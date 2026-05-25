Suzuki es conocido por haber abierto la primera tienda 7-Eleven en Japón en 1974 y por haber convertido el negocio en la cadena de tiendas de conveniencia más grande del mundo. Entre otras, convirtió la sede estadounidense, que atravesaba dificultades, en una filial de la empresa japonesa y la reconstruyó.

En Japón se le conoce como el "padre de las tiendas de conveniencia".

Cómo Japón terminó adueñándose de 7-Eleven, una marca nacida en Estados Unidos

Aunque actualmente 7-Eleven es controlada por el grupo japonés Seven & i Holdings, la cadena nació originalmente en Estados Unidos bajo la empresa Southland Corp. La marca llegó a Japón en 1974 mediante un acuerdo de franquicia y un año después abrió su primera tienda en territorio japonés.

El crecimiento de la operación japonesa fue acelerado bajo el liderazgo de Toshifumi Suzuki. Mientras las tiendas de conveniencia ganaban popularidad entre consumidores japoneses por ofrecer comida rápida, cajeros automáticos, pago de servicios, fotocopias y compras las 24 horas, la compañía estadounidense comenzó a enfrentar dificultades financieras.

La situación dio un giro en los años 90, cuando la empresa japonesa adquirió una participación mayoritaria en Southland Corp. Décadas después, el proceso se completó: en 2005, Seven & i Holdings convirtió a la operación estadounidense de 7-Eleven en una subsidiaria completamente controlada por Japón.

Con el paso de los años, la cadena se expandió hasta superar las 80,000 tiendas en el mundo. Suzuki también impulsó la incorporación de nuevas áreas de negocio dentro del grupo, como servicios bancarios y adquisiciones como Barney’s Japan, además de sumar a la compañía cadenas departamentales como Sogo y Seibu.

Suzuki defendía la idea de ofrecer una experiencia de compra ligada al estilo de vida de los consumidores y es considerado una de las figuras que transformó la manera en que compran los japoneses. Bajo su gestión, las tiendas de conveniencia también se convirtieron en pioneras en el uso de nuevas tecnologías dentro del retail japonés.