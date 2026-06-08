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De Azcárraga a Irarragorri: Ellos son los empresarios del futbol que se reunieron con Sheinbaum

Los dueños de los equipos de futbol de la liga mexicana acudieron a Palacio Nacional para respaldar la iniciativa que tuvo la presidenta sobre crear más espacios para niños.
lun 08 junio 2026 04:15 PM
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De Acárraraga a Irarragorri: quiénes son los dueños de equipos de futbol que se reunieron con Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció al llamado que hizo a Federación Mexicana de Futbol sobre abrir más escuelas de este deporte en el país. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Los dueños de los equipos de futbol de la liga mexicana acudieron a la mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para informar sobre las acciones que se llevan a cabo en junto con las autoridades deportivas del gobierno federal para impulsar más lugares de entrenamiento para niños y niñas del país.

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, detalló los puntos de un nuevo programa dirigido a niños de entre cinco a seis años hasta la etapa de alto rendimiento para entrenarlos en este deporte; es decir, crear semilleros de niñas y niños futbolistas.

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Empresarios del futbol

Emilio Azcárraga Jean, club América

Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean tiene el control sobre la empresa Ollamani, la cual anunció una alianza estratégica con General Atlantic para transferir el 49% de participación de Grupo Águilas, por lo que el empresario mantiene el control directivo del conglomerado que reúne al club América, el estadio Azteca y terrenos colindantes.

Su abuelo fue Emilio Azcágarra Vidaurreta, quien fundó Televisa. En 2010 fue elegido Personaje del Año por la revista Expansión , ya que luego de 13 años al frente de la empresa la hizo más rentable.

Alejandro Irarragorri, club Santos

Alejandro Irarragorri es presidente de Grupo Orlegi y dueño de Santos Laguna. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Actualmente, es presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Orlegi Sports, grupo empresarial diversificado con operaciones en deportes, desarrollo inmobiliario, agronegocios y corretaje de seguros, de acuerdo con el perfil del empresario en LinkedIn.

A través de Orlegi, lidera la propiedad y las operaciones de varios clubes de futbol profesional —Club Santos Laguna y Atlas FC—, así como de Territorio Santos Modelo y otras unidades de negocio estratégicas en México.

En junio de 2022, el conglomerado Olergi Sports adquirió la mayoría de las acciones del equipo Real Sporting de Gijón de España.

Alejandro Manzo, club Guadalajara

Es secretario general de futbol del club Guadalajara y uno de los principales ejecutivos de Grupo Omnilife, corporativo propietario del club. Ha estado involucrado en la estrategia comercial, expansión de marca y operación del Estadio Akron, además de proyectos de internacionalización del Guadalajara.

Manzo está casado con Kenia Vergara, una de las hijas del empresario Jorge Vergara.

Alejandra de la Vega, club Juárez

Es presidenta de FC Juárez y una de las empresarias más relevantes del norte del país. Forma parte del consejo de Grupo De la Vega, con inversiones en transporte, inmobiliario, energía y desarrollo regional. También ha participado en organismos empresariales y proyectos de promoción económica en Chihuahua.

Armando Martínez, club Pachuca

Preside al club Pachuca y forma parte de la estructura directiva de este equipo. Ha impulsado la expansión del conglomerado, que opera equipos, universidades, centros de formación y desarrollos inmobiliarios asociados al futbol. Su gestión se ha caracterizado por el fortalecimiento de la cantera y la internacionalización de la marca Pachuca.

Santiago Tinajero, club Necaxa

Es presidente del club Necaxa. Ha encabezado procesos de transformación corporativa del equipo desde la llegada de inversionistas internacionales y fondos de capital. Su perfil combina experiencia financiera y de negocios con la gestión deportiva, enfocada en la rentabilidad y crecimiento de la franquicia.

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Manuel Jiménez García, club Puebla

Manuel Jiménez García es un empresario poblano que comenzó desde temprana edad a trabajar en diversos oficios, desde vender limones, cargador y otros empleos con el objetivo de ayudar a su familia. Estudió contaduría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), después, comenzó su trayectoria empresarial al fundar la empresa JIMSA, especializada en desarrollo inmobiliario, para después ingresar a otros sectores.

En 2017 compró el club de futbol Puebla con el objetivo de modernizar al equipo y que destacara dentro del futbol mexicano.

Mauro Doehner, club Tigres

Mauricio Doehner cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ingresó a la empresa Cemex en 1996 en el departamento de Planeación Estratégica y Planeación de Riesgos.

Este 2026, cumple tres décadas en posiciones estratégicas en la empresa regiomontana en donde también ha sido enlace con la universidad y el equipo de futbol.

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Pedro Esquivel, club Rayados

Es presidente de Administración club de Futbol Monterrey desde 2020, de acuerdo con su perfil en LinkedIn. Anteriormente, laboró como director comercial en OXXO Internacional. Su carrera se ha desarrollado en áreas de administración y finanzas dentro de la organización respaldada por FEMSA. Ha liderado proyectos relacionados con el Estadio BBVA, patrocinios y expansión comercial del club.

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Dueños de los equipos de la liga mexicana. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

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Luis Raúl González Pérez, club Universidad Nacional (Pumas)

Actualmente preside el patronato del Club Universidad Nacional. Fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre 2014 y 2019 y anteriormente ocupó diversos cargos en la administración pública y en la UNAM. Su perfil destaca más por su trayectoria jurídica e institucional que por una carrera empresarial.

Víctor Velázquez, club Cruz Azul

Tras la victoria del Cruz Azul en la Liga MX, los socios de la Cooperativa La Cruz Azul decidió extender la presidencia de Víctor Velázquez como presidente del Consejo de Administración. En 2021 asumió el cargo en un proceso de innovación y tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez.

Jorge Alberto Hank, club Tijuana

Es hijo de Jorge Hank Rhon, quien fue alcalde de Tijuana y aspirante a la gubernatura de Baja California. Es socio de Grupo Caliente, que opera casinos, plataformas de apuestas y proyectos inmobiliarios en México y el extranjero, siendo uno de los conglomerados más relevantes en la industria del juego.

Jorgealberto Hank Inzunza nació del matrimonio de Jorge Hank Rhon y Dolores Inzunza, quienes también procrearon a César y María.

Francisco Suinaga, club Toluca

Francisco Suinaga Conde es presidente ejecutivo y Director General del Deportivo Toluca FC. Es egresado de la Universidad Iberoamericana por Administración de Empresas. En el equipo de futbol representativo del Estado de México, comenzó dentro del área comercial para después encabezar la reconstrucción del Estadio Nemesio Diez y las Celebraciones del Centenario.

En 2017 es nombrado Presidente Ejecutivo y para 2018 logra disputar dos finales con el equipo.

Marc Spiegel, club Querétaro

En diciembre de 2025, el empresario estadounidense compró al club Querétaro; y en una plática con Sports Illustrated , comentó como fue el proceso de llegada al futbol mexicano y qué lo convenció.

Emilio Escalante, club Atlante

Es presidente de Atlante FC y director general de Grupo Autofin México. Ha sido uno de los principales promotores de la permanencia y crecimiento del Atlante, combinando la gestión deportiva con una amplia trayectoria empresarial en financiamiento, bienes raíces y comercialización de vehículos.

El propio equipo compartió un video a través de redes sociales en donde Escalante relata parte de su vida:

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