El proyecto Perfect Day México, la apuesta de mil millones de dólares de Royal Caribbean Group para transformar a Mahahual en un destino turístico exclusivo para cruceristas, enfrenta su momento más crítico desde que fue anunciado. Tras meses de protestas de organizaciones ambientalistas y cuestionamientos por el posible impacto sobre arrecifes, manglares y fauna marina, la principal barrera ahora proviene directamente del gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el proyecto no avanzará si representa riesgos ambientales para la región del Caribe mexicano, mientras que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, endureció aún más la postura oficial al asegurar públicamente que el desarrollo no contará con el aval de la dependencia.
“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa estaba buscando desistirse del proyecto, pero nosotros no lo vamos a aprobar”, dijo Bárcena este martes durante una conferencia de prensa.
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Las declaraciones representan un giro para el megaproyecto turístico que la naviera estadounidense planeaba inaugurar en 2027 en Mahahual, una zona estratégica del sur de Quintana Roo caracterizada por la presencia de arrecifes coralinos, manglares y ecosistemas marinos considerados sensibles.
"Lamentamos la decisión de la Senarnat, pero respetamos a las autoridades ambientales de México. Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección”, dijo la empresa a Expansión. “Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable”, añadió.
La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de Royal Caribbean registraron una caída de casi 3%” al cierre de la jornada del lunes en Nueva York, después de las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre revisar el proyecto Perfect Day México. Sin embargo, durante las operaciones intradía del martes algunos reportes financieros señalaron que el retroceso superaba temporalmente el 3%, antes de moderarse.
El descenso bursátil evidenció la relevancia que Perfect Day México tiene dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en el Caribe. El desarrollo contempla la construcción de un club de playa y parque acuático sobre un terreno de 81 hectáreas donde anteriormente operó otra atracción turística.
Entre las amenidades planeadas destacan un tobogán acuático con forma de jaguar de más de 50 metros de altura, una piscina de olas, el río lento “más largo del mundo”, una piscina de 30,000 metros cuadrados, 10 albercas, 24 bares y 12 conceptos gastronómicos.
La compañía proyecta que el complejo triplique la llegada de turistas al puerto durante los próximos cinco años. Actualmente, Mahahual recibe alrededor de dos millones de visitantes anuales mediante cruceros, de los cuales 1.1 millones corresponden a pasajeros de Royal Caribbean. Con Perfect Day México, la meta es alcanzar entre cuatro y cinco millones de turistas anuales hacia 2030.
¿Por qué preocupa el impacto ambiental del proyecto?
El crecimiento proyectado, sin embargo, ha encendido alertas entre organizaciones ambientalistas. Greenpeace solicitó formalmente a la Semarnat rechazar la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa al considerar que el proyecto podría generar daños sobre el ecosistema costero del Caribe mexicano.
“El proyecto Perfect Day nos genera preocupación por sus posibles impactos en el ecosistema del Caribe mexicano”, señaló la organización en un comunicado publicado en su web.
Entre los riesgos identificados por Greenpeace se encuentran la transformación de zonas costeras sensibles, posibles afectaciones a arrecifes coralinos, presión sobre manglares y selvas costeras, además de un incremento del turismo masivo en una región que ya enfrenta estrés ambiental.
La agrupación también alertó sobre el precedente que podría generar el desarrollo de complejos turísticos privados vinculados a cruceros en Quintana Roo. Además de Mahahual, Royal Caribbean impulsa en Cozumel el proyecto Royal Beach Club, diseñado para recibir hasta 1.4 millones de visitantes al año en apenas 17 hectáreas.
“La decisión sobre implementar Perfect Day en Mahahual no solo definirá el futuro de un proyecto específico, sino que también enviará una señal sobre el modelo de desarrollo que se priorizará en la zona”, indicó Greenpeace.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no permitirá obras que comprometan el equilibrio ecológico de la región y pidió una revisión detallada del proyecto por parte de la Semarnat.
“No debemos hacer nada que afecte esa zona”, dijo la mandataria al referirse a los arrecifes y manglares cercanos al desarrollo.
La presidenta añadió que, en caso de detectarse impactos ambientales, el proyecto tendría que modificarse o incluso reubicarse dentro del estado para evitar daños al ecosistema.
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¿Qué promete Royal Caribbean para defender Perfect Day México?
Royal Caribbean respondió mediante una postura enviada por correo electrónico a Expansión en la que afirmó coincidir con el gobierno mexicano en que el turismo debe desarrollarse de manera responsable y con la protección ambiental como eje central.
“Desde el principio, hemos abordado este proyecto con el mismo nivel de cuidado, realizando análisis ambientales y técnicos exhaustivos para identificar la ubicación más adecuada”, sostuvo la compañía.
La empresa defendió que Mahahual fue seleccionado porque ya cuenta con infraestructura turística y un muelle de cruceros, lo que permitiría operar sobre áreas previamente intervenidas y reducir impactos sobre hábitats naturales.
Royal Caribbean aseguró además que de las 90 hectáreas consideradas para el desarrollo, la mitad permanecerá protegida y únicamente se realizarán labores de limpieza para retirar basura acumulada en la zona.
La naviera también prometió beneficios económicos y sociales para la región, incluyendo un centro de hospitalidad y capacitación laboral, infraestructura comunitaria y una villa comercial para artesanos y pequeños comerciantes locales.
“Royal Caribbean se compromete a proteger el medio ambiente local. Es nuestra responsabilidad, al igual que brindar beneficios a largo plazo a través de infraestructura mejorada y apoyo al empleo local”, señaló la empresa.
En Mahahual, las opiniones permanecen divididas. Algunos habitantes ven en el proyecto una oportunidad de empleo y crecimiento económico derivado del turismo de cruceros, mientras otros temen una mayor dependencia económica de las navieras y un deterioro irreversible de los ecosistemas marinos.
“La gente que trabaja en el puerto está de acuerdo porque han creado una fuente de trabajo, incluso para quienes viven alrededor”, dijo en una entrevista previa José Tirado, músico local.
La empresa adelantó que en las próximas semanas, sostendrá un nuevo diálogo con diversos actores para "avanzar de una manera que genere prosperidad compartida", mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen a la población de México.
Por ahora, Perfect Day México se ha convertido en uno de los casos más visibles de la tensión entre desarrollo turístico, inversión extranjera y protección ambiental en el sureste del país, una región donde el crecimiento económico ligado al turismo enfrenta cada vez mayores exigencias regulatorias y sociales.