Empresarios del futbol

Emilio Azcárraga Jean, club América

Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean tiene el control sobre la empresa Ollamani, la cual anunció una alianza estratégica con General Atlantic para transferir el 49% de participación de Grupo Águilas, por lo que el empresario mantiene el control directivo del conglomerado que reúne al club América, el estadio Azteca y terrenos colindantes.

Su abuelo fue Emilio Azcágarra Vidaurreta, quien fundó Televisa. En 2010 fue elegido Personaje del Año por la revista Expansión , ya que luego de 13 años al frente de la empresa la hizo más rentable.

Alejandro Irarragorri, club Santos

Alejandro Irarragorri es presidente de Grupo Orlegi y dueño de Santos Laguna. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Actualmente, es presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Orlegi Sports, grupo empresarial diversificado con operaciones en deportes, desarrollo inmobiliario, agronegocios y corretaje de seguros, de acuerdo con el perfil del empresario en LinkedIn.

A través de Orlegi, lidera la propiedad y las operaciones de varios clubes de futbol profesional —Club Santos Laguna y Atlas FC—, así como de Territorio Santos Modelo y otras unidades de negocio estratégicas en México.

En junio de 2022, el conglomerado Olergi Sports adquirió la mayoría de las acciones del equipo Real Sporting de Gijón de España.

Alejandro Manzo, club Guadalajara

Es secretario general de futbol del club Guadalajara y uno de los principales ejecutivos de Grupo Omnilife, corporativo propietario del club. Ha estado involucrado en la estrategia comercial, expansión de marca y operación del Estadio Akron, además de proyectos de internacionalización del Guadalajara.

Manzo está casado con Kenia Vergara, una de las hijas del empresario Jorge Vergara.

Alejandra de la Vega, club Juárez

Es presidenta de FC Juárez y una de las empresarias más relevantes del norte del país. Forma parte del consejo de Grupo De la Vega, con inversiones en transporte, inmobiliario, energía y desarrollo regional. También ha participado en organismos empresariales y proyectos de promoción económica en Chihuahua.

Armando Martínez, club Pachuca

Preside al club Pachuca y forma parte de la estructura directiva de este equipo. Ha impulsado la expansión del conglomerado, que opera equipos, universidades, centros de formación y desarrollos inmobiliarios asociados al futbol. Su gestión se ha caracterizado por el fortalecimiento de la cantera y la internacionalización de la marca Pachuca.

Santiago Tinajero, club Necaxa

Es presidente del club Necaxa. Ha encabezado procesos de transformación corporativa del equipo desde la llegada de inversionistas internacionales y fondos de capital. Su perfil combina experiencia financiera y de negocios con la gestión deportiva, enfocada en la rentabilidad y crecimiento de la franquicia.