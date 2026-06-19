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Televisa levanta 6,917 millones de pesos para ampliar su negocio hacia la telefonía móvil

Los recursos permitirán fortalecer su capacidad para realizar adquisiciones e inversiones en telecomunicaciones, en medio de especulaciones sobre un posible interés por AT&T México.
vie 19 junio 2026 05:55 AM
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Televisa quiere convertirse en el gigante de las telecomunicaciones: obtiene 6,917 mdp con el ojo puesto en AT&T
La operación financiera ocurre en un momento clave para la empresa, que busca reforzar su posición en conectividad. (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

La búsqueda de Grupo Televisa por fortalecer su posición en las telecomunicaciones tomó un nuevo impulso financiero. La compañía recaudó 6,917 millones de pesos mediante una emisión de obligaciones convertibles en acciones, una operación que le proporciona recursos para explorar adquisiciones, realizar inversiones de capital y refinanciar pasivos en un momento en que el mercado especula sobre un posible interés por adquirir las operaciones de AT&T México.

La empresa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que los recursos obtenidos estarán destinados a identificar oportunidades estratégicas dentro del sector de telecomunicaciones. Entre los inversionistas que participaron en la colocación se encuentran Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Fintech Latam y el empresario Eduardo Tricio Haro.

La operación ocurre en medio de versiones que apuntan a una eventual adquisición de AT&T México por parte de Televisa. Fuentes del sector señalaron que una transacción de este tipo podría superar los 2,000 millones de dólares, lo que transformaría el posicionamiento de la compañía en el mercado de telecomunicaciones al permitirle competir de manera más agresiva en el segmento móvil.

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Más allá de sumar usuarios, una eventual compra representaría la incorporación de infraestructura, espectro radioeléctrico y capacidades operativas en un mercado donde Telcel mantiene el liderazgo. Para Televisa, significaría ampliar significativamente su presencia en un negocio donde hasta ahora ha participado principalmente a través de un Operador Móvil Virtual (OMV).

Capital para una apuesta de mayor escala

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, consideró que el monto obtenido mediante la emisión resulta relevante para financiar una adquisición operativa dentro del sector.

El especialista señaló que los recursos podrían utilizarse para potenciar las sinergias entre los negocios de conectividad y entretenimiento de la compañía, particularmente entre Izzi y Sky México, mediante la integración con un operador móvil de gran escala que actualmente cuenta con más de 24 millones de clientes.

“La industria de las telecomunicaciones ya es madura y difícilmente se puede crecer a doble dígito, pero Televisa lo que busca es rentabilidad y lo puede encontrar en una empresa que cuenta con un buen tamaño de suscriptores móviles”, dijo Rodríguez en entrevista.

La lógica detrás de la operación responde a la necesidad de encontrar nuevas fuentes de crecimiento en un mercado donde la expansión orgánica es cada vez más limitada. Mientras la penetración de internet y telefonía móvil alcanza niveles elevados, las empresas buscan generar valor mediante eficiencias operativas, paquetes convergentes y una mayor integración de servicios.

El desafío de hacer rentable el negocio fijo

La apuesta por el segmento móvil también refleja los retos que Televisa enfrenta en sus operaciones tradicionales de telecomunicaciones.

Durante el tercer trimestre del año, la compañía reportó ingresos por 14,512 millones de pesos en su división de cable y telecomunicaciones, una disminución de 3.1% respecto al mismo periodo del año anterior. La caída estuvo asociada principalmente a menores ingresos en Sky, aunque los negocios residencial y empresarial ayudaron a contener un descenso más pronunciado.

En el mismo periodo, la empresa perdió 23,505 suscriptores de video, una muestra de las dificultades que enfrenta el negocio de televisión de paga ante el avance de las plataformas de streaming y los cambios en los hábitos de consumo.

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El segmento satelital se ha convertido en una de las áreas más complejas para Televisa. Como respuesta, la compañía decidió integrar los activos de Sky y Izzi con el objetivo de ofrecer soluciones combinadas de fibra óptica y satélite, buscando fortalecer su propuesta de conectividad y mejorar la retención de clientes.

Sin embargo, los resultados de esa estrategia aún no se reflejan en la percepción de las agencias calificadoras. Recientemente, Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia corporativa de Televisa a Ba2 desde Ba1, al considerar que la transformación operativa de la empresa ha avanzado con mayor lentitud de la prevista.

La calificadora reconoció algunos avances y modificó la perspectiva de negativa a estable, pero advirtió que las mejoras en ingresos, rentabilidad y participación de mercado han sido limitadas, particularmente en el negocio de internet.

Actualmente, la presencia móvil de Televisa se concentra en un OMV diseñado principalmente para complementar y fidelizar a sus clientes de servicios fijos. La compañía cuenta con alrededor de 747,000 suscriptores móviles, una escala todavía reducida frente a los principales operadores del país.

Una apuesta con riesgos y potencial

La emisión de obligaciones convertibles representa una herramienta financiera que suele generar cautela entre los inversionistas debido a que implica una futura dilución accionaria y puede presionar los indicadores financieros de la empresa.

No obstante, Rodríguez señaló que estos efectos podrían compensarse si la compañía logra ejecutar una estrategia que fortalezca su presencia en telecomunicaciones y genere nuevas fuentes de rentabilidad.

La captación de recursos marca un momento relevante para Televisa en su proceso de transformación. Tras años de depender principalmente de los negocios de contenidos y televisión de paga, la empresa busca consolidarse como un jugador más robusto en conectividad y servicios digitales.

La eventual adquisición de un operador móvil de gran escala modificaría no solo la estructura de Televisa, sino también la dinámica competitiva de las telecomunicaciones mexicanas. En un mercado donde el crecimiento de usuarios es cada vez más reducido, la capacidad para generar sinergias y aumentar la rentabilidad se ha convertido en el principal objetivo estratégico.

Por ahora, la compañía ya dio el primer paso al asegurar recursos frescos para financiar su siguiente etapa.

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Telecomunicaciones

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