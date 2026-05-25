El Papa León XIV pide “desarmar” a la IA para impedir el "dominio sobre lo humano"

Contra las "guerras justas"
El obispo de Roma también aprovecha la encíclica para pedir "perdón" por el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud.
Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advierte sobre el riesgo de "deshumanización", alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.
Desde su elección hace un año, el primer papa estadounidense de la historia ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una "alfabetización digital".
"Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable", escribe León en la encíclica.
Los expertos creen que el impacto de "Magnifica Humanitas" podría ser comparable al de la encíclica "Laudato Si" de 2015, en la que el papa Francisco abordaba la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.
Sin mencionar nombres, el soberano pontífice reitera la necesidad de "superar la teoría de la 'guerra justa'", un concepto defendido, entre otros, por la administración de Donald Trump, y lamenta que la humanidad esté "cayendo en la cultura violenta del poder" que normaliza la guerra como "instrumento de política internacional".
En abril, la Casa Blanca criticó al papa por afirmar que "Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra", en el contexto del conflicto en Oriente Medio.
En una rueda de prensa este lunes, el papa explicó que este texto surgió de "la escucha", tras dialogar con científicos, ingenieros, responsables políticos, padres y docentes "preocupados" por las jóvenes generaciones.
"Necesitamos que más actores en el mundo —comunidades religiosas, sociedad civil, investigadores, gobiernos— hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor", declaró por su parte Christopher Olah.
"Magnifica Humanitas" culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.