Carlos Slim no solo es el hombre más rico de México, con una fortuna de 130,000 millones de dólares, según Bloomberg , sino también de toda América Latina. Buena parte de su fortuna proviene de la amplia presencia de sus negocios en la región, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.
Argentina es uno de los mercados donde la compañía mantiene una presencia relevante. A través de sus operaciones en ese país, América Móvil genera ingresos por millones de dólares cada año, incluso en un entorno económico marcado por la volatilidad.
Esto resulta particularmente llamativo si se considera que Argentina ha atravesado largos periodos de alta inflación, un fenómeno que complica la medición del desempeño financiero de las empresas y el registro de ganancias y pérdidas en los reportes trimestrales y anuales.
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El gran negocio de Slim en Argentina
Aunque en México América Móvil es ampliamente identificada por marcas como Telcel y Telmex, en buena parte de América Latina su operación se concentra bajo el nombre de Claro.
A través de esta marca, el gigante de las telecomunicaciones ofrece servicios de telefonía móvil, internet, televisión de paga y otras soluciones de conectividad para hogares y empresas, lo que le ha permitido consolidar una amplia presencia en la región.
En Argentina, la apuesta de Carlos Slim pasa precisamente por Claro. La compañía ha logrado construir una base de millones de usuarios en distintas provincias del país, convirtiéndose en uno de los actores más importantes del sector, aunque su expansión ha encontrado mayores obstáculos en el mercado de Buenos Aires, una de las plazas más disputadas de la nación sudamericana.
Además del servicio celular, la compañía tiene una fuerte presencia en servicios fijos. En total suma 4.3 millones de unidades generadoras de ingresos (UGIs), que incluyen telefonía fija, internet de banda ancha y televisión de paga. Dentro de ese segmento, 1.8 millones corresponden específicamente a usuarios de internet fijo.
El reporte también muestra que el negocio sigue creciendo. Solo en los primeros tres meses de 2026, Claro incorporó 347,000 nuevos usuarios móviles y 144,000 nuevos accesos de servicios fijos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, esto representó un aumento de 5.4% en clientes móviles y de 13.2% en su base de servicios fijos.
¿Cuántos millones gana Slim en Argentina?
Las operaciones de América Móvil en Argentina, bajo la marca Claro, generaron 907,675 millones de pesos argentinos constantes durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe financiero de la compañía. Esto representa un crecimiento anual de 6.9% en términos reales.
La mayor parte de ese ingreso proviene de los servicios de telecomunicaciones. En total, los servicios aportaron 814,000 millones de pesos argentinos, un aumento de 7.6% frente al mismo periodo del año anterior.
Dentro de este rubro, el negocio móvil concentró 665,002 millones de pesos, impulsado principalmente por el crecimiento del segmento de pospago. Por su parte, los servicios de línea fija sumaron 148,998 millones de pesos, con una ligera caída de 0.5%, asociada a retos operativos en el área metropolitana de Buenos Aires.
Además, la venta de equipos aportó 92,916 millones de pesos argentinos durante el trimestre.
En el plano anual, el negocio también muestra su peso en los resultados consolidados de América Móvil en pesos mexicanos. En 2025 , las operaciones en Argentina generaron 36,552 millones de pesos mexicanos en ingresos de operación ajustados, mientras que en 2024 la cifra fue de 32,566 millones.
Es importante considerar que Argentina es clasificada como una economía hiperinflacionaria, por lo que la empresa aplica la norma contable NIC 29. Esto implica que las cifras se presentan en unidades monetarias constantes para reflejar el valor real del periodo y evitar distorsiones por la inflación y la devaluación. Por esta razón, los resultados del país suelen analizarse con un tratamiento contable distinto al del resto de la región.
América Móvil en la región: Argentina frente a Brasil y México
El negocio de Carlos Slim en América Latina tiene un peso desigual según el país. Aunque Argentina representa una operación relevante para América Móvil, su escala es menor frente a mercados como Brasil y México, donde se concentra gran parte del volumen de usuarios y de ingresos del grupo.
En términos de suscriptores móviles (telefonía celular) al cierre de marzo de 2026, el contraste es claro:
Brasil: 90.8 millones de usuarios
México: 84.3 millones
Argentina: 27.7 millones
En el negocio de servicios fijos (telefonía, internet y televisión), el liderazgo cambia:
México: 22.8 millones de unidades generadoras de ingresos (UGIs)
Brasil: 21.8 millones
Argentina: 4.3 millones
Dentro de este rubro, Argentina suma 1.8 millones de accesos de banda ancha, lo que refleja una base más reducida, pero con crecimiento más dinámico en comparación regional.
En cuanto a ingresos de operación ajustados en 2025 (en millones de pesos mexicanos), la distancia también es significativa:
México: $341,618 millones
Brasil: $175,355 millones
Argentina: $36,552 millones
Pese a su menor tamaño, Argentina muestra una dinámica particular. En el primer trimestre de 2026, los ingresos del país crecieron 6.9% en términos reales, mientras que los accesos fijos avanzaron 13.2%, por encima de México (3.3%) y Brasil (-1.8%).
El contraste resume el papel de cada mercado dentro del grupo: Brasil aporta la mayor escala en usuarios móviles, México concentra el mayor peso en ingresos y servicios fijos, y Argentina, aunque es la operación más pequeña, destaca por su ritmo de crecimiento en un entorno económico marcado por la alta inflación y la volatilidad cambiaria.
Las conclusiones del negocio de Slim en Argentina
El desempeño de América Móvil en Argentina, visto en conjunto con Brasil y México, ayuda a entender la lógica regional del negocio de telecomunicaciones de Carlos Slim: no se trata de mercados equivalentes, sino de piezas con funciones distintas dentro de una misma estrategia.
México opera como el centro financiero del grupo en la región, con la mayor generación de ingresos y una base sólida en servicios fijos. Brasil, por su parte, aporta la escala en volumen de usuarios móviles, lo que lo convierte en el mercado más grande en términos de masa crítica. Argentina, en cambio, ocupa un lugar más acotado en tamaño absoluto, pero relevante por su desempeño relativo en crecimiento, especialmente en servicios fijos y en la evolución de ingresos en términos reales.
El contraste entre los tres países también muestra la exposición del grupo a realidades económicas muy distintas. Mientras México y Brasil funcionan en entornos más estables, Argentina introduce una variable estructural que obliga a ajustar la lectura de sus resultados: inflación elevada, volatilidad cambiaria y criterios contables específicos que buscan neutralizar distorsiones.
En ese contexto, el negocio de Claro en Argentina no se explica por volumen, sino por resiliencia operativa y expansión sostenida en un mercado complejo. La comparación regional, más que jerarquizar países, termina por mostrar cómo América Móvil diversifica riesgos y equilibra escalas dentro de una misma red de telecomunicaciones en América Latina.