¿Quién es el dueño de Royal Caribbean?

Aunque muchas personas identifican a Royal Caribbean International como una sola compañía de cruceros, en realidad la marca forma parte de un conglomerado mucho más grande: Royal Caribbean Group, una de las empresas de vacaciones y turismo marítimo más importantes del mundo.

Royal Caribbean Group es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo RCL, por lo que no tiene un dueño único o una sola familia controladora. Su propiedad está dividida entre inversionistas institucionales y accionistas privados que poseen participaciones dentro del grupo.

Actualmente, la compañía es dirigida por Jason Liberty, según su sitio web , quien asumió como presidente y director ejecutivo en 2022 y también encabeza la junta directiva. Sin embargo, eso no significa que sea el dueño de la empresa, sino el ejecutivo designado por el consejo y los accionistas para liderar las operaciones del grupo.

Además de Royal Caribbean International, el grupo controla otras marcas de cruceros de lujo y turismo vacacional, entre ellas Celebrity Cruises y Silversea Cruises. También mantiene una alianza con la firma alemana TUI AG, con la que comparte el 50% de las operaciones de TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises.

En otras palabras, Royal Caribbean International es la marca más visible del grupo, pero detrás existe una estructura corporativa global con múltiples divisiones, accionistas (institucionales y privados) y negocios turísticos distribuidos en varios mercados.

Para Royal Caribbean Group, 2025 fue un año récord. La compañía cerró el ejercicio con ingresos por 17,900 millones de dólares y una utilidad neta de 4,300 millones, cifras que impulsaron un crecimiento de beneficios superior al 30%.

El grupo reportó ganancias por acción de 15.61 dólares y un EBITDA ajustado de 7,000 millones de dólares, superando incluso sus propias previsiones financieras, según su cuarto reporte de 2025 .