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El retroceso de la TV de paga y la línea fija impacta el negocio del triple play

El modelo de empaquetamiento que impulsó las ventas de Totalplay, Izzi, Megacable y Telmex, pierde dinamismo ante el avance del streaming y el cambio en los hábitos de consumo a lo digital.
mar 05 mayo 2026 04:33 PM
El triple play pierde fuerza: Totalplay, Izzi y Telmex sufren por menor consumo de TV por cable y telefonía fija
Las empresas de telecomunicaciones no solo pasa por ajustar sus ofertas comerciales, sino por redefinir su papel en la cadena de valor digital. (simpson33/Getty Images)

El empaquetamiento de servicios, hasta hace cuatro años, era considerado el principal motor de las compañías fijas de telecomunicaciones, como Izzi, Totalplay, Megacable y Telmex, pero la tendencia ha comenzado a cambiar.

El modelo basado en paquetes triple play, que incluyen internet, telefonía y TV de paga, al cierre de 2025 tuvo una caída de 0.4% debido a la pérdida de clientes en los servicios de televisión restringida, mientras los usuarios cada vez más migran a las plataformas de streaming, de acuerdo con información de la consultora Select.

“Este negocio de los operadores comienza a mostrar señales de saturación, mientras los usuarios migran hacia plataformas de video bajo demanda. Esto reduce el crecimiento del segmento e intensifica la competencia entre proveedores”, detalló la consultora.

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Totalplay es uno de los jugadores que ha reportado esta situación. La compañía, subsidiaria de Grupo Salinas, reveló que al primer cuarto de este año cuenta con una mayor proporción de usuarios con paquetes de doble play en comparación con los de triple play, sin especificar el porcentaje al que responde cada segmento. En el periodo, la compañía contabilizó 5.5 millones de clientes.

Sin embargo, este cambio ha traído como efecto que el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) disminuya 1.5%, al pasar de 597 a 588 pesos.

Televisa también ha tenido este efecto. En los primeros tres meses de 2026, Sky, la subsidiaria de televisión de paga vía satelital de la empresa, registró una desconexión de 23,503 usuarios, lo que se tradujo en una caída de 24.6% en sus ingresos. Este desempeño también impactó negativamente las ventas de servicios empaquetados de toda la compañía, pero no se especificó cuánto pudo afectar su ARPU.

Cambios en el consumo

Expertos consultados por Expansión aseguraron que el fenómeno que registran las empresas en el segmento de empaquetamiento se debe a que incluyen servicios que han dejado de ser relevantes para los usuarios. Uno de ellos es la línea fija, que con la digitalización fue desplazada hace una década. Lo mismo sucede con la televisión de paga, que en los últimos cinco años ha perdido fuerza a nivel global con la llegada y masificación de las plataformas de streaming.

“El internet fijo es el servicio más importante porque habilita otros casos de uso y en México el sector aún espera ver qué se puede mover en términos estructurales e incluso en una mejora de tarifas”, aseguró Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y experto en telecomunicaciones.

Para Alberto Farca, director de Investigación del Centro México Digital, la situación refleja algo más profundo: la falta de innovación y adaptación del negocio de las telecomunicaciones al nuevo entorno digital.

“Hemos visto que en los últimos años las ganadoras han sido las plataformas de streaming, redes sociales, las de búsqueda y comercio electrónico, mientras las telecomunicaciones ya no crecen. Tienen que reaccionar para cambiar su modelo de negocio y encontrar servicios de mayor valor agregado”, advirtió Farca.

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Las llamadas por internet compiten con las llamadas telefónicas tradicionales; los servicios de mensajería como WhatsApp, Messenger o Telegram compiten con los SMS, y los servicios de video por streaming compiten con los canales de TV de paga por satélite, cable o televisión IP de los operadores.

Nuevos servicios

Los analistas consideran que las empresas de conectividad fija cuentan con un área de oportunidad en el empaquetamiento de productos como la ciberseguridad, la telemedicina, servicios financieros, cámaras de seguridad, hogares conectados, almacenamiento en la nube y cuentas de Inteligencia Artificial (IA). Estos servicios se perfilan como los de mayor demanda en los próximos años y permitirían a las empresas explorar nuevos paquetes, además de los tradicionales.

Otro factor será la flexibilidad en la contratación de servicios. Actualmente, las empresas tienden a ofrecer paquetes con productos acotados, lo que limita la capacidad de los usuarios para elegir únicamente los servicios que realmente necesitan.

Esta situación cobra relevancia en un contexto económico marcado por la inflación, que presiona las finanzas de los consumidores. Las personas buscan reducir gastos y los servicios de telecomunicaciones suelen estar entre los rubros susceptibles de recorte, ya sea mediante la contratación de paquetes más sencillos o la selección de servicios específicos.

Para Farca, el reto para las empresas de telecomunicaciones no solo pasa por ajustar sus ofertas comerciales, sino por redefinir su papel en la cadena de valor digital. Durante años, fueron las principales beneficiarias de la innovación tecnológica; sin embargo, hoy la mayor parte de los ingresos y el crecimiento se concentra en las plataformas digitales.

De no adaptarse a esta nueva dinámica, con servicios más flexibles y de mayor valor agregado, las telecos corren el riesgo de quedar relegadas a ser meros proveedores de conectividad en un mercado cada vez más competitivo.

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Telecomunicaciones

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