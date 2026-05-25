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Stellantis enfría rumores sobre la venta de Maserati con el anuncio de dos nuevos modelos

El grupo automotriz ratificó que Maserati seguirá dentro de su portafolio global y adelantó nuevos lanzamientos hacia 2030, aunque la estrategia definitiva para la marca será presentada hasta diciembre de 2026 en Módena.
lun 25 mayo 2026 11:00 AM
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Maserati profundizó su deterioro comercial en 2025. Según el reporte anual de Stellantis, la marca italiana vendió 11,127 vehículos a nivel global, una caída de 24.4% frente a las 14,725 unidades comercializadas en 2024.
 (Cortesía )

La silueta de dos vehículos cubiertos bajo una manta azul apareció en una de las diapositivas de la nueva estrategia de Stellantis. Debajo, una frase buscó despejar meses de incertidumbre alrededor de Maserati: “Está previsto añadir dos nuevos vehículos del segmento E”. El mensaje no fue menor. En medio de las especulaciones sobre una posible venta de la marca italiana, el grupo automotriz confirmó que habrá inversión para ampliar el portafolio de la firma de lujo y mantenerla dentro de su estructura global.

La imagen presentada por Stellantis refuerza esa intención. La diapositiva muestra el actual lineup de Maserati, que va desde el SUV Grecale hasta los superdeportivos MC20, acompañado de la promesa de nuevos lanzamientos hacia 2030.

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¿Cómo queda Maserati en la nueva reorganización de las marcas de Stellantis?

La presentación forma parte del plan FastLane 2030, con el que Stellantis redefinió el papel de cada una de sus marcas para concentrar recursos en aquellas con mayor escala y rentabilidad potencial. En este nuevo acomodo, Jeep, Ram, Peugeot, Fiat y Pro One –la unidad de vehículos comerciales del grupo– fueron designadas como las marcas “core” del conglomerado, es decir, las que recibirán la mayor parte de las inversiones para nuevos desarrollos globales.

Según la compañía, 70% de las inversiones en productos y marcas estarán dirigidas a esas marcas. El movimiento responde a una estrategia de compactación y eficiencia en un contexto de presión global por márgenes, electrificación y competencia china.

Además de las marcas “core”, Stellantis clasificó a Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo como marcas regionales con fuerte presencia en mercados específicos.

DS y Lancia, por su parte, serán gestionadas como marcas especializadas bajo la supervisión de Citroën y Fiat, respectivamente.

Maserati quedó ubicada en una categoría aparte como la apuesta de lujo del grupo, un posicionamiento que busca preservar el valor aspiracional de la firma italiana mientras se redefine su futuro de producto.

La compañía adelantó que Maserati incorporará dos nuevos vehículos del segmento E, una categoría que suele agrupar modelos premium de mayor tamaño y rentabilidad. Aunque no se dieron detalles técnicos, el grupo indicó que presentará una hoja de ruta detallada para la marca en Módena hacia el tercer trimestre de 2026.

La señal busca frenar las especulaciones que se intensificaron en los últimos meses sobre el futuro de Maserati, particularmente por los rumores de un posible interés de grupos chinos como Dongfeng o Chery.

¿Cómo van las ventas de Maserati?

Maserati profundizó su deterioro comercial en 2025. Según el reporte anual de Stellantis, la marca italiana vendió 11,127 vehículos a nivel global, una caída de 24.4% frente a las 14,725 unidades comercializadas en 2024.

El retroceso reflejó un menor dinamismo en varios de sus principales mercados y estuvo influido por menores volúmenes del SUV Grecale, una reducción en el apetito por vehículos de lujo occidentales en China, el impacto de aranceles en Estados Unidos y el ajuste de su portafolio tras la salida de producción de algunos modelos entre finales de 2023 e inicios de 2024.

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Por regiones, Europa se convirtió en el principal mercado de Maserati en 2025 al representar 28.1% de las ventas globales, con 3,126 unidades comercializadas, aunque todavía por debajo de las 3,733 registradas un año antes.

En contraste, Estados Unidos y México perdieron peso dentro de la estructura comercial de la marca. La región pasó de vender 4,807 vehículos en 2024 a 2,857 en 2025, una contracción cercana al 41%, reduciendo además su participación en las ventas globales de 32.6% a 25.7%.

China mostró un comportamiento distinto frente a otros mercados. Aunque las ventas avanzaron de 1,209 unidades en 2024 a 1,431 en 2025, el mercado chino todavía se mantuvo lejos de los niveles alcanzados en 2023, cuando Maserati comercializó 4,367 vehículos en el país. Japón también registró una caída, al pasar de 1,102 a 755 unidades.

La estrategia ocurre en un momento complejo para el segmento premium global. Las marcas europeas enfrentan una creciente competencia de fabricantes chinos que han elevado su presencia en vehículos eléctricos de lujo, además de una desaceleración en algunos mercados clave como China y Europa.

Para Stellantis, mantener a Maserati dentro de su estructura implica conservar una marca con fuerte valor histórico y capacidad de diferenciación en el segmento de lujo, aunque con volúmenes significativamente menores frente a sus marcas masivas.

“Cada marca de Stellantis desempeñará un papel claro para cumplir con nuestros compromisos de FastLane 2030”, afirmó Antonio Filosa, directivo del grupo, durante la presentación de la nueva estrategia corporativa.

La definición sobre el futuro de Maserati llegará formalmente en otoño, cuando la compañía termine de delinear el rumbo de la marca y sus próximos productos. Hasta ahora, el mensaje de Stellantis apunta a que Maserati no está en venta y seguirá formando parte de la apuesta de lujo del grupo hacia 2030.

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