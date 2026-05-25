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Muere Toshifumi Suzuki, el hombre que convirtió a 7-Eleven en el gigante mundial de las tiendas de conveniencia

Su modelo ayudó a redefinir el retail moderno con tiendas abiertas 24 horas, servicios financieros y comida preparada.
lun 25 mayo 2026 08:05 AM
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Suzuki también impulsó la incorporación de nuevas áreas de negocio dentro del grupo, como servicios bancarios y adquisiciones como Barney’s Japan, además de sumar a la compañía cadenas departamentales como Sogo y Seibu. (-/AFP)

El japonés Toshifumi Suzuki, expresidente de Seven & i Holdings, reconocido por el éxito global de las tiendas de conveniencia 7-Eleven, falleció a los 93 años, informó la empresa el lunes.

Suzuki "falleció debido a una insuficiencia cardíaca el 18 de mayo", señaló la compañía en un comunicado.

"Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que le mostramos en vida e informar respetuosamente de su fallecimiento".

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Suzuki es conocido por haber abierto la primera tienda 7-Eleven en Japón en 1974 y por haber convertido el negocio en la cadena de tiendas de conveniencia más grande del mundo. Entre otras, convirtió la sede estadounidense, que atravesaba dificultades, en una filial de la empresa japonesa y la reconstruyó.

En Japón se le conoce como el "padre de las tiendas de conveniencia".

Cómo Japón terminó adueñándose de 7-Eleven, una marca nacida en Estados Unidos

Aunque actualmente 7-Eleven es controlada por el grupo japonés Seven & i Holdings, la cadena nació originalmente en Estados Unidos bajo la empresa Southland Corp. La marca llegó a Japón en 1974 mediante un acuerdo de franquicia y un año después abrió su primera tienda en territorio japonés.

El crecimiento de la operación japonesa fue acelerado bajo el liderazgo de Toshifumi Suzuki. Mientras las tiendas de conveniencia ganaban popularidad entre consumidores japoneses por ofrecer comida rápida, cajeros automáticos, pago de servicios, fotocopias y compras las 24 horas, la compañía estadounidense comenzó a enfrentar dificultades financieras.

La situación dio un giro en los años 90, cuando la empresa japonesa adquirió una participación mayoritaria en Southland Corp. Décadas después, el proceso se completó: en 2005, Seven & i Holdings convirtió a la operación estadounidense de 7-Eleven en una subsidiaria completamente controlada por Japón.

Con el paso de los años, la cadena se expandió hasta superar las 80,000 tiendas en el mundo. Suzuki también impulsó la incorporación de nuevas áreas de negocio dentro del grupo, como servicios bancarios y adquisiciones como Barney’s Japan, además de sumar a la compañía cadenas departamentales como Sogo y Seibu.

Suzuki defendía la idea de ofrecer una experiencia de compra ligada al estilo de vida de los consumidores y es considerado una de las figuras que transformó la manera en que compran los japoneses. Bajo su gestión, las tiendas de conveniencia también se convirtieron en pioneras en el uso de nuevas tecnologías dentro del retail japonés.

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Los cambios de 7-Eleven en la actualidad

La cadena 7-Eleven atraviesa actualmente un proceso de cambios importantes impulsado por su empresa matriz, Seven & i Holdings, que busca fortalecer el valor del grupo y reorganizar su negocio a nivel global.

Uno de los movimientos más relevantes es el cambio en la dirección: el estadounidense Stephen Hayes Dacus asumió en mayo de 2026 como nuevo director general, en sustitución de Ryuichi Isaka, lo que marcará la primera vez que un extranjero dirige la multinacional japonesa.

Al mismo tiempo, la empresa planea separar y sacar a bolsa su negocio de tiendas en Norteamérica, operado por 7-Eleven, Inc., aunque este plan se pospuso hasta al menos 2027 por la incertidumbre en los mercados financieros.

Como parte de la reestructura, el grupo también vendió su división de supermercados al fondo Bain Capital y prevé usar parte de esos recursos para recomprar acciones y aumentar el valor para sus inversionistas.

Estas decisiones también se interpretan como una respuesta al interés de compra que mostró la canadiense Alimentation Couche-Tard, que llegó a plantear una oferta cercana a 47 mil millones de dólares por el conglomerado.

Mientras tanto, en México la marca continúa operando y expandiéndose bajo la empresa regiomontana Iconn, que ha impulsado nuevos formatos de tienda y servicios para atraer a más clientes.

Con información de AFP y Roberto Trejo.

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