercial derivada de la política proteccionista impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump también ha comenzado a modificar los planes de negocio de las armadoras.

“El factor de incertidumbre sigue siendo muy importante para la toma de decisiones”, advierten directivos de la industria, que observan con cautela la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para las empresas del sector, el acuerdo comercial sigue siendo el principal elemento de estabilidad en una industria profundamente integrada a Norteamérica.

“Para Anpact y las empresas que trabajamos aquí es muy importante que se mantenga este marco de certeza, este marco de referencia comercial”, señaló Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Anpact, durante una conferencia de prensa.

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El panorama tampoco es alentador al interior del país

La debilidad no solo se refleja en el mercado externo. Las ventas internas también muestran señales de enfriamiento.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas al menudeo de vehículos pesados sumaron 10,038 unidades, una caída interanual de 27.3% y el nivel más bajo desde 2021.

Guillermo Rosales, presidente del organismo, destaca la estrecha relación que existe entre el dinamismo de la economía y del mercado de pesados, es decir, que si la economía crece, por ejemplo, 3%, se espera un incremento similar para la industria, pero el panorama no pinta de la mejor manera este año en curso.

“Lo que estamos enfrentando es una crisis de expectativa dado que nuestra economía no está creciendo dentro de los parámetros necesarios para impulsar de manera decidida la renovación natural del parque vehicular. A esto hay que agregar la incertidumbre presente con Estados Unidos”, comenta Rosales.

A finales de marzo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa de Protección a la Industria de Vehículos Pesados, que como su nombre dice, busca ser un apoyo para el sector en estos momentos de crisis al contemplar una inversión de 2,000 millones de pesos encaminadas a la compra de unidades fabricadas en el país.

Hoy la industria ve con esperanza el futuro cercano, esperando que las medidas desde el orden federal surtan efecto en el corto plazo, pues mediante esta se emplean alrededor de 100,000 personas de manera directa, que a su vez por cada puesto laboral termina generando tres empleos indirectos más.

“Hemos observado un año con diversos eventos que generan volatilidad, sin embargo, vemos con confianza que van recuperándose poco a poco las señales, esperemos que sigan así a lo largo de este año”, rescata Osorio.

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