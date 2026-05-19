La empresa de cruceros Royal Caribbean se encuentra en el centro de la conversación pública en México debido a Perfect Day, el parque acuático y turístico que busca desarrollar desde hace varios años en Mahahual, Quintana Roo.
El proyecto ha provocado protestas y críticas de organizaciones civiles y ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que advierten posibles afectaciones al medio ambiente, los manglares y los ecosistemas acuáticos de la zona.
A continuación te contamos quién es el dueño de Royal Caribbean, cómo opera la compañía, cuáles son sus divisiones y por qué el proyecto en México ha generado una creciente polémica.
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¿Cuál es la polémica por Perfect Day México?
La polémica por Perfect Day Mexico, el proyecto de la empresa internacional Royal Caribbean, se concentra en tres frentes: el impacto ambiental, la disputa legal y el debate sobre el modelo de desarrollo turístico en el sur de Quintana Roo.
Organizaciones ambientalistas y civiles sostienen que el proyecto podría afectar manglares, arrecifes, dunas y sistemas de agua subterránea debido a la magnitud de la obra planeada en Mahahual. Entre los puntos más cuestionados está la construcción del parque acuático con ríos artificiales y grandes toboganes en una zona considerada ambientalmente sensible.
El conflicto también llegó a tribunales. Una demanda de amparo promovida por colectivos ambientalistas logró frenar temporalmente el proyecto durante tres meses. Sin embargo, posteriormente fue desechada por cuestiones de plazo, lo que provocó críticas de organizaciones que acusaron que no se revisó el posible impacto ambiental de fondo.
Al mismo tiempo, el proyecto divide opiniones en Quintana Roo. Mientras empresarios y grupos locales consideran que podría atraer inversión, turismo y empleos a una región históricamente rezagada, ambientalistas advierten que el costo ecológico podría ser demasiado alto para una de las zonas con mayor biodiversidad del Caribe mexicano.
Ante las críticas, Royal Caribbean ha asegurado que el desarrollo incluirá medidas de mitigación ambiental, como tratamiento de agua, manejo de residuos y programas de conservación de flora y fauna nativa.
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¿Quién es el dueño de Royal Caribbean?
Aunque muchas personas identifican a Royal Caribbean International como una sola compañía de cruceros, en realidad la marca forma parte de un conglomerado mucho más grande: Royal Caribbean Group, una de las empresas de vacaciones y turismo marítimo más importantes del mundo.
Royal Caribbean Group es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo RCL, por lo que no tiene un dueño único o una sola familia controladora. Su propiedad está dividida entre inversionistas institucionales y accionistas privados que poseen participaciones dentro del grupo.
Actualmente, la compañía es dirigida por Jason Liberty, según su sitio web , quien asumió como presidente y director ejecutivo en 2022 y también encabeza la junta directiva. Sin embargo, eso no significa que sea el dueño de la empresa, sino el ejecutivo designado por el consejo y los accionistas para liderar las operaciones del grupo.
Además de Royal Caribbean International, el grupo controla otras marcas de cruceros de lujo y turismo vacacional, entre ellas Celebrity Cruises y Silversea Cruises. También mantiene una alianza con la firma alemana TUI AG, con la que comparte el 50% de las operaciones de TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises.
En otras palabras, Royal Caribbean International es la marca más visible del grupo, pero detrás existe una estructura corporativa global con múltiples divisiones, accionistas (institucionales y privados) y negocios turísticos distribuidos en varios mercados.
Para Royal Caribbean Group, 2025 fue un año récord. La compañía cerró el ejercicio con ingresos por 17,900 millones de dólares y una utilidad neta de 4,300 millones, cifras que impulsaron un crecimiento de beneficios superior al 30%.
El grupo reportó ganancias por acción de 15.61 dólares y un EBITDA ajustado de 7,000 millones de dólares, superando incluso sus propias previsiones financieras, según su cuarto reporte de 2025 .
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¿Por qué Mahahual es clave en el Caribe mexicano?
Mahahual es considerado una zona estratégica del Caribe mexicano por su potencial turístico, económico y ambiental. Ubicado en el sur de Quintana Roo, el destino ha cobrado relevancia en los últimos años porque representa una de las áreas con mayor margen de crecimiento turístico en una región que históricamente se ha desarrollado menos que el norte del estado.
Para Royal Caribbean Group, Mahahual es clave dentro de su estrategia para expandir destinos exclusivos conectados con sus rutas de cruceros en el Caribe, uno de los mercados más importantes para la compañía.
Sin embargo, la importancia de la zona también radica en su riqueza ecológica. Mahahual alberga arrecifes de coral, manglares, dunas y sistemas de agua subterránea considerados esenciales para el equilibrio ambiental de la región, lo que ha convertido cualquier megaproyecto turístico en motivo de debate y vigilancia ambiental.
Al mismo tiempo, sectores empresariales y autoridades locales ven en el desarrollo turístico una oportunidad para atraer inversión, generar empleo y acelerar el crecimiento económico del sur de Quintana Roo.
Por ello, Mahahual se ha convertido en el punto donde chocan dos visiones: el impulso turístico y económico del Caribe mexicano frente a la necesidad de proteger uno de los ecosistemas más sensibles del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que Perfect Day Mexico no recibirá autorización si representa un riesgo para el equilibrio ecológico de Mahahual, Quintana Roo.
Durante su conferencia del 18 de mayo de 2026, la mandataria señaló que la zona tiene un alto valor ambiental, especialmente por sus arrecifes y ecosistemas costeros, por lo que insistió en que el gobierno federal priorizará la protección ambiental sobre cualquier inversión turística.
Sheinbaum explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza una revisión técnica del proyecto impulsado por Royal Caribbean Group y adelantó que la decisión dependerá de los resultados de ese análisis.
Sus declaraciones ocurrieron en medio de la presión de organizaciones como Greenpeace y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que han advertido posibles afectaciones a manglares, dunas y sistemas de agua subterránea en la región.
Tras el posicionamiento presidencial, Royal Caribbean aseguró que comparte la preocupación por el cuidado ambiental y defendió que el proyecto incluirá medidas de mitigación y beneficios económicos para la comunidad local.
Más allá del futuro de Perfect Day Mexico, la discusión en torno al proyecto exhibe el dilema que enfrenta el Caribe mexicano: cómo atraer inversiones millonarias y nuevos polos turísticos sin poner en riesgo ecosistemas que son precisamente parte de su mayor atractivo. Lo que ocurra en Mahahual podría convertirse en un precedente para otros desarrollos turísticos en zonas ambientalmente sensibles del país.