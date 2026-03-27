Nissan V-Drive 2026 ya tiene precio en México: cuánto cuesta el sedán más barato de la marca

Precios y versiones en México del Nissan V-Drive

El Nissan V-Drive llegará al mercado nacional en dos configuraciones, ambas con transmisión manual:

V-Drive Base MT – 339,900 pesos

V-Drive MT – 347,900 pesos

La diferencia entre ambas variantes se centra en algunos elementos de seguridad adicional que incorpora la versión más equipada.

La versión más equipada añade freno autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal. (Expansión)

Motor y eficiencia

El modelo conserva un motor de 1.6 litros que desarrolla 118 caballos de fuerza y 110 lb-pie de torque.

Este propulsor se combina con una transmisión manual de cinco velocidades, única opción disponible para este sedán.

De acuerdo con la marca, el vehículo alcanza un consumo combinado cercano a los 19.06 kilómetros por litro, un aspecto relevante para quienes utilizan el automóvil de forma intensiva.

El equipamiento del V-Drive 2026

Aunque se trata de la alternativa más económica de la gama, el sedán incorpora varios elementos básicos de confort y conectividad.

Entre el equipamiento incluido destacan:

-Seis bolsas de aire

-Control electrónico de estabilidad

-Pantalla táctil de 7 pulgadas

-Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

-Aire acondicionado manual

-Sistema eléctrico para vidrios y seguros

-Llave inteligente y alarma antirrobo

La versión V-Drive MT suma funciones de seguridad activa como freno autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal.