¿Cuántos usuarios tiene Claro en Argentina?

Según el informe financiero del primer trimestre de 2026 de América Móvil , al cierre de marzo Claro contaba con 27.7 millones de clientes de telefonía móvil en Argentina.

Además del servicio celular, la compañía tiene una fuerte presencia en servicios fijos. En total suma 4.3 millones de unidades generadoras de ingresos (UGIs), que incluyen telefonía fija, internet de banda ancha y televisión de paga. Dentro de ese segmento, 1.8 millones corresponden específicamente a usuarios de internet fijo.

El reporte también muestra que el negocio sigue creciendo. Solo en los primeros tres meses de 2026, Claro incorporó 347,000 nuevos usuarios móviles y 144,000 nuevos accesos de servicios fijos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, esto representó un aumento de 5.4% en clientes móviles y de 13.2% en su base de servicios fijos.

¿Cuántos millones gana Slim en Argentina?

Las operaciones de América Móvil en Argentina, bajo la marca Claro, generaron 907,675 millones de pesos argentinos constantes durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe financiero de la compañía. Esto representa un crecimiento anual de 6.9% en términos reales.

La mayor parte de ese ingreso proviene de los servicios de telecomunicaciones. En total, los servicios aportaron 814,000 millones de pesos argentinos, un aumento de 7.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro de este rubro, el negocio móvil concentró 665,002 millones de pesos, impulsado principalmente por el crecimiento del segmento de pospago. Por su parte, los servicios de línea fija sumaron 148,998 millones de pesos, con una ligera caída de 0.5%, asociada a retos operativos en el área metropolitana de Buenos Aires.

Además, la venta de equipos aportó 92,916 millones de pesos argentinos durante el trimestre.

En el plano anual, el negocio también muestra su peso en los resultados consolidados de América Móvil en pesos mexicanos. En 2025 , las operaciones en Argentina generaron 36,552 millones de pesos mexicanos en ingresos de operación ajustados, mientras que en 2024 la cifra fue de 32,566 millones.

Es importante considerar que Argentina es clasificada como una economía hiperinflacionaria, por lo que la empresa aplica la norma contable NIC 29. Esto implica que las cifras se presentan en unidades monetarias constantes para reflejar el valor real del periodo y evitar distorsiones por la inflación y la devaluación. Por esta razón, los resultados del país suelen analizarse con un tratamiento contable distinto al del resto de la región.