El vehículo llevaba circulando por el centro de Gotemburgo desde finales de marzo, pero el lunes fue su primer día transportando pasajeros.

Un conductor iba a bordo para tomar el control si fuera necesario.

La Agencia de Transporte de Suecia, Transportstyrelsen, había dado luz verde para que el autobús transportara pasajeros en una prueba que debía durar hasta el 31 de julio de 2027.

Los autobuses y lanzaderas autónomos en Europa operan bajo autorizaciones locales, otorgadas ciudad por ciudad y ruta por ruta, a menudo en carreteras privadas.

La Unión Europea aún no ha concedido aprobaciones a nivel continental para el despliegue comercial de transporte público autónomo o los llamados robotaxis.

Los vehículos autónomos siguen enfrentando cuestionamientos por seguridad

El accidente ocurrido en Suecia se suma a otros incidentes recientes que han puesto bajo escrutinio a los sistemas de transporte autónomo en distintas partes del mundo. Uno de los casos más recientes ocurrió en Austin, Texas, donde autoridades locales señalaron que varios robotaxis de Waymo habrían interferido con servicios de emergencia durante un tiroteo masivo ocurrido en marzo pasado.

De acuerdo con información publicada por MySanAntonio , funcionarios de la ciudad afirmaron que al menos cinco vehículos autónomos bloquearon parcialmente el paso de ambulancias durante la respuesta de emergencia en la zona de West Sixth Street.

El caso fue discutido en una reunión conjunta de los comités de movilidad y seguridad pública del Ayuntamiento de Austin, donde autoridades locales expresaron preocupación por el impacto que este tipo de tecnologías puede tener en escenarios críticos. “Se trata de garantizar que la innovación no llegue a costa de la seguridad”, declaró el concejal Zohaib “Zo” Qadri durante la sesión.