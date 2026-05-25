De acuerdo con los datos del Inegi, las exportaciones totales alcanzaron 72,042 millones de dólares en abril, un crecimiento anual de 32.6%. Las exportaciones no petroleras avanzaron 33.5%, mientras las petroleras crecieron 7.9%.

El motor de las exportaciones mexicanas

Las exportaciones manufactureras sumaron 65,687 millones de dólares, un aumento anual de 34%.

Dentro de este segmento destacaron los productos de minerometalurgia con un crecimiento de 42.5%, alimentos, bebidas y tabaco con 16.8%, equipos eléctricos y electrónicos con 15.9% y productos automotrices con 8.2%.

Estados Unidos mantuvo el mayor dinamismo , en donde las exportaciones no petroleras crecieron 34.8% anual, mientras las enviadas al resto del mundo avanzaron 26.7%.

En el sector automotriz, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron 5.8%, pero las dirigidas a otros mercados crecieron 22.5%, una señal de mayor diversificación comercial.

En lo que respecta al sector petrolero, este mostró un comportamiento mixto; si bien el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación llegó a 94.99 dólares por barril, el volumen exportado cayó a 478,000 barriles diarios, por debajo de los 726,000 barriles diarios registrados en abril del año pasado.

Las exportaciones agropecuarias se estancaron, ya que en abril sumaron 2,230 millones de dólares, apenas 0.1% más que hace un año.

Entre los productos con mayores avances destacaron melón, sandía y papaya con 73.2%, cítricos con 55.8% y jitomate con 24.3%. En contraste, las exportaciones de aguacate cayeron 28.8% y las de fresas frescas retrocedieron 56.5%.