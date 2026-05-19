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Patronato vs cooperativa: el choque empresarial que define a Pumas y Cruz Azul en la Liga MX

Más allá del futbol, ambos clubes funcionan bajo estructuras que influyen en su toma de decisiones, financiamiento y estabilidad institucional en la Liga MX.
mar 19 mayo 2026 04:05 PM
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Pumas Cruz Azul
La final entre ambos clubes refleja dos formas distintas de gestión en México. (Getty Images)

Pumas de la UNAM y Cruz Azul son dos de los clubes más grandes y populares del futbol mexicano. Ambos tienen su sede en la Ciudad de México, arrastran aficiones multitudinarias y forman parte de los equipos más ganadores y representativos de la Liga MX.

Sin embargo, más allá de la rivalidad deportiva y su peso histórico dentro del futbol nacional, ambos clubes también destacan por operar bajo modelos de gestión poco comunes en el balompié mexicano, donde la mayoría de los equipos funcionan como empresas privadas tradicionales.

Mientras Pumas, el equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opera como una asociación civil respaldada por un patronato, Cruz Azul mantiene una estructura ligada a la cooperativa cementera que le dio origen hace casi un siglo.

Estas diferencias convierten a ambos clubes en casos únicos dentro del futbol mexicano. Aquí te contamos cómo funcionan sus modelos de gestión, cuáles son sus principales diferencias y cómo dos estructuras tan distintas llevaron a Pumas y Cruz Azul a disputar la final del Clausura 2026.

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Así funciona el Patronato en Pumas

Aunque Pumas representa deportivamente a la UNAM, el club opera desde hace décadas bajo una estructura privada. En 1975, durante la gestión del rector Guillermo Soberón, se creó el Club Universidad Nacional, A.C., una asociación civil diseñada para administrar y financiar al equipo sin que dependiera directamente del presupuesto universitario, según se lee en la historia oficial del club .

Dos años después quedó formalmente registrada y desde entonces funciona mediante un patronato integrado por exalumnos, empresarios y figuras cercanas al entorno universitario. Ese patronato es el encargado de tomar decisiones deportivas, administrativas y financieras del club. Aunque el rector de la UNAM funge como presidente honorario, no tiene control directo sobre la operación cotidiana del equipo.

Pumas se financia principalmente con derechos de televisión, patrocinios, taquilla y acuerdos comerciales, aunque también ha recibido recursos vinculados a la universidad. Su modelo, además, gira alrededor de la famosa “Cantera”, el sistema de formación de jugadores que históricamente ha definido la identidad universitaria y convertido al club en uno de los principales semilleros del futbol mexicano.

Pumas
Pumas opera bajo un modelo de asociación civil con patronato ligado a la UNAM. (Manuel Velasquez/Getty Images)

Cruz Azul, un equipo de los cooperativistas

En el caso de Cruz Azul, la estructura es completamente distinta. El club pertenece a la Cooperativa La Cruz Azul, una organización nacida oficialmente en 1934, se lee en su página web , después de que los trabajadores de la cementera tomaran control de la empresa tras una crisis financiera. Bajo este modelo, la propiedad no recae en un empresario o accionista mayoritario, sino en los propios socios cooperativistas.

Esa lógica también influye en la operación del equipo de futbol. Las decisiones estratégicas están ligadas al Consejo de Administración de la cooperativa. A diferencia de otros clubes manejados como corporativos privados, Cruz Azul mantiene una estructura asociada al modelo cooperativista, donde el club forma parte de un conglomerado industrial cuya principal fuente de ingresos sigue siendo la producción y comercialización de cemento.

Además, su origen obrero también marcó la identidad histórica del equipo, nacido originalmente como una actividad recreativa de los trabajadores de la planta cementera en Jasso, Hidalgo.

Cruz Azul
Cruz Azul pertenece a una cooperativa industrial con control colectivo de socios. (Rodrigo Oropeza/Getty Images)

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Las cabezas en Pumas y Cruz Azul

Actualmente, las estructuras de mando de Pumas UNAM y Cruz Azul también reflejan las diferencias entre sus modelos de gestión.

En Pumas, el presidente del club es Luis Raúl González Pérez, exombudsperson nacional y figura cercana al entorno universitario. La operación deportiva recae en Antonio Sancho Sánchez, mientras que Miguel Robles Bárcena coordina la parte administrativa. En la cancha, el equipo es dirigido por Efraín Juárez, exfutbolista surgido de la cantera universitaria que actualmente ocupa el cargo de director técnico del primer equipo.

Aunque el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, aparece como presidente honorario, el control cotidiano del club permanece en manos del patronato y de la estructura ejecutiva de la asociación civil.

En Cruz Azul, el principal dirigente es Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien encabeza la cooperativa cementera y mantiene influencia directa sobre el club. La dirección deportiva está a cargo de Iván Alonso, mientras que el primer equipo es dirigido por Joel Huiqui.

Así, mientras Pumas mantiene una estructura ligada a un patronato universitario, en Cruz Azul el futbol sigue conectado al modelo cooperativista que dio origen al equipo desde Hidalgo hace casi un siglo.

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Pumas y Cruz Azul: cuántos títulos de Liga MX tienen

De cara a la final del Clausura 2026, Cruz Azul y Pumas UNAM no solo ponen en juego una nueva estrella, sino también parte de su peso histórico dentro del futbol mexicano.

La Máquina llega como el más ganador de los dos. Cruz Azul suma nueve títulos de Liga MX en su historia, conquistados en las temporadas 1968-69, México 70, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guardianes 2021. Su campeonato más reciente fue precisamente en 2021, cuando derrotó a Santos Laguna en el Estadio Azteca y rompió una sequía de más de dos décadas sin levantar el trofeo de liga.

Del otro lado, Pumas presume siete campeonatos de liga. El conjunto universitario se coronó en 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011. Su última estrella llegó hace 15 años, cuando venció a Monarcas Morelia en el Estadio Olímpico Universitario.

En conjunto, ambos clubes acumulan 16 campeonatos de Liga MX y ahora volverán a cruzarse en una serie por el título. La final del Clausura 2026 arrancará esta semana con el partido de ida el 21 de mayo y la vuelta programada para el 24 de mayo.

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Las conclusiones

Más allá del contraste entre modelos administrativos y trayectorias deportivas, la final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul pone frente a frente dos formas distintas de entender el futbol profesional en México.

Por un lado, Pumas representa la continuidad de un proyecto institucional ligado a la formación universitaria y a una estructura de patronato que busca equilibrar identidad deportiva con sostenibilidad financiera. Por el otro, Cruz Azul refleja un modelo cooperativista que, aunque opera dentro de la lógica del alto rendimiento deportivo, sigue anclado a una base industrial y colectiva que define tanto su toma de decisiones como su identidad histórica.

En ambos casos, el éxito deportivo no puede entenderse sin su arquitectura institucional: la manera en que se organizan, se financian y se gobiernan influye directamente en sus ciclos de competitividad, en sus periodos de estabilidad y también en sus crisis.

El choque por el título, entonces, trasciende lo futbolístico. No solo enfrenta a dos planteles en busca de una estrella más, sino a dos modelos de gestión que han logrado sobrevivir —y competir al más alto nivel— dentro de un ecosistema dominado por estructuras empresariales tradicionales.

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Cruz Azul Pumas Futbol

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