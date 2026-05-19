¿El eclipse solar total de agosto será visible en México? Trayectoria de la oscuridad en el cielo

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

La NASA informó que este será el segundo eclipse solar en el año, ya que ocurrió uno de tipo anular el 17 de febrero de 2026. En este caso, se tratará de un eclipse total, en el cual la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, bloqueando totalmente la cara del Sol.

“Los habitantes de la zona que está ubicada en el centro de la sombra de la Luna cuando ésta cae sobre la Tierra verán un eclipse total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer”, explica sobre este fenómeno

El evento del 12 de agosto de 2026, entre las 09:35 y 13:57 (tiempo universal) en América del Norte, oeste África, Europa, con visibilidad total en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Según la NASA, la duración estimada será de 2 minutos con 18 segundos de oscurecimiento.

A continuación, estará un gráfico de cómo será la trayectoria del eclipse.

¿Será visible en México?

No. Como puede apreciarse en la imagen de la NASA, la sombra proyectada entre la Luna y el Sol no impactará en México.

De acuerdo con Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el horario equivalente del evento será entre las 15: 35 a 19:57 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

Según las estimaciones de la NASA, México tendrá que esperar hasta el 28 de enero de 2028 para atestiguar un eclipse solar, no total, sino anular. En este caso, el evento podrá apreciarse en gran parte del continente americano, una parte de Europa y el noreste de África.

Y para ver uno total, será hasta el 30 de marzo de 2052, de acuerdo con la UNAM. Tentativamente, visible en los estados de Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Aguascalientes.

Cabe recordar que los fenómenos astronómicos de este tipo dependen de la órbita de la Luna, que tiene 5.24 grados de inclinación respecto de la terrestre, por lo que su sombra no cubre generalmente al mundo.