Así funciona el Patronato en Pumas

Aunque Pumas representa deportivamente a la UNAM, el club opera desde hace décadas bajo una estructura privada. En 1975, durante la gestión del rector Guillermo Soberón, se creó el Club Universidad Nacional, A.C., una asociación civil diseñada para administrar y financiar al equipo sin que dependiera directamente del presupuesto universitario, según se lee en la historia oficial del club .

Dos años después quedó formalmente registrada y desde entonces funciona mediante un patronato integrado por exalumnos, empresarios y figuras cercanas al entorno universitario. Ese patronato es el encargado de tomar decisiones deportivas, administrativas y financieras del club. Aunque el rector de la UNAM funge como presidente honorario, no tiene control directo sobre la operación cotidiana del equipo.

Pumas se financia principalmente con derechos de televisión, patrocinios, taquilla y acuerdos comerciales, aunque también ha recibido recursos vinculados a la universidad. Su modelo, además, gira alrededor de la famosa “Cantera”, el sistema de formación de jugadores que históricamente ha definido la identidad universitaria y convertido al club en uno de los principales semilleros del futbol mexicano.

Pumas opera bajo un modelo de asociación civil con patronato ligado a la UNAM. (Manuel Velasquez/Getty Images)

Cruz Azul, un equipo de los cooperativistas

En el caso de Cruz Azul, la estructura es completamente distinta. El club pertenece a la Cooperativa La Cruz Azul, una organización nacida oficialmente en 1934, se lee en su página web , después de que los trabajadores de la cementera tomaran control de la empresa tras una crisis financiera. Bajo este modelo, la propiedad no recae en un empresario o accionista mayoritario, sino en los propios socios cooperativistas.

Esa lógica también influye en la operación del equipo de futbol. Las decisiones estratégicas están ligadas al Consejo de Administración de la cooperativa. A diferencia de otros clubes manejados como corporativos privados, Cruz Azul mantiene una estructura asociada al modelo cooperativista, donde el club forma parte de un conglomerado industrial cuya principal fuente de ingresos sigue siendo la producción y comercialización de cemento.

Además, su origen obrero también marcó la identidad histórica del equipo, nacido originalmente como una actividad recreativa de los trabajadores de la planta cementera en Jasso, Hidalgo.