Este año, se espera que ocurra otro de los eventos astronómicos más llamativos: un eclipse solar total, que oscurecerá gran parte del planeta. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA ), señaló que ocurrirá el 12 de agosto de 2026, y será visible en América del Norte, el oeste de África y Europa. ¿Y México? Esto dicen los científicos.
¿El eclipse solar total de agosto será visible en México? Trayectoria de la oscuridad en el cielo
Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026
La NASA informó que este será el segundo eclipse solar en el año, ya que ocurrió uno de tipo anular el 17 de febrero de 2026. En este caso, se tratará de un eclipse total, en el cual la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, bloqueando totalmente la cara del Sol.
“Los habitantes de la zona que está ubicada en el centro de la sombra de la Luna cuando ésta cae sobre la Tierra verán un eclipse total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer”, explica sobre este fenómeno
El evento del 12 de agosto de 2026, entre las 09:35 y 13:57 (tiempo universal) en América del Norte, oeste África, Europa, con visibilidad total en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Según la NASA, la duración estimada será de 2 minutos con 18 segundos de oscurecimiento.
A continuación, estará un gráfico de cómo será la trayectoria del eclipse.
¿Será visible en México?
No. Como puede apreciarse en la imagen de la NASA, la sombra proyectada entre la Luna y el Sol no impactará en México.
De acuerdo con Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el horario equivalente del evento será entre las 15: 35 a 19:57 horas, tiempo de la Ciudad de México.
¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?
Según las estimaciones de la NASA, México tendrá que esperar hasta el 28 de enero de 2028 para atestiguar un eclipse solar, no total, sino anular. En este caso, el evento podrá apreciarse en gran parte del continente americano, una parte de Europa y el noreste de África.
Y para ver uno total, será hasta el 30 de marzo de 2052, de acuerdo con la UNAM. Tentativamente, visible en los estados de Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Aguascalientes.
Cabe recordar que los fenómenos astronómicos de este tipo dependen de la órbita de la Luna, que tiene 5.24 grados de inclinación respecto de la terrestre, por lo que su sombra no cubre generalmente al mundo.
A consecuencia de esto, “a veces la sombra de la Luna está demasiado alta sobre la Tierra y a veces está demasiado baja. Otras veces, está en el lugar preciso”, señala la NASA.
¿Cómo se predicen los eclipses?
Actualmente, los científicos pueden predecir los eclipses con muchos años de anticipación, utilizando computadoras y cálculos matemáticos y físicos.
Primero calculan cómo se mueven la Tierra y la Luna alrededor del Sol debido a la gravedad, utilizando las leyes del movimiento de Newton y consideran detalles importantes, como que estos cuerpos no son esferas perfectas y tienen un tamaño real.
Después introducen en computadoras datos sobre la posición y velocidad actuales de la Tierra y la Luna. Las computadoras realizan millones de cálculos para saber cómo estarán alineados en el futuro o cómo estuvieron en el pasado.
Un eclipse ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de una forma específica, por lo que las computadoras pueden identificar exactamente cuándo sucederá. Según la NASA, estos cálculos tienen un margen de error menor a un minuto.
Por su parte, los eclipses siguen patrones repetitivos. Uno de los más importantes es el ciclo o serie de Saros, utilizado desde hace miles de años para predecirlos. Este ciclo dura aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas. Después de ese tiempo, el Sol, la Tierra y la Luna vuelven a colocarse casi en la misma posición relativa.
Los eclipses que pertenecen al mismo ciclo de Saros comparten características similares porque la Luna vuelve a encontrarse a una distancia parecida de la Tierra y en la misma parte de su órbita, mientras que la Tierra está prácticamente en la misma época del año.
Pero como el ciclo incluye 8 horas extra, la Tierra ya giró un poco más cuando ocurre el siguiente eclipse, por lo que la trayectoria de la totalidad aparece desplazada unos 120 grados hacia el oeste respecto al eclipse anterior.