Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

México enfrenta déficit de paradores seguros para transportistas

Existe una necesidad de 2,000 paradores en el país, de los cuáles solo existen 1,400, pero no se sabe con exactitud cuántos son seguros y están equipados.
mar 14 abril 2026 03:45 PM
Paradores seguros, el pendiente por atender en las carreteras de México
Por ley, los conductores deben de tomar una pausa de 30 minutos por cada cinco horas de trabajo, pero falta infraestructura para hacerlo. (Aziz Shamuratov /Getty Images)

Para un conductor de camión en México, detenerse después de manejar por horas, no es necesariamente sinónimo de descanso o alivio. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el 50% de los robos al transporte de mercancías suceden cuando los conductores toman una pausa encaminada a suplir sus necesidades básicas, como alimentación o reposo.

Lo ideal, es que los 1,400 paradores que tiene contabilizados el organismo a lo largo y ancho del territorio nacional funcionen como un lugar de descanso para quienes desempeñan esta actividad, pero la realidad expone una situación diferente, pues ni la misma industria sabe de manera exacta cuántos son seguros.

“Sabemos que hay una necesidad muy grande, de más de 2,000. En Canacar tenemos identificados que existen 1,4000, pero ¿cuáles cumplen como parador seguro?, ¿cuántos cumplen como un parador integral? Desconocemos”, comenta Augusto Ramos Melo, presidente del organismo.

Publicidad

Aunque desde el Gobierno Federal se comenzó a implementar el término “paradores integrales” desde julio del año pasado, para categorizar aquellos que realmente son seguros, es decir, que cumplen con controles de acceso, áreas de descanso y esparcimiento, servicios médicos y zona de alimentos, entre otros puntos, el acercamiento entre las autoridades y el sector para atender esta necesidad es reciente.

“La semana pasada nos reunimos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), donde nos informaron de los paradores integrales, donde ya tenemos nosotros la información de primera mano de cuáles son los criterios para contar como parador y ya nos acercamos con los interesados inversionistas. Ese paso ya se dio la semana pasada”, añade Ramos.

La NOM-087-SCT2-2017 establece que los conductores deben de realizar una pausa de 30 minutos por cada cinco horas de conducción continua, además de un descanso de ocho horas seguidas después de 14 horas de servicio, no obstante, la falta de paradores seguros dificulta que esto pueda llevarse realizarse.

El concepto de paradores seguros no ha entrado como tal en los planes de infraestructura presentados a nivel federal, puesto que estos se han concentrado más en el mantenimiento de carreteras o creación de puentes, lo cual no está mal, pero la industria considera que es necesario un mayor foco en esta urgente necesidad.

“Hay una necesidad de nuevos paradores, pero también hay una necesidad de que los que ya existen estén en condiciones para que se llamen paradores integrales, sobre todo en temas de seguridad. Entonces, en estos próximos días y semanas ya tendremos más información…Necesitamos que nuestros operadores puedan acercarse a lugares, a comer, a descansar, a pernoctar, a bañarse, a un espacio de descanso”, reiteró el representante del gremio.

En julio del año pasado, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, presentó durante una conferencia matutina presidencial, que como parte de las acciones emprendidas por la dependencia en materia de seguridad carretera se construirían 30 paradores integrales hacia 2030, de tal manera que los primeros 10 conllevarían una inversión inicial mixta cercana a los 1,000 millones de pesos.

Publicidad

La responsabilidad de construir paradores no recae del todo en las autoridades de ningún nivel, pero sí son éstas las encargadas de brindar las condiciones necesarias para que la inversión por parte de privados se incentive y estos paradores puedan incrementarse y volverse más seguros.

“Al Gobierno Federal no le toca hacer los paradores, pero sí traer inversionistas que se sumen a este proyecto. El 50% de los robos suceden cuando un operador se detiene a comer, pernoctar o suplir sus necesidades básicas, entonces es indispensable que estén en un lugar seguro”, añade el presidente de Canacar.

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, que contempla una inyección de capital acumulada de hasta 5.6 billones de pesos, a realizarse en esquemas de inversión pública y mixta.

Poco más de la mitad de lo presupuestado estará destinado al sector energético, y aunque el 13.9% solo estará destinado para carreteras, el sector ve con buenos ojos que su objeto de trabajo, es decir, este tipo de vialidades, entren en la hoja de ruta del gobierno.

Y pese a que aún no se ha precisado de qué manera se ejercerá dicho presupuesto en las carreteras, el representante de la industria del transporte de carga espera que se sigan tomando acciones a favor del sector, que es responsable de movilizar hasta el 85% de las mercancías que se trasladan vía terrestre en el país.

“Canacar lo que busca es las mejores condiciones, que los operadores, además de su capacitación, tengan buena infraestructura en carreteras y que todo eso apremie a que sea una profesión a que se incentive a que sigan sumando más”, subraya Melo.

Publicidad

Tags

Autotransporte de carga Carreteras OHL

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad