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Suecia estrena autobús autónomo con pasajeros y termina chocando horas después

El caso se suma a otros incidentes recientes que han generado cuestionamientos sobre la reacción de vehículos autónomos ante situaciones imprevistas y emergencias urbanas.
lun 25 mayo 2026 09:32 AM
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La Agencia de Transporte de Suecia, Transportstyrelsen, había dado luz verde para que el autobús transportara pasajeros en una prueba que debía durar hasta el 31 de julio de 2027. (itmila/Getty Images/iStockphoto)

Un autobús autónomo colisionó este lunes con un tranvía en su primer día transportando pasajeros en la ciudad sueca de Gotemburgo, informó la empresa de transporte público Västtrafik.

El autobús fue retirado de servicio para su inspección, declaró a la AFP el portavoz de Västtrafik, Patrik Chi.

"El autobús autónomo, con pasajeros a bordo en Gotemburgo, frenó y fue alcanzado por detrás por un tranvía. No hubo víctimas ni heridos", añadió.

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El vehículo llevaba circulando por el centro de Gotemburgo desde finales de marzo, pero el lunes fue su primer día transportando pasajeros.

Un conductor iba a bordo para tomar el control si fuera necesario.

La Agencia de Transporte de Suecia, Transportstyrelsen, había dado luz verde para que el autobús transportara pasajeros en una prueba que debía durar hasta el 31 de julio de 2027.

Los autobuses y lanzaderas autónomos en Europa operan bajo autorizaciones locales, otorgadas ciudad por ciudad y ruta por ruta, a menudo en carreteras privadas.

La Unión Europea aún no ha concedido aprobaciones a nivel continental para el despliegue comercial de transporte público autónomo o los llamados robotaxis.

Los vehículos autónomos siguen enfrentando cuestionamientos por seguridad

El accidente ocurrido en Suecia se suma a otros incidentes recientes que han puesto bajo escrutinio a los sistemas de transporte autónomo en distintas partes del mundo. Uno de los casos más recientes ocurrió en Austin, Texas, donde autoridades locales señalaron que varios robotaxis de Waymo habrían interferido con servicios de emergencia durante un tiroteo masivo ocurrido en marzo pasado.

De acuerdo con información publicada por MySanAntonio , funcionarios de la ciudad afirmaron que al menos cinco vehículos autónomos bloquearon parcialmente el paso de ambulancias durante la respuesta de emergencia en la zona de West Sixth Street.

El caso fue discutido en una reunión conjunta de los comités de movilidad y seguridad pública del Ayuntamiento de Austin, donde autoridades locales expresaron preocupación por el impacto que este tipo de tecnologías puede tener en escenarios críticos. “Se trata de garantizar que la innovación no llegue a costa de la seguridad”, declaró el concejal Zohaib “Zo” Qadri durante la sesión.

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Aunque Waymo no acudió a la reunión, la compañía aseguró posteriormente que mantiene conversaciones con autoridades locales y que trabaja en mejoras a sus protocolos de respuesta ante emergencias. La empresa sostuvo que la seguridad sigue siendo “fundamental” para sus operaciones y afirmó que ya analiza ajustes para evitar incidentes similares en el futuro.

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