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FIFA anula propuesta del programa Forward para privatizar Mundial

La FIFA anunció que ante la división que trajo la propuesta, esta no avanzará más.
vie 31 julio 2026 06:44 PM
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“Estamos listos”: dice Infantino a menos de un mes del Mundial 2026
Infantino reconoció que la propuesta de FFE no prosperará. (Justin Setterfield/Getty Images)

Después de la polémica que surgió alrededor de la propuesta promovida por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de crear una filial comercial bajo el nombre FIFA Forward Enterprise (FFE), esta idea no avanzará más.

A través de redes sociales, la FIFA dio a conocer, a nombre de Infantino que en los próximos días habrá una reunión con las partes involucradas.

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Infantino da marcha atrás a la creación de FIFA Forward

En su comunicado, la FIFA señaló que este proyecto tenía como finalidad “proporcionar una base para fortalecer” a las asociaciones que conforman el organismo.

El organismo reiteró que la prioridad era avanzar solo en caso de que la mayoría de los integrantes estuvieran de acuerdo en realizar el proceso de consulta.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, dice el comunicado.

Tomando en cuenta esto, la FIFA informó que la propuesta ya no avanzará más.

“Mi intención es reunir a todas las partes involucradas en los próximos días y semanas, en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte”, añade el comunicado atribuido a Infantino.

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Negativa frenó propuesta de “privatizar” Mundial

La decisión de la FIFA llegó después de que la UEFA, ente rector del futbol europeo, anunciara sus intenciones de boicotear los certámenes organizados por el organismo mientras esta propuesta se mantuviera vigente.

Después, Concacaf (Confederación del Futbol en Norte y Centroamérica) y la AFC (Confederación Asiática de Futbol) anunciaron que se sumaban a la postura de rechazo encabezada por la UEFA.

A pesar de este primer comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó en un comunicado aparte que estaba abierta a “estudiar” la propuesta de Infantino.

En ese sentido, Conmebol (Confederación de Futbol de Sudamérica), anunció que solicitaría más información a la FIFA para tomar una resolución al respecto.

Para que pudiera prosperar, se necesitaba la aprobación de al menos 106 de los 211 países miembro de la FIFA.

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¿Por qué hubo polémica en la propuesta de la FIFA?

La polémica surgió por la presencia de inversionistas externos dentro de uno de los activos más valiosos de la FIFA, la Copa del Mundo.

Aunque no hubo información oficial sobre los posibles inversores, de manera extraoficial trascendió que algunos interesados eran el banco JP Morgan y Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

Infantino adelantó que en caso de aprobarse, los 211 países miembro de la FIFA recibirían 40 millones de dólares.

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