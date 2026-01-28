El empresario que pocos recuerdan: creó Aurrerá, Superama y abrió la puerta a Walmart México

Aurrera, Superama y la llegada de Walmart México

La historia comenzó en 1958, cuando Jerónimo Arango, junto con sus hermanos Manuel y Plácido, fundó las tiendas de descuento Aurrerá. La idea surgió tras un viaje a Nueva York, donde observó el éxito de los negocios basados en precios bajos y ventas en volumen. Su apuesta fue simple pero disruptiva para la época: menos lujos, costos reducidos y productos accesibles para un público masivo.

El modelo funcionó y dio paso a un grupo cada vez más diverso. En 1970 nació el formato Bodega Aurrera, concebido como tiendas de menor tamaño enfocadas en precios bajos, distinto a los Almacenes Aurrerá y a los formatos que años después introduciría Walmart.

Con el paso de los años surgieron marcas que se volverían icónicas, como Vips —hoy propiedad de Alsea—, Suburbia —actualmente de Liverpool— y El Portón, también en manos de Alsea, lo que permitió al grupo expandirse y consolidar su presencia en distintos segmentos del mercado.

En 1986, Jerónimo y Manuel Arango consolidaron estas operaciones bajo Grupo Cifra, que llegó a convertirse en la mayor cadena de autoservicio del país, con presencia nacional y una fuerte influencia en la dinámica de precios.

El punto de quiebre llegó en los años noventa, cuando Cifra se asoció con Walmart, el mayor minorista del mundo. Gracias a esta alianza, comenzaron a abrirse sucursales en distintos puntos de la República bajo el formato Walmart Supercenter, lo que marcó el inicio de la transición de la marca Aurrerá.

La desaparición del nombre se concretó a partir del año 2000, cuando Cifra se fusionó con la empresa estadounidense y nació Walmart de México. Un año después, la mayoría de las tiendas Aurrerá fueron convertidas en Walmart Supercenter, permaneciendo únicamente el formato Bodega Aurrera, que se mantiene hasta hoy como la versión de precios bajos del grupo.

Así, la alianza impulsada por Jerónimo Arango no solo permitió la llegada de Walmart al país, sino que redefinió por completo el mapa del comercio minorista en México.