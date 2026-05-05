El triple play pierde fuerza: Totalplay, Izzi y Telmex sufren por menor consumo de TV por cable y telefonía fija

Totalplay es uno de los jugadores que ha reportado esta situación. La compañía, subsidiaria de Grupo Salinas, reveló que al primer cuarto de este año cuenta con una mayor proporción de usuarios con paquetes de doble play en comparación con los de triple play, sin especificar el porcentaje al que responde cada segmento. En el periodo, la compañía contabilizó 5.5 millones de clientes.

Sin embargo, este cambio ha traído como efecto que el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) disminuya 1.5%, al pasar de 597 a 588 pesos.

Televisa también ha tenido este efecto. En los primeros tres meses de 2026, Sky, la subsidiaria de televisión de paga vía satelital de la empresa, registró una desconexión de 23,503 usuarios, lo que se tradujo en una caída de 24.6% en sus ingresos. Este desempeño también impactó negativamente las ventas de servicios empaquetados de toda la compañía, pero no se especificó cuánto pudo afectar su ARPU.

Cambios en el consumo

Expertos consultados por Expansión aseguraron que el fenómeno que registran las empresas en el segmento de empaquetamiento se debe a que incluyen servicios que han dejado de ser relevantes para los usuarios. Uno de ellos es la línea fija, que con la digitalización fue desplazada hace una década. Lo mismo sucede con la televisión de paga, que en los últimos cinco años ha perdido fuerza a nivel global con la llegada y masificación de las plataformas de streaming.

“El internet fijo es el servicio más importante porque habilita otros casos de uso y en México el sector aún espera ver qué se puede mover en términos estructurales e incluso en una mejora de tarifas”, aseguró Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y experto en telecomunicaciones.

Para Alberto Farca, director de Investigación del Centro México Digital, la situación refleja algo más profundo: la falta de innovación y adaptación del negocio de las telecomunicaciones al nuevo entorno digital.

“Hemos visto que en los últimos años las ganadoras han sido las plataformas de streaming, redes sociales, las de búsqueda y comercio electrónico, mientras las telecomunicaciones ya no crecen. Tienen que reaccionar para cambiar su modelo de negocio y encontrar servicios de mayor valor agregado”, advirtió Farca.