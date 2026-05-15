GS Motos, la división de movilidad de Grupo Salinas

La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha concentrado su negocio de movilidad en GS Motos. Bajo esa división operan marcas como Italika, Hero, Benelli y Morbidelli, además de integrar actividades de manufactura, distribución, venta de refacciones y financiamiento.

La estrategia del negocio ha consistido en escuchar y observar las tendencias del mercado, donde los vehículos de dos ruedas se han convertido en una oportunidad de autoempleo al integrarse a plataformas como Uber o DiDi para ofrecer servicios como el reparto de alimentos. Las motocicletas más utilizadas con estos fines —y las que suelen adquirirse por primera vez— son las de baja cilindrada.

Sin embargo, Raúl Guendulain, director de marketing de GS Motos, asegura que el dinamismo también proviene de consumidores que comenzaron con motocicletas de baja cilindrada y que ahora están dispuestos a explorar nuevos segmentos, así como a destinar mayores recursos a sus vehículos.

“Hemos visto a lo largo de los años cómo el cliente pasó de tener motos de baja cilindrada a comenzar a adquirir modelos de 300 o 400 cm³. Ahí es donde vemos una gran oportunidad para nosotros. Ya no hablamos únicamente de motos de trabajo; ahora representan más un estilo de vida. Aunque las usen todos los días para trabajar, los usuarios quieren que reflejen mucho más la forma en la que viven”, comenta Guendulain en entrevista con Expansión.

La estrategia del éxito también ha estado en ofrecer productos asequibles, puesto que hoy en día, las motocicletas de baja cilindrada alcanzan precios promedio de entre 20,000 y 35,000 pesos , mientras que el automóvil más asequible en el mercado de nuevos no desciende de los 250,000.

Pero no se trata solo de motocicletas de trabajo, si no de optar por vehículos con otros fines, como el esparcimiento o para salir de fin de semana.

“El cliente entra por necesidad y así empieza esta relación con la moto y con el motociclismo, empieza un estilo de vida. Después vienen nuevos modelos, otros cilindrajes y también, por supuesto, vienen más préstamos que acompañan a nuestros clientes para puedan evolucionar.El préstamo que es ese gran detonador para que nuestro cliente pueda comprar o acceder a una moto con mayor cilindrada, con mejor diseño y entonces ahí ya se convierte en un estilo de vida”, expone.