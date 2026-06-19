Televisa quiere convertirse en el gigante de las telecomunicaciones: obtiene 6,917 mdp con el ojo puesto en AT&T

Más allá de sumar usuarios, una eventual compra representaría la incorporación de infraestructura, espectro radioeléctrico y capacidades operativas en un mercado donde Telcel mantiene el liderazgo. Para Televisa, significaría ampliar significativamente su presencia en un negocio donde hasta ahora ha participado principalmente a través de un Operador Móvil Virtual (OMV).

Capital para una apuesta de mayor escala

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, consideró que el monto obtenido mediante la emisión resulta relevante para financiar una adquisición operativa dentro del sector.

El especialista señaló que los recursos podrían utilizarse para potenciar las sinergias entre los negocios de conectividad y entretenimiento de la compañía, particularmente entre Izzi y Sky México, mediante la integración con un operador móvil de gran escala que actualmente cuenta con más de 24 millones de clientes.

“La industria de las telecomunicaciones ya es madura y difícilmente se puede crecer a doble dígito, pero Televisa lo que busca es rentabilidad y lo puede encontrar en una empresa que cuenta con un buen tamaño de suscriptores móviles”, dijo Rodríguez en entrevista.

La lógica detrás de la operación responde a la necesidad de encontrar nuevas fuentes de crecimiento en un mercado donde la expansión orgánica es cada vez más limitada. Mientras la penetración de internet y telefonía móvil alcanza niveles elevados, las empresas buscan generar valor mediante eficiencias operativas, paquetes convergentes y una mayor integración de servicios.

El desafío de hacer rentable el negocio fijo

La apuesta por el segmento móvil también refleja los retos que Televisa enfrenta en sus operaciones tradicionales de telecomunicaciones.

Durante el tercer trimestre del año, la compañía reportó ingresos por 14,512 millones de pesos en su división de cable y telecomunicaciones, una disminución de 3.1% respecto al mismo periodo del año anterior. La caída estuvo asociada principalmente a menores ingresos en Sky, aunque los negocios residencial y empresarial ayudaron a contener un descenso más pronunciado.

En el mismo periodo, la empresa perdió 23,505 suscriptores de video, una muestra de las dificultades que enfrenta el negocio de televisión de paga ante el avance de las plataformas de streaming y los cambios en los hábitos de consumo.