El comercio exterior de México tomó mayor fuerza en abril y alcanzó un nuevo máximo histórico en exportaciones. El impulso se debe a las manufacturas y, sobre todo, de las ventas hacia Estados Unidos, lo que refleja una demanda externa sólida para la industria instalada en México.
Exportaciones de México se disparan 32.6% en abril
De acuerdo con los datos del Inegi, las exportaciones totales alcanzaron 72,042 millones de dólares en abril, un crecimiento anual de 32.6%. Las exportaciones no petroleras avanzaron 33.5%, mientras las petroleras crecieron 7.9%.
El motor de las exportaciones mexicanas
Las exportaciones manufactureras sumaron 65,687 millones de dólares, un aumento anual de 34%.
Dentro de este segmento destacaron los productos de minerometalurgia con un crecimiento de 42.5%, alimentos, bebidas y tabaco con 16.8%, equipos eléctricos y electrónicos con 15.9% y productos automotrices con 8.2%.
Estados Unidos mantuvo el mayor dinamismo , en donde las exportaciones no petroleras crecieron 34.8% anual, mientras las enviadas al resto del mundo avanzaron 26.7%.
En el sector automotriz, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron 5.8%, pero las dirigidas a otros mercados crecieron 22.5%, una señal de mayor diversificación comercial.
En lo que respecta al sector petrolero, este mostró un comportamiento mixto; si bien el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación llegó a 94.99 dólares por barril, el volumen exportado cayó a 478,000 barriles diarios, por debajo de los 726,000 barriles diarios registrados en abril del año pasado.
Las exportaciones agropecuarias se estancaron, ya que en abril sumaron 2,230 millones de dólares, apenas 0.1% más que hace un año.
Entre los productos con mayores avances destacaron melón, sandía y papaya con 73.2%, cítricos con 55.8% y jitomate con 24.3%. En contraste, las exportaciones de aguacate cayeron 28.8% y las de fresas frescas retrocedieron 56.5%.
El desempeño de las importaciones mexicanas
Las importaciones también mostraron un fuerte avance, pues México compró al exterior mercancías por 67,522 millones de dólares en abril, un incremento anual de 24.1%.
El crecimiento se concentró en bienes intermedios, es decir, los insumos que utiliza la industria para fabricar productos. Este rubro alcanzó 54,228 millones de dólares y aumentó 29.8% anual.
Las importaciones no petroleras de bienes intermedios crecieron 31.9%, una señal de que las fábricas en México mantienen un elevado ritmo de producción y exportación.
Las compras de bienes de consumo avanzaron 7.7%, mientras las importaciones de bienes de capital, relacionadas con maquinaria y equipo, subieron apenas 1.3%.
Un superávit comercial
Con este comportamiento, la balanza comercial registró un superávit de 4,520 millones de dólares en abril. Aunque el saldo positivo quedó por debajo de los 5,932 millones de dólares de marzo, México mantuvo un mayor valor de exportaciones frente a importaciones.
En el acumulado de enero a abril, el país sumó un superávit comercial de 3,508 millones de dólares. En el mismo periodo de 2025, la balanza comercial mostró un déficit de 314 millones de dólares.
De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en abril 2026 se registró un superávit comercial de 4,520 millones de dólares (mdd).— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 25, 2026
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