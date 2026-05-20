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Revista Digital
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Finanzas Personales

Las tarjetas digitales impulsan la evolución de la banca en México

Estos productos destacan por ofrecer una mejor experiencia, transacciones más rápidas y seguras, así como control financiero desde dispositivos móviles.
mié 20 mayo 2026 12:30 PM
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Presentado por: Santander
Hasta ocho de cada 10 mexicanos usan tarjetas virtuales para comprar en línea, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
Hasta ocho de cada 10 mexicanos usan tarjetas virtuales para comprar en línea, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). (Shutterstock)

De la misma forma en la que los negocios evolucionaron sus canales de venta, también han tenido que adoptar nuevos métodos de cobro. De tal suerte que los pagos digitales en México dejaron de ser una alternativa y se posicionan como un elemento esencial en su dinámica económica, así como una herramienta eficaz para ampliar su alcance.

Las nuevas generaciones de consumidores son quienes principalmente fomentan la adopción de medios de pago en línea, como las tarjetas digitales y transferencias SPEI. Estos dos se convirtieron en los más usados en México, según informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

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En el Estudio del Ecosistema Financiero Digital 2025, la AMVO descubrió que ocho de cada 10 mexicanos que compran en línea utilizan las llamadas tarjetas virtuales y transferencias como su sistema de pago preferido.

Además, la innovación en los métodos impulsa la inclusión financiera. En enero, la asociación dio a conocer que la bancarización formal aumentó, ya que la población de entre 18 y 70 años que dispone de productos financieros pasó de 67.8% (2021) a 76.5% (2026).

Por su parte, la infraestructura para cobros se ha masificado, registrando más de 6.8 millones de terminales punto de venta (TPV) instaladas en comercios, hasta junio de 2024. De ahí que el mercado de transacciones digitales haya mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años.

¿Cómo funciona una cuenta digital y qué beneficios tiene una tarjeta de débito virtual?

Como resultado de estos cambios, actualmente, las cuentas digitales se posicionan como una alternativa práctica y eficiente para quienes buscan realizar operaciones bancarias sin acudir a una sucursal física.

Este tipo de productos se adquiere, administra y utiliza completamente en línea, es decir, mediante una aplicación móvil; los usuarios hacen transferencias, pagos, depósitos, compras y retiros.

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Otra característica es que se puede obtener una tarjeta de débito física y virtual, brindando flexibilidad para decidir en qué compras utilizar el plástico y en cuáles maximizar la seguridad con la tarjeta digital.

Por ejemplo, la cuenta digital Débito LikeU de Santander México permite abrir una cuenta de depósito a la vista desde el celular, con procesos 100% digitales. Al adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad, inmediatez y seguridad de los usuarios, ofrece otros beneficios:

Cashback: 1% Telecomunicaciones, 2% Restaurantes, 3% Farmacias. Para mayor información consulta https://www.santander.com.mx/

Accesibilidad: Para compras en línea, no se necesita el plástico de la tarjeta; desde la app se consultan los datos para efectuar el pago.

Seguridad: Las tarjetas de débito digitales proporcionan medidas de seguridad avanzadas, como un CVV dinámico y temporal que solo se puede consultar desde la app Santander. Como resultado, la información está protegida y no puede ser registrada con objetivos de fraude.

Mayor control de las finanzas personales

Las cuentas digitales , como Débito LikeU de Santander México, han fortalecido la administración financiera desde dispositivos móviles. Los usuarios tienen, en una sola plataforma, la gestión de pagos, monitoreo de movimientos y el control de sus gastos, en tiempo real y sin salir de casa.

También facilita retiros sin tarjeta, pago de servicios, transferencias y envíos de dinero entre cuentas Santander y otros bancos, así como compras seguras por internet.

Gracias a esta combinación de accesibilidad y seguridad, las cuentas digitales han impulsado el crecimiento de los servicios financieros digitales. Esta transición es notable especialmente entre las nuevas generaciones, que priorizan soluciones tecnológicas para su día a día en un entorno cada vez más conectado.

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Tags

BANCO SANTANDER, S.A. bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales Sociedades-Financieras-Populares.Sofipos asociacion-mexicana-sofipos.AMS

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