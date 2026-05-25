El Papa León XIV pide “desarmar” a la IA para impedir el "dominio sobre lo humano"

Dada la importancia del documento, el papa lo presentó junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.

"No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", indica el Papa, pidiendo "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano".

The Pope thanked Chrisopher Olah, co-founder of @AnthropicAI , during the presentation of the encyclical #MagnificaHumanitas . “I accept his invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find a path for humanity in this time of artificial intelligence,” he… pic.twitter.com/OTxLEu20eW — Vatican News (@VaticanNews) May 25, 2026

El Papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos "no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso".

Citando entre otros a Platón o J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense critica las "nuevas formas de esclavitud" para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles "para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común".

"En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras", un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna.

"Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa", denuncia el papa.