FIFA anula propuesta del programa Forward para privatizar Mundial

Infantino da marcha atrás a la creación de FIFA Forward

En su comunicado, la FIFA señaló que este proyecto tenía como finalidad “proporcionar una base para fortalecer” a las asociaciones que conforman el organismo.

El organismo reiteró que la prioridad era avanzar solo en caso de que la mayoría de los integrantes estuvieran de acuerdo en realizar el proceso de consulta.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, dice el comunicado.

Tomando en cuenta esto, la FIFA informó que la propuesta ya no avanzará más.

“Mi intención es reunir a todas las partes involucradas en los próximos días y semanas, en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte”, añade el comunicado atribuido a Infantino.