Las declaraciones representan un giro para el megaproyecto turístico que la naviera estadounidense planeaba inaugurar en 2027 en Mahahual, una zona estratégica del sur de Quintana Roo caracterizada por la presencia de arrecifes coralinos, manglares y ecosistemas marinos considerados sensibles.

"Lamentamos la decisión de la Senarnat, pero respetamos a las autoridades ambientales de México. Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección”, dijo la empresa a Expansión. “Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable”, añadió.

La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de Royal Caribbean registraron una caída de casi 3%” al cierre de la jornada del lunes en Nueva York, después de las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre revisar el proyecto Perfect Day México. Sin embargo, durante las operaciones intradía del martes algunos reportes financieros señalaron que el retroceso superaba temporalmente el 3%, antes de moderarse.

El descenso bursátil evidenció la relevancia que Perfect Day México tiene dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en el Caribe. El desarrollo contempla la construcción de un club de playa y parque acuático sobre un terreno de 81 hectáreas donde anteriormente operó otra atracción turística.

Entre las amenidades planeadas destacan un tobogán acuático con forma de jaguar de más de 50 metros de altura, una piscina de olas, el río lento “más largo del mundo”, una piscina de 30,000 metros cuadrados, 10 albercas, 24 bares y 12 conceptos gastronómicos.

La compañía proyecta que el complejo triplique la llegada de turistas al puerto durante los próximos cinco años. Actualmente, Mahahual recibe alrededor de dos millones de visitantes anuales mediante cruceros, de los cuales 1.1 millones corresponden a pasajeros de Royal Caribbean. Con Perfect Day México, la meta es alcanzar entre cuatro y cinco millones de turistas anuales hacia 2030.

¿Por qué preocupa el impacto ambiental del proyecto?

El crecimiento proyectado, sin embargo, ha encendido alertas entre organizaciones ambientalistas. Greenpeace solicitó formalmente a la Semarnat rechazar la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa al considerar que el proyecto podría generar daños sobre el ecosistema costero del Caribe mexicano.

“El proyecto Perfect Day nos genera preocupación por sus posibles impactos en el ecosistema del Caribe mexicano”, señaló la organización en un comunicado publicado en su web.

Una manta de Greenpeace fue desplegada en el Palacio de Bellas Artes para protestar contra Perfect Day. (GreenPace.org)

Entre los riesgos identificados por Greenpeace se encuentran la transformación de zonas costeras sensibles, posibles afectaciones a arrecifes coralinos, presión sobre manglares y selvas costeras, además de un incremento del turismo masivo en una región que ya enfrenta estrés ambiental.

La agrupación también alertó sobre el precedente que podría generar el desarrollo de complejos turísticos privados vinculados a cruceros en Quintana Roo. Además de Mahahual, Royal Caribbean impulsa en Cozumel el proyecto Royal Beach Club, diseñado para recibir hasta 1.4 millones de visitantes al año en apenas 17 hectáreas.

“La decisión sobre implementar Perfect Day en Mahahual no solo definirá el futuro de un proyecto específico, sino que también enviará una señal sobre el modelo de desarrollo que se priorizará en la zona”, indicó Greenpeace.

Aspectos de la belleza natural de Mahahual, donde Royal Caribbean planea construir Perfect Day. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no permitirá obras que comprometan el equilibrio ecológico de la región y pidió una revisión detallada del proyecto por parte de la Semarnat.

“No debemos hacer nada que afecte esa zona”, dijo la mandataria al referirse a los arrecifes y manglares cercanos al desarrollo.

La presidenta añadió que, en caso de detectarse impactos ambientales, el proyecto tendría que modificarse o incluso reubicarse dentro del estado para evitar daños al ecosistema.