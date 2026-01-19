México no es el mayor mercado móvil de Carlos Slim, aunque Telcel siga dominando el país

Dentro del territorio nacional, Telcel es la empresa insignia del conglomerado. Ofrece servicios de telefonía celular e internet móvil a millones de personas y domina ampliamente el mercado, muy por encima de competidores como AT&T, Movistar, Telefónica, Bait y otras marcas.

No obstante, a escala latinoamericana, otra de las compañías de Carlos Slim es la que lidera en número total de usuarios por país. Esto evidencia que el mayor crecimiento y alcance de América Móvil no se limita a México, sino que se extiende con fuerza en otros mercados de la región.

Brasil, el país donde Slim tiene más clientes de telefonía móvil

De acuerdo con el tercer reporte trimestral de 2025 , Brasil es el país donde América Móvil, el conglomerado de Carlos Slim, concentra el mayor número de clientes de telefonía móvil en América Latina, a través de la marca Claro, fundada en el año 2003.

Las cifras oficiales muestran que México ocupa el segundo lugar regional, una posición explicada por factores como el tamaño de la población, la penetración de servicios móviles y la estructura del mercado.

Estos son los países y las regiones, ordenados de mayor a menor, según el número de clientes afiliados al conglomerado de Carlos Slim:

Brasil: 89.261 millones de clientes

México: 84.345 millones

Colombia: 42.165 millones

Austria y Europa del Este: 29.289 millones

Argentina: 27.073 millones

Centroamérica: 17.101 millones

Perú: 13.067 millones

Ecuador: 9.677 millones

Cono Sur: 8.771 millones

El Caribe: 8.007 millones

¿Cómo se explica esto?

La diferencia se entiende a partir de dos factores clave: el tamaño del mercado y la estructura de la competencia.

Primero, Brasil es el país más poblado de América Latina, con alrededor de 213 millones de habitantes, frente a 129.5 millones en México. Esto convierte al mercado brasileño en un universo mucho mayor de usuarios potenciales.

El segundo factor es la dinámica competitiva. Mientras Telcel domina con amplio margen el mercado mexicano, Claro no tiene ese nivel de control en Brasil. En ese país, la competencia es más equilibrada y el liderazgo lo mantiene otra empresa.

Slim domina en México, pero no en Brasil

De acuerdo con las cifras más recientes, el mercado brasileño de telefonía móvil se distribuye así, ordenado de mayor a menor:

Vivo: 102.9 millones de clientes (38% del mercado)

Claro: 89.2 millones de clientes (33%)

TIM: 62.6 millones de clientes (23%)

Otros operadores: 9.1 millones de clientes (3%)

Algar: 4.7 millones de clientes (2%)

En contraste, en México la concentración del mercado es más marcada. De acuerdo con el último análisis de la reportera Ana Luisa Gutiérrez , de la revista Expansión, el mercado mexicano de telefonía móvil se distribuye así, ordenado de mayor a menor y con su participación porcentual:

Telcel: 83.4 millones de usuarios (45.8% del mercado)

Empresas OMV: 27.8 millones (15.3%)

AT&T: 24.1 millones (13.2%)

Movistar: 23.5 millones (12.9%)

Bait: 23.5 millones (12.9%)

Estos datos refuerzan que, aunque Brasil es el país donde América Móvil concentra más clientes en términos absolutos, el dominio de Slim es mucho más marcado en México, donde Telcel mantiene una ventaja amplia frente a sus competidores.