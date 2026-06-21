Colombia vota a su nuevo presidente entre la extrema derecha y la izquierda gobernante

El otro candidato, Iván Cepeda, de 63 años, congresista y filósofo aliado del gobierno recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo en uno de los países más desiguales del mundo.

"Necesitamos una nueva fuerza que nos dé un nuevo motivo para pensar que el país puede salir adelante", dijo a la AFP Nel Bolaño, un ingeniero de sistemas de 55 años en la ciudad caribeña de Barranquilla.

La jornada a la que están convocadas más de 41 millones de personas se desarrollará hasta las 16:00 horas (15:00 horas, ciudad de México) y la autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre de las urnas.

De la Espriella votó con la camiseta de la selección de fútbol en medio de cientos de seguidores con la misma prenda que gritaban "¡fuera Petro!" en Barranquilla, su bastión político.

Aberlardo de la Espriella acudió a las urnas luciendo una camiseta de la selección nacional de Colombia. (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

"Vinimos a cambiar la política para siempre, hoy es el partido más importante de la historia de Colombia", dijo a los medios el candidato, que se hace llamar "El Tigre".

Cepeda asistió rodeado de escoltas con escudos antibalas a una escuela en un barrio popular de Bogotá.

"Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector", declaró ante la prensa entre arengas de "¡El pueblo está contigo!".

"Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector", dijo Iván Cepeda después de votar en Bogotá. (FOTO: RAUL ARBOLEDA/AFP)

"Zozobra"

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña ha estado marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone al intento de Petro de negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado.