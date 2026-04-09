¿Quién es el dueño de 7-Eleven, la empresa nacida en EU que Japón compró y opera en México?

¿Quién es el dueño de 7-Eleven y quién la opera en México?

A nivel global, la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven pertenece al conglomerado japonés Seven & i Holdings , una multinacional japonesa que controla la marca en todo el mundo. Dentro de su estructura, 7-Eleven, Inc. opera como una subsidiaria encargada del desarrollo y expansión internacional de la cadena.

La compañía es dirigida actualmente por Ryuichi Isaka, mientras que el empresario Masatoshi Ito ocupa el cargo de presidente honorario, tras haber sido una figura clave en el crecimiento del grupo.

Al tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, Seven & i Holdings no tiene un dueño único, sino que su propiedad se distribuye entre distintos accionistas e inversionistas. Sin embargo, Isaka y Masatoshi Ito han sido las figuras ejecutivas más representativas dentro de la compañía.

En México, la marca es operada por la empresa privada Iconn, con sede en Monterrey, Nuevo León. La cadena llegó al país en 1976 gracias a una alianza entre esta compañía mexicana —entonces conocida como Grupo Chapa— y 7-Eleven, Inc, según cuenta la empresa .

Durante sus primeros años, las tiendas funcionaron bajo el nombre “Super 7”, pero en 1992 adoptaron oficialmente la marca internacional 7-Eleven.

Hoy, la cadena cuenta con más de 1,800 tiendas en 13 estados de la República. Dentro de la estructura de Iconn, Daniel Zaldívar se desempeña como director general de 7-Eleven México, mientras que Luis A. Chapa G. funge como presidente del consejo y director general ejecutivo de la compañía.

Aunque sus cifras son sólidas, todavía están lejos de las más de 20,000 tiendas que tiene la cadena OXXO, propiedad de FEMSA, en el país.