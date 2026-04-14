México enfrenta déficit de paradores seguros para transportistas

Aunque desde el Gobierno Federal se comenzó a implementar el término “paradores integrales” desde julio del año pasado, para categorizar aquellos que realmente son seguros, es decir, que cumplen con controles de acceso, áreas de descanso y esparcimiento, servicios médicos y zona de alimentos, entre otros puntos, el acercamiento entre las autoridades y el sector para atender esta necesidad es reciente.

“La semana pasada nos reunimos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), donde nos informaron de los paradores integrales, donde ya tenemos nosotros la información de primera mano de cuáles son los criterios para contar como parador y ya nos acercamos con los interesados inversionistas. Ese paso ya se dio la semana pasada”, añade Ramos.

La NOM-087-SCT2-2017 establece que los conductores deben de realizar una pausa de 30 minutos por cada cinco horas de conducción continua, además de un descanso de ocho horas seguidas después de 14 horas de servicio, no obstante, la falta de paradores seguros dificulta que esto pueda llevarse realizarse.

El concepto de paradores seguros no ha entrado como tal en los planes de infraestructura presentados a nivel federal, puesto que estos se han concentrado más en el mantenimiento de carreteras o creación de puentes, lo cual no está mal, pero la industria considera que es necesario un mayor foco en esta urgente necesidad.

“Hay una necesidad de nuevos paradores, pero también hay una necesidad de que los que ya existen estén en condiciones para que se llamen paradores integrales, sobre todo en temas de seguridad. Entonces, en estos próximos días y semanas ya tendremos más información…Necesitamos que nuestros operadores puedan acercarse a lugares, a comer, a descansar, a pernoctar, a bañarse, a un espacio de descanso”, reiteró el representante del gremio.

En julio del año pasado, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, presentó durante una conferencia matutina presidencial, que como parte de las acciones emprendidas por la dependencia en materia de seguridad carretera se construirían 30 paradores integrales hacia 2030, de tal manera que los primeros 10 conllevarían una inversión inicial mixta cercana a los 1,000 millones de pesos.