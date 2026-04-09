¿Quién es el dueño de 7-Eleven, la empresa nacida en EU que Japón compró y opera en México?

Las tiendas 7-Eleven se han vuelto un clásico en México. Es fácil encontrarlas en distintos puntos de las ciudades más importantes, dentro de plazas comerciales o incluso en estaciones del Metro, al grado de competir con OXXO en varias regiones del país.
Sin embargo, su origen no es del todo conocido entre los consumidores mexicanos, a pesar de que la cadena lleva más de 50 años operando en el país. Además, su historia internacional es todavía más larga y la ha llevado a expandirse a numerosos mercados alrededor del mundo.
Aquí te contamos quién es el dueño de la empresa, quién opera la marca en México, cuál es su relación con Japón y por qué la compañía atraviesa cambios importantes en los últimos años.
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¿Quién es el dueño de 7-Eleven y quién la opera en México?
A nivel global, la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven pertenece al conglomerado japonésSeven & i Holdings , una multinacional japonesa que controla la marca en todo el mundo. Dentro de su estructura, 7-Eleven, Inc. opera como una subsidiaria encargada del desarrollo y expansión internacional de la cadena.
La compañía es dirigida actualmente por Ryuichi Isaka, mientras que el empresario Masatoshi Ito ocupa el cargo de presidente honorario, tras haber sido una figura clave en el crecimiento del grupo.
Al tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, Seven & i Holdings no tiene un dueño único, sino que su propiedad se distribuye entre distintos accionistas e inversionistas. Sin embargo, Isaka y Masatoshi Ito han sido las figuras ejecutivas más representativas dentro de la compañía.
En México, la marca es operada por la empresa privada Iconn, con sede en Monterrey, Nuevo León. La cadena llegó al país en 1976 gracias a una alianza entre esta compañía mexicana —entonces conocida como Grupo Chapa— y 7-Eleven, Inc, según cuenta la empresa .
Durante sus primeros años, las tiendas funcionaron bajo el nombre “Super 7”, pero en 1992 adoptaron oficialmente la marca internacional 7-Eleven.
Hoy, la cadena cuenta con más de 1,800 tiendas en 13 estados de la República. Dentro de la estructura de Iconn, Daniel Zaldívar se desempeña como director general de 7-Eleven México, mientras que Luis A. Chapa G. funge como presidente del consejo y director general ejecutivo de la compañía.
Aunque sus cifras son sólidas, todavía están lejos de las más de 20,000 tiendas que tiene la cadena OXXO, propiedad de FEMSA, en el país.
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¿Por qué una empresa que nació en EU ahora es japonesa?
La historia de 7-Eleven tiene un giro curioso: nació en Estados Unidos, pero hoy pertenece a una empresa japonesa.
La cadena surgió en 1927 en Texas, cuando la compañía Southland Corporation comenzó a operar pequeñas tiendas que abrían desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de ahí el nombre 7-Eleven, según la historia oficial de la compañía.
Durante décadas la empresa creció en Estados Unidos, pero en los años 80 enfrentó problemas financieros severos. En ese momento intervino Ito‑Yokado, una empresa minorista japonesa que ya operaba franquicias de 7-Eleven en Japón y que decidió rescatar a la compañía estadounidense.
Con el tiempo, los inversionistas japoneses tomaron el control del negocio global. Ese proceso culminó en 2005, cuando se creó el conglomerado Seven & i Holdings, que integró bajo una misma estructura a 7-Eleven y a otras empresas del grupo.
Desde entonces, la marca sigue siendo de origen estadounidense, pero su propiedad y dirección están en Japón.
Este cambio de manos explica por qué una de las cadenas de tiendas más asociadas con la cultura estadounidense terminó convirtiéndose en parte de uno de los conglomerados minoristas más grandes de Japón.
La cadena 7-Eleven atraviesa actualmente un proceso de cambios importantes impulsado por su empresa matriz, Seven & i Holdings, que busca fortalecer el valor del grupo y reorganizar su negocio a nivel global.
Uno de los movimientos más relevantes es el cambio en la dirección: el estadounidense Stephen Hayes Dacus asumirá en mayo de 2026 como nuevo director general, en sustitución de Ryuichi Isaka, lo que marcará la primera vez que un extranjero dirige la multinacional japonesa.
Al mismo tiempo, la empresa planea separar y sacar a bolsa su negocio de tiendas en Norteamérica, operado por 7-Eleven, Inc., aunque este plan se pospuso hasta al menos 2027 por la incertidumbre en los mercados financieros.
Como parte de la reestructura, el grupo también vendió su división de supermercados al fondo Bain Capital y prevé usar parte de esos recursos para recomprar acciones y aumentar el valor para sus inversionistas.
Estas decisiones también se interpretan como una respuesta al interés de compra que mostró la canadiense Alimentation Couche-Tard, que llegó a plantear una oferta cercana a 47 mil millones de dólares por el conglomerado.
Mientras tanto, en México la marca continúa operando y expandiéndose bajo la empresa regiomontana Iconn, que ha impulsado nuevos formatos de tienda y servicios para atraer a más clientes.
Las lecciones que deja la historia de 7-Eleven
La trayectoria de 7-Eleven deja varias lecciones sobre cómo una empresa puede transformarse y mantenerse vigente durante décadas en un mercado altamente competitivo.
Primero, muestra la importancia de adaptarse a los cambios del mercado. La compañía pasó de ser una cadena estadounidense con problemas financieros en los años 80 a integrarse en un conglomerado japonés como Seven & i Holdings, lo que le permitió reorganizar su negocio y continuar expandiéndose a nivel internacional.
También evidencia el valor de las alianzas estratégicas. En México, por ejemplo, el crecimiento de la marca ha sido posible gracias a su asociación con la empresa regiomontana Iconn, que ha adaptado el modelo de tiendas de conveniencia a las necesidades del mercado local.
Otra lección es la capacidad de evolucionar sin perder su esencia. Aunque el formato básico de tienda de conveniencia se mantiene, la empresa ha incorporado nuevos servicios, formatos de tienda y estrategias para seguir siendo relevante frente a competidores cada vez más fuertes.
Finalmente, la historia de 7-Eleven refleja cómo las grandes marcas globales pueden cambiar de manos, de liderazgo o de estrategia, pero mantenerse vigentes si logran reinventarse y responder a las nuevas condiciones del mercado.