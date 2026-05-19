Las cabezas en Pumas y Cruz Azul
Actualmente, las estructuras de mando de Pumas UNAM y Cruz Azul también reflejan las diferencias entre sus modelos de gestión.
En Pumas, el presidente del club es Luis Raúl González Pérez, exombudsperson nacional y figura cercana al entorno universitario. La operación deportiva recae en Antonio Sancho Sánchez, mientras que Miguel Robles Bárcena coordina la parte administrativa. En la cancha, el equipo es dirigido por Efraín Juárez, exfutbolista surgido de la cantera universitaria que actualmente ocupa el cargo de director técnico del primer equipo.
Aunque el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, aparece como presidente honorario, el control cotidiano del club permanece en manos del patronato y de la estructura ejecutiva de la asociación civil.
En Cruz Azul, el principal dirigente es Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien encabeza la cooperativa cementera y mantiene influencia directa sobre el club. La dirección deportiva está a cargo de Iván Alonso, mientras que el primer equipo es dirigido por Joel Huiqui.
Así, mientras Pumas mantiene una estructura ligada a un patronato universitario, en Cruz Azul el futbol sigue conectado al modelo cooperativista que dio origen al equipo desde Hidalgo hace casi un siglo.
Pumas y Cruz Azul: cuántos títulos de Liga MX tienen
De cara a la final del Clausura 2026, Cruz Azul y Pumas UNAM no solo ponen en juego una nueva estrella, sino también parte de su peso histórico dentro del futbol mexicano.
La Máquina llega como el más ganador de los dos. Cruz Azul suma nueve títulos de Liga MX en su historia, conquistados en las temporadas 1968-69, México 70, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guardianes 2021. Su campeonato más reciente fue precisamente en 2021, cuando derrotó a Santos Laguna en el Estadio Azteca y rompió una sequía de más de dos décadas sin levantar el trofeo de liga.
Del otro lado, Pumas presume siete campeonatos de liga. El conjunto universitario se coronó en 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011. Su última estrella llegó hace 15 años, cuando venció a Monarcas Morelia en el Estadio Olímpico Universitario.
En conjunto, ambos clubes acumulan 16 campeonatos de Liga MX y ahora volverán a cruzarse en una serie por el título. La final del Clausura 2026 arrancará esta semana con el partido de ida el 21 de mayo y la vuelta programada para el 24 de mayo.