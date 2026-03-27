Nissan V-Drive 2026 ya tiene precio en México: cuánto cuesta el sedán más barato de la marca

El sedán más accesible de Nissan ya tiene precio confirmado en el mercado mexicano. La automotriz japonesa presentó el Nissan V‑Drive 2026, un modelo que retoma la plataforma de la generación anterior del Nissan Versa y que se mantiene a la venta como una alternativa económica dentro del portafolio de la marca.
Este vehículo está dirigido principalmente a flotillas, conductores de aplicaciones de transporte y usuarios que buscan un sedán práctico con costos de operación moderados.
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Precios y versiones en México del Nissan V-Drive
El Nissan V-Drive llegará al mercado nacional en dos configuraciones, ambas con transmisión manual:
V-Drive Base MT – 339,900 pesos
V-Drive MT – 347,900 pesos
La diferencia entre ambas variantes se centra en algunos elementos de seguridad adicional que incorpora la versión más equipada.
Motor y eficiencia
El modelo conserva un motor de 1.6 litros que desarrolla 118 caballos de fuerza y 110 lb-pie de torque.
Este propulsor se combina con una transmisión manual de cinco velocidades, única opción disponible para este sedán.
De acuerdo con la marca, el vehículo alcanza un consumo combinado cercano a los 19.06 kilómetros por litro, un aspecto relevante para quienes utilizan el automóvil de forma intensiva.
Aunque se trata de la alternativa más económica de la gama, el sedán incorpora varios elementos básicos de confort y conectividad.
Entre el equipamiento incluido destacan:
-Seis bolsas de aire
-Control electrónico de estabilidad
-Pantalla táctil de 7 pulgadas
-Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto
-Aire acondicionado manual
-Sistema eléctrico para vidrios y seguros
-Llave inteligente y alarma antirrobo
La versión V-Drive MT suma funciones de seguridad activa como freno autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal.
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Diseño, dimensiones y colores
El sedán mantiene proporciones conocidas dentro del segmento, con 4.49 metros de largo y una cajuela con capacidad de 466 litros, uno de sus atributos más valorados por usuarios que requieren espacio para equipaje o herramientas de trabajo.
En el exterior destaca por un diseño sencillo orientado a la funcionalidad, con:
-Rines de acero de 15 pulgadas con tapones
-Faros halógenos
-Manijas en color negro
El vehículo estará disponible en cinco colores: blanco, blanco perlado, plata, negro y rojo.
Con el V-Drive, Nissan busca conservar una opción competitiva dentro del segmento de sedanes accesibles en México.
La estrategia apuesta por un vehículo de mecánica conocida, mantenimiento sencillo y consumo eficiente, características que suelen ser valoradas por flotillas y conductores que recorren largas distancias diariamente.