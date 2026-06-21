Colombia vota a su nuevo presidente entre la extrema derecha y la izquierda gobernante

Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse y expandirse.
"El miedo subió últimamente porque cogieron mucha fuerza los grupos armados. Eso le da zozobra a uno", dice Jesús Alberto, un comerciante de 58 años en el conflictivo departamento del Cauca.
Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, Cepeda fue uno de los artífices de política de paz del gobierno, aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisarla.
"Soluciones de choque"
Sin posibilidad de reelección, Petro aspira a repetir la hazaña de llevar a la izquierda al poder.
El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos de izquierda como México y Brasil, cuando la derecha apoyada por Trump planea en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.
Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella se convirtió en un fenómeno político. Alardea de cantante y de su vida de lujos en Italia.
"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.
Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.
Sin experiencia política, sus detractores lo critican por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por defender como abogado a paramilitares narcotraficantes.
Polarización
Colombia ha sido históricamente el socio más cercano en Sudamérica de Estados Unidos, que transfirió millones de dólares en ayuda para las fuerzas armadas y la inteligencia.
Pero las relaciones se deterioraron.
Trump ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia".
"Hay mucha división, hay mucha agresividad", "estamos con mucha incertidumbre", dice en Bogotá Angie Muñoz, trabajadora de marketing digital de 30 años.