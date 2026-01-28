El empresario que pocos recuerdan: creó Aurrerá, Superama y abrió la puerta a Walmart México

Aurrera y Walmart forman parte del día a día de millones de consumidores en México. Sus tiendas están presentes en casi todas las ciudades del país, pero detrás de esos nombres hay una historia poco conocida: la deJerónimo Arango , un empresario mexicano que no solo estuvo entre los hombres más ricos del país, sino que cambió para siempre la forma de comprar de los mexicanos.
Arango fue el fundador de Aurrera y Superama, y también el arquitecto de la alianza que abrió la puerta para la llegada de Walmart y Sam’s Club a México en la década de los noventa.
Esa asociación marcó un antes y un después en el comercio minorista, al introducir un modelo de gran escala que terminó por redefinir al sector del autoservicio y consolidó a uno de los grupos comerciales más influyentes del país.
Aurrera, Superama y la llegada de Walmart México
La historia comenzó en 1958, cuando Jerónimo Arango, junto con sus hermanos Manuel y Plácido, fundó las tiendas de descuento Aurrerá. La idea surgió tras un viaje a Nueva York, donde observó el éxito de los negocios basados en precios bajos y ventas en volumen. Su apuesta fue simple pero disruptiva para la época: menos lujos, costos reducidos y productos accesibles para un público masivo.
El modelo funcionó y dio paso a un grupo cada vez más diverso. En 1970 nació el formato Bodega Aurrera, concebido como tiendas de menor tamaño enfocadas en precios bajos, distinto a los Almacenes Aurrerá y a los formatos que años después introduciría Walmart.
Con el paso de los años surgieron marcas que se volverían icónicas, como Vips —hoy propiedad de Alsea—, Suburbia —actualmente de Liverpool— y El Portón, también en manos de Alsea, lo que permitió al grupo expandirse y consolidar su presencia en distintos segmentos del mercado.
En 1986, Jerónimo y Manuel Arango consolidaron estas operaciones bajo Grupo Cifra, que llegó a convertirse en la mayor cadena de autoservicio del país, con presencia nacional y una fuerte influencia en la dinámica de precios.
El punto de quiebre llegó en los años noventa, cuando Cifra se asoció con Walmart, el mayor minorista del mundo. Gracias a esta alianza, comenzaron a abrirse sucursales en distintos puntos de la República bajo el formato Walmart Supercenter, lo que marcó el inicio de la transición de la marca Aurrerá.
La desaparición del nombre se concretó a partir del año 2000, cuando Cifra se fusionó con la empresa estadounidense y nació Walmart de México. Un año después, la mayoría de las tiendas Aurrerá fueron convertidas en Walmart Supercenter, permaneciendo únicamente el formato Bodega Aurrera, que se mantiene hasta hoy como la versión de precios bajos del grupo.
Así, la alianza impulsada por Jerónimo Arango no solo permitió la llegada de Walmart al país, sino que redefinió por completo el mapa del comercio minorista en México.
Aurrera sigue siendo el supermercado con más sucursales
Actualmente, la compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores como Walmart de México y Centroamérica, y dentro de su portafolio de marcas, Bodega Aurrera es la que tiene mayor presencia a nivel nacional. Su expansión se apoya en un formato de bodegas, precios bajos y una identidad popular reforzada por la figura de Mamá Lucha.
En términos de presencia física, el grupo es un auténtico gigante del comercio minorista. De acuerdo con su reporte de resultados financieros de 2024 , Walmart de México y Centroamérica opera 3,154 tiendas en el país, considerando todos sus formatos:
-Bodega Aurrera: 2,553 tiendas
-Walmart Supercenter: 327 tiendas
-Sam’s Club: 173 tiendas
-Walmart Express (antes Superama): 101 tiendas
Estas cifras reflejan la magnitud de su red comercial y explican su liderazgo en el sector. También confirman que Aurrera no solo sigue vigente, sino que es la columna vertebral del grupo, manteniendo la esencia de precios bajos que impulsó Jerónimo Arango y que transformó el consumo cotidiano en México.
Walmart, la segunda empresa más importante del país
Walmart de México y Centroamérica se mantiene como el líder indiscutible del autoservicio en el país, una posición que también se refleja en su peso económico. De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, la compañía se ubica como la segunda empresa más relevante a nivel nacional, solo por debajo de Pemex y por arriba de América Móvil de Carlos Slim.
Las cifras respaldan ese lugar. Al cierre de 2024, la empresa reportó ingresos netos por 958,507 millones de pesos, lo que significó un incremento de 8.1% frente al año previo. Este desempeño consolida a Walmart no solo como el mayor operador de supermercados en México, sino como uno de los pilares del sector comercial y del consumo interno.
Jerónimo Arango falleció el 4 de abril de 2020, a los 94 años, en Los Ángeles, EU, a causa de un infarto cerebral. Durante décadas fue considerado uno de los empresarios más ricos e influyentes de México, tras haber construido el grupo de autoservicio más grande del país y sentar las bases de lo que hoy es Walmart de México y Centroamérica.
Su muerte marcó el cierre de una etapa clave en la historia del comercio minorista nacional.