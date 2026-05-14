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El alza del jitomate impulsa el negocio del puré y las salsas en México

Conagra ampliará su planta de Irapuato con una inversión de 550 millones de pesos para aumentar hasta 20% su capacidad de producción de marcas como Hunt’s y Del Monte.
jue 14 mayo 2026 05:55 AM
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El incremento en el precio del jitomate fresco está llevando a más consumidores a optar por productos procesados con costos más estables y mayor duración. (Foto: iStock.)

Conagra Brands, la corporación detrás de la marca Del Monte, empezó a notar un patrón inusual en los últimos meses. Mientras el jitomate fresco se encarecía en mercados y supermercados, el puré de tomate comenzó a salir más rápido de los anaqueles. Para la compañía, detrás del fenómeno no hay solamente un cambio en las preferencias del consumidor, sino una señal de cómo la presión económica está transformando la dinámica de consumo.

“Este año sí vemos que hay una oportunidad de capitalizar el incremento en el precio del jitomate”, dice Alberto Cavia, director general de la empresa en México. La frase resume un cambio que empieza a sentirse en la industria alimentaria. Cuando el precio de productos frescos básicos se vuelve impredecible, los consumidores migran hacia alternativas procesadas con costos más estables.

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El puré de tomate gana espacio en la despensa

El jitomate, uno de los ingredientes más utilizados en la cocina mexicana, llegó a venderse hasta en 80 pesos por kilo en algunas entidades del país durante las últimas semanas. Para muchas familias, el problema no es únicamente el aumento puntual, sino la dificultad de absorber incrementos constantes en productos esenciales en medio de una economía con menor dinamismo y presupuestos cada vez más presionados.

Ahí es donde productos como el puré de tomate comenzaron a ganar relevancia. A diferencia del jitomate fresco, cuyo precio depende de factores climáticos, logísticos y de oferta, los productos procesados permiten a las empresas amortiguar parte de la volatilidad mediante compras anticipadas de insumos y esquemas industriales de almacenamiento.

“Si el kilo de jitomate se va al doble, nosotros no duplicamos el precio del puré, lo mantenemos y absorbemos parte del impacto”, afirma Cavia.

La estrategia de la empresa consiste en adelantar compras de jitomate y congelar parte de la materia prima antes de su procesamiento. Con ello logra estabilizar costos y reducir el efecto inmediato de las fluctuaciones agrícolas.

El fenómeno revela un cambio más profundo en el consumo. En muchos hogares, los alimentos procesados dejaron de ser vistos únicamente como productos de practicidad y comenzaron a funcionar como herramientas para controlar el gasto.

La presión sobre el consumo de productos frescos también comenzó a reflejarse en otras compañías del sector alimentario. Grupo Herdez reportó en el primer trimestre del año una recuperación relevante en la categoría de puré de tomate conforme aumentó el precio del jitomate fresco.

“El puré de tomate mostró una recuperación relevante hacia el cierre del trimestre, tras un incremento significativo en el precio del tomate fresco”, señaló la empresa en su reporte financiero.

Durante ese periodo, Herdez registró ventas por 5,209 millones de pesos, un crecimiento de 17.5% frente al mismo lapso del año anterior.

La industria observa que la inflación está favoreciendo categorías que ofrecen estabilidad de precio, mayor duración y menos desperdicio.

La apuesta industrial detrás del puré

En el caso de Conagra, el comportamiento del mercado aceleró una decisión de inversión que la empresa ya venía evaluando.

La compañía anunció una inversión de 550 millones de pesos para ampliar su planta de Irapuato con dos nuevas líneas de producción destinadas a puré de tomate, salsas para pasta y productos barbecue de marcas como Hunt’s y Del Monte.

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La expansión elevará de 14 a 16 las líneas de producción y aumentará entre 15% y 20% la capacidad total de la planta. La primera línea entrará en operación en las próximas semanas y la segunda en alrededor de tres meses.

La planta de Irapuato se convirtió en el centro de la estrategia de crecimiento de Conagra en México. Desde ahí produce cerca del 94% de lo que vende en el país y exporta parte de su producción hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

La instalación, inaugurada en 1962 y adquirida por la compañía en el año 2000, ha sido modernizada con inversiones en automatización, reutilización de agua y generación de biogás. La versatilidad del complejo le permite fabricar desde palomitas hasta puré de tomate y salsas dentro de la misma operación industrial.

Para la empresa, el crecimiento no responde únicamente a un pico temporal en los precios del jitomate, sino a una transformación más amplia en el comportamiento del consumidor mexicano.

“Desarrollamos presentaciones más pequeñas que permiten un menor gasto inmediato, manteniendo un precio competitivo por gramo”, explica Cavia.

La estrategia incluye formatos distintos dependiendo del canal de venta. Mientras en clubes de precio se comercializan presentaciones de mayor volumen y menor costo por gramo, en tiendas tradicionales se ofrecen empaques más pequeños para reducir el desembolso inmediato de los consumidores.

“Hemos desarrollado muchos productos que están hechos específicamente para un canal particular”, añade el directivo.

De acuerdo con Market Research, el mercado de alimentos procesados y envasados crecerá de 2.40 mil millones de dólares en 2024 a 3.59 mil millones en 2034, impulsado por cambios en hábitos de consumo, urbanización y presión sobre el gasto familiar.

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Jitomate Inflación

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