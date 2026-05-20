Las tarjetas digitales impulsan la evolución de la banca en México

En el Estudio del Ecosistema Financiero Digital 2025, la AMVO descubrió que ocho de cada 10 mexicanos que compran en línea utilizan las llamadas tarjetas virtuales y transferencias como su sistema de pago preferido.

Además, la innovación en los métodos impulsa la inclusión financiera. En enero, la asociación dio a conocer que la bancarización formal aumentó, ya que la población de entre 18 y 70 años que dispone de productos financieros pasó de 67.8% (2021) a 76.5% (2026).

Por su parte, la infraestructura para cobros se ha masificado, registrando más de 6.8 millones de terminales punto de venta (TPV) instaladas en comercios, hasta junio de 2024. De ahí que el mercado de transacciones digitales haya mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años.

¿Cómo funciona una cuenta digital y qué beneficios tiene una tarjeta de débito virtual?

Como resultado de estos cambios, actualmente, las cuentas digitales se posicionan como una alternativa práctica y eficiente para quienes buscan realizar operaciones bancarias sin acudir a una sucursal física.

Este tipo de productos se adquiere, administra y utiliza completamente en línea, es decir, mediante una aplicación móvil; los usuarios hacen transferencias, pagos, depósitos, compras y retiros.