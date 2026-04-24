Hasta 10 veces más baratas que un auto: motos rompen récord en México y se vuelven clave para ganar dinero

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, la dinámica responde a factores económicos y estructurales, pero también a cambios en los patrones de consumo y trabajo.

El motor del autoempleo

El primero es el precio. Mientras una motocicleta de baja cilindrada cuesta entre 30,000 y 35,000 pesos, un automóvil de entrada ronda los 250,000. La diferencia no solo es significativa, sino decisiva para millones de consumidores.

Pero el atractivo no se limita al costo inicial. “El costo de una motocicleta es hasta 10 veces más económico que el de un automóvil, pero el costo de propiedad también es importantísimo, por lo que implica el gasto en gasolina de una motocicleta frente al de un automóvil, así como el gasto de servicios posventa y obviamente el ahorro en tiempo en el tráfico, son factores que hemos visto que están impulsando a la industria”, explica Sergio Mendoza.

Ese ahorro de tiempo se vuelve crítico en ciudades como la Ciudad de México, donde la congestión es parte de la rutina diaria. En 2025, la consultora TomTom la ubicó como la ciudad con mayor congestionamiento vehicular del mundo .

En ese contexto, las motocicletas han dejado de ser una alternativa para convertirse en herramienta de trabajo. Hoy, alrededor del 80% de las unidades comercializadas están destinadas al autoempleo.

Las cajas negras de Uber Eats y las naranjas de DiDi Food no solo transportan pedidos, transportan ingresos. Detrás de cada entrega hay una lógica económica que explica el crecimiento del mercado.

La pandemia aceleró ese cambio. Antes de 2020, el mercado se movía entre 800,000 y 850,000 unidades al año. Después, superó el millón, impulsado por la digitalización y el auge del comercio a domicilio.

“Las personas se empezaron a familiarizar más con la entrega de productos en su domicilio y esto generó nuevas fuentes de empleo. En ello, las personas obviamente están buscando cómo generar dinero de manera lícita y poder llevar sustento a sus hogares, lo que generó un alza en la industria de las motocicletas”, añade Mendoza.