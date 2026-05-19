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Voces de celebridades solo podrán usarse en TikTok, reels y comerciales bajo consentimiento expreso

La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor obligará a plataformas, agencias y productoras a obtener autorización expresa para utilizar voces e imágenes de actores y creativos en contenidos generados con IA.
mar 19 mayo 2026 05:42 PM
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Con la nueva política, las empresas de entretenimiento y publicidad deberán generar contratos explícitos sobre el uso de la voz y la imagen en cada proyecto, así como si se usará para entrenar programas de IA generativa.
 (EvgeniyShkolenko/Getty Images)

La voz de Pepe Lavat volvió a escucharse el año pasado en TikTok, pese a que el actor había fallecido años antes. El Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó inteligencia artificial para recrear su narración en un video institucional, desatando una ola de críticas dentro de la industria creativa. Lavat era reconocido por ser la voz narradora de Dragon Ball Z y para muchos actores de doblaje el caso evidenció un vacío legal, el que la tecnología ya podía replicar voces e imágenes sin autorización ni pago para sus titulares.

Ese escenario es el que el Gobierno mexicano busca limitar con la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada la semana pasada y publicada por decreto. A partir de ahora, el uso de voces, imágenes y personajes de actores, modelos y artistas en reels de TikTok, comerciales, campañas publicitarias o contenidos digitales requerirá el consentimiento expreso de sus titulares.

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La modificación al artículo 87 de la Ley busca poner límites al avance de la inteligencia artificial generativa en la industria audiovisual y publicitaria, justo cuando plataformas de streaming, agencias creativas y productoras aceleran el uso de estas herramientas para reducir costos y agilizar procesos.

La nueva disposición establece que “la imagen y la voz, de las personas artistas intérpretes o ejecutantes, así como de sus personajes, solo puede ser usada o publicada, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes”.

Para la industria creativa, la reforma representa una nueva capa de protección frente a la clonación y suplantación digital, prácticas que crecieron conforme avanzó el uso de inteligencia artificial en contenidos comerciales y audiovisuales.

Eduardo De La Parra, experto y profesor en propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que la legislación incorpora dos derechos conexos fundamentales frente a la IA, la protección contra la clonación y la suplantación de voz e imagen.

En la práctica, esto permitirá que actores, intérpretes y titulares de derechos denuncien ante plataformas digitales el uso no autorizado de su voz o imagen para activar mecanismos de retiro de contenido.

“Aunque esto implica que los titulares de derechos tengan que monitorear para realizar las reclamaciones, el mecanismo funciona. Es algo que ha pasado con los contenidos de plataformas de streaming que reclaman sus derechos en la plataforma de YouTube y al final son retirados”, dijo De La Parra.

Un respiro para el doblaje

La reforma llega en un momento de alta presión para la industria del doblaje en México, conformada por 43 estudios y miles de actores, traductores y locutores que enfrentan el avance acelerado de la automatización.

De acuerdo con el estudio “El impacto económico de la IA generativa en la industria audiovisual” de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), los ingresos del sector podrían caer hasta 28% hacia 2028 debido a la implementación de inteligencia artificial en procesos de doblaje y producción audiovisual.

La preocupación dejó de ser teórica hace tiempo. Meses antes del caso de Pepe Lavat, el actor Fernando Bonilla denunció que Movimiento Ciudadano utilizó su imagen sin autorización para un anuncio político.

El actor Diego Luna también acusó el uso no autorizado de su imagen en una campaña de whisky de la marca Johnnie Walker. Posteriormente, Diageo, propietaria de la marca, tuvo que indemnizarlo con al menos 40% de las ganancias obtenidas.

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Nuevas reglas para plataformas y publicidad

La reforma obligará a plataformas de streaming, estudios y agencias publicitarias a replantear contratos y esquemas de producción vinculados con el uso de voces e imágenes.

A partir de ahora, los acuerdos deberán especificar de manera clara si una interpretación será utilizada únicamente para un proyecto concreto o también para entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa.

Actores de doblaje habían denunciado previamente que algunas plataformas incluían cláusulas para permitir el uso futuro de las voces de los creativos en modelos de IA.

En Alemania, Netflix enfrenta una controversia con la Asociación de Actores de Doblaje Alemanes (VDS) por la inclusión de este tipo de disposiciones en sus contratos.

“Las empresas incluso usaron voces de varios actores para promocionar juguetes de personajes de películas sin su consentimiento y pago extra. También pasa que con modelos o actores, las agencias de publicidad usan su imagen más allá del video sin previo aviso”, denunció Dess Hernández, actriz de doblaje e integrante de la Latin Association of Voice Actors (LAVA), quien participó en las mesas de trabajo de la reforma.

La discusión también abrió diferencias entre la industria tecnológica y la comunidad creativa.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) señalaron que aún analizan el impacto de la reforma. No obstante, previamente advirtieron que exigir autorizaciones expresas podría dificultar la innovación y afectar de manera desproporcionada al sector publicitario digital.

Dess Hernández rechazó esa postura y sostuvo que la intención de la reforma no es frenar la tecnología, sino establecer reglas claras para su uso.

“Si la IA fuera un auto y quien la maneja son las empresas, ellas deben respetar las reglas y lo que hicimos fue poner un reglamento de tránsito. No frenar la innovación, sino que no se puede pasar por encima de los derechos de las otras personas. Hay semáforos”, aseguró Hernández, quien también es locutora comercial.

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La IA cambia el negocio audiovisual

Desde 2023, la inteligencia artificial generativa aceleró su incorporación en la cadena de producción audiovisual global. Las plataformas de streaming han mostrado un interés creciente en automatizar subtítulos, traducciones y doblaje para reducir costos en un entorno cada vez más competido.

El estudio de CISAC detalla que empresas audiovisuales ya utilizan herramientas como Deepdub, Respeecher y Murf AI para automatizar traducciones, sincronización de labios y generación de doblaje sintético.

Según Speeek.io , la IA puede generar ahorros de hasta 80% en procesos de doblaje.

Mientras un minuto de doblaje tradicional puede costar entre 50 y 300 dólares por contratación de actores, estudios y postproducción —además de requerir semanas o incluso meses de trabajo—, con inteligencia artificial el costo puede reducirse a entre 0.50 y 10 dólares por minuto, con tiempos de procesamiento de apenas minutos u horas.

La reforma mexicana abre así una nueva etapa en la discusión sobre propiedad intelectual y uso ético de inteligencia artificial en las industrias creativas.

Para actores y estudios de doblaje representa una protección frente al uso indiscriminado de sus interpretaciones. Para plataformas tecnológicas, productoras y agencias publicitarias, en cambio, implica ajustar contratos, procesos y modelos de negocio en una industria donde la automatización avanza más rápido que la regulación.

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Inteligencia artificial

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