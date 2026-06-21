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Colombia vota a su nuevo presidente entre la extrema derecha y la izquierda gobernante

El abogado Abelardo de la Espriella encabeza las encuestas; ha sido un duro crítico de la política de negociación con los grupos armados implementadas por el actual mandatario, Gustavo Petro.
dom 21 junio 2026 01:31 PM
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Un hombre sostiene la papeleta antes de votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.
En la jornada están convocadas más de 41 millones de personas. (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

Colombia vota este domingo para elegir al nuevo presidente del país entre un ultraderechista respaldado por Donald Trump y un senador izquierdista afín al gobierno, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz y las tensas relaciones con Washington.

Las encuestas prevén un balotaje reñido en el que parte como favorito Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyos por su discurso contra las guerrillas y el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el presidente Gustavo Petro.

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El otro candidato, Iván Cepeda, de 63 años, congresista y filósofo aliado del gobierno recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo en uno de los países más desiguales del mundo.

"Necesitamos una nueva fuerza que nos dé un nuevo motivo para pensar que el país puede salir adelante", dijo a la AFP Nel Bolaño, un ingeniero de sistemas de 55 años en la ciudad caribeña de Barranquilla.

La jornada a la que están convocadas más de 41 millones de personas se desarrollará hasta las 16:00 horas (15:00 horas, ciudad de México) y la autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre de las urnas.

De la Espriella votó con la camiseta de la selección de fútbol en medio de cientos de seguidores con la misma prenda que gritaban "¡fuera Petro!" en Barranquilla, su bastión político.

El candidato presidencial de Colombia para el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, habla a la prensa en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.
Aberlardo de la Espriella acudió a las urnas luciendo una camiseta de la selección nacional de Colombia. (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

"Vinimos a cambiar la política para siempre, hoy es el partido más importante de la historia de Colombia", dijo a los medios el candidato, que se hace llamar "El Tigre".

Cepeda asistió rodeado de escoltas con escudos antibalas a una escuela en un barrio popular de Bogotá.

"Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector", declaró ante la prensa entre arengas de "¡El pueblo está contigo!".

El candidato presidencial de Colombia para el gobernante partido Pacto Histórico, Ivan Cepeda, hace un gesto a un colegio electoral durante la segunda secuasión de las elecciones presidenciales, en Bogotá el 21 de junio de 2026.
"Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector", dijo Iván Cepeda después de votar en Bogotá. (FOTO: RAUL ARBOLEDA/AFP)

"Zozobra"

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña ha estado marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone al intento de Petro de negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado.

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Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse y expandirse.

"El miedo subió últimamente porque cogieron mucha fuerza los grupos armados. Eso le da zozobra a uno", dice Jesús Alberto, un comerciante de 58 años en el conflictivo departamento del Cauca.

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, Cepeda fue uno de los artífices de política de paz del gobierno, aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisarla.

"Soluciones de choque"

Sin posibilidad de reelección, Petro aspira a repetir la hazaña de llevar a la izquierda al poder.

El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos de izquierda como México y Brasil, cuando la derecha apoyada por Trump planea en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.

Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella se convirtió en un fenómeno político. Alardea de cantante y de su vida de lujos en Italia.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

Sin experiencia política, sus detractores lo critican por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por defender como abogado a paramilitares narcotraficantes.

Polarización

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano en Sudamérica de Estados Unidos, que transfirió millones de dólares en ayuda para las fuerzas armadas y la inteligencia.

Pero las relaciones se deterioraron.

Trump ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia".

"Hay mucha división, hay mucha agresividad", "estamos con mucha incertidumbre", dice en Bogotá Angie Muñoz, trabajadora de marketing digital de 30 años.

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Colombia Narcotráfico

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