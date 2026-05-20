Las tarjetas digitales impulsan la evolución de la banca en México

Otra característica es que se puede obtener una tarjeta de débito física y virtual, brindando flexibilidad para decidir en qué compras utilizar el plástico y en cuáles maximizar la seguridad con la tarjeta digital.
Por ejemplo, la cuenta digital Débito LikeU de Santander México permite abrir una cuenta de depósito a la vista desde el celular, con procesos 100% digitales. Al adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad, inmediatez y seguridad de los usuarios, ofrece otros beneficios:
Cashback: 1% Telecomunicaciones, 2% Restaurantes, 3% Farmacias. Para mayor información consulta https://www.santander.com.mx/
Accesibilidad: Para compras en línea, no se necesita el plástico de la tarjeta; desde la app se consultan los datos para efectuar el pago.
Seguridad: Las tarjetas de débito digitales proporcionan medidas de seguridad avanzadas, como un CVV dinámico y temporal que solo se puede consultar desde la app Santander. Como resultado, la información está protegida y no puede ser registrada con objetivos de fraude.
Mayor control de las finanzas personales
Las cuentas digitales , como Débito LikeU de Santander México, han fortalecido la administración financiera desde dispositivos móviles. Los usuarios tienen, en una sola plataforma, la gestión de pagos, monitoreo de movimientos y el control de sus gastos, en tiempo real y sin salir de casa.
También facilita retiros sin tarjeta, pago de servicios, transferencias y envíos de dinero entre cuentas Santander y otros bancos, así como compras seguras por internet.
Gracias a esta combinación de accesibilidad y seguridad, las cuentas digitales han impulsado el crecimiento de los servicios financieros digitales. Esta transición es notable especialmente entre las nuevas generaciones, que priorizan soluciones tecnológicas para su día a día en un entorno cada vez más conectado.