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México vs. Corea del Sur: Las marcas surcoreanas reinas en el mercado automotriz mexicano

Ventas, exportaciones e ingresos muestran dos realidades distintas para las armadoras coreanas en México.
jue 18 junio 2026 11:35 AM
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Aunque pertenecen al Hyundai Motor Group, Kia y Hyundai mantienen gamas de vehículos y estrategias propias para competir en el mercado. (Getty Images)

México y Corea del Sur volverán a encontrarse este 18 de junio en la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, fuera de la cancha existe otra competencia que se juega todos los días y que involucra miles de millones de pesos.

Desde hace años, Kia y Hyundai, marcas que forman parte de Hyundai Motor Group, han encontrado en México uno de sus mercados más importantes en América Latina, donde modelos de bajo costo, SUV y vehículos fabricados para exportación compiten por conquistar a consumidores dentro y fuera del país.

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Kia vende más del doble que Hyundai en México

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, correspondiente al acumulado de enero a mayo de 2026, la principal diferencia entre ambas marcas aparece al revisar las ventas. Durante ese periodo, Kia comercializó 45,346 vehículos, mientras que Hyundai registró 21,454 unidades.

Con ello, la diferencia entre ambas compañías alcanza los 23,892 vehículos, lo que significa que Kia vende aproximadamente 2.1 veces más automóviles que su marca hermana dentro del mercado mexicano.

Así se ubican Kia y Hyundai entre las marcas asiáticas más vendidas

La competencia también puede analizarse frente al resto de fabricantes asiáticos presentes en México. Entre enero y mayo de 2026, el ranking de ventas quedó de la siguiente manera:

- Nissan: 107,820 unidades

- Toyota: 51,467 unidades

- Kia: 45,346 unidades

- Mazda: 42,682 unidades

- MG Motor: 22,927 unidades

- Hyundai: 21,454 unidades

- Honda: 16,764 unidades

- Suzuki: 14,196 unidades

- Mitsubishi: 12,794 unidades

- JAC: 9,467 unidades

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Los autos hechos en México que arrasan en otros países: cuáles son los más vendidos y dónde

Los modelos más vende KIA en México 2026

Los cinco modelos más vendidos de la marca entre enero y mayo de 2026 fueron:

- K3 Sedán: 19,918 unidades

- Seltos: 6,327 unidades

- Sonet: 5,345 unidades

- K4 Sedán: 4,581 unidades

- K3 Hatchback: 3,627 unidades

A esos resultados se suman otros vehículos relevantes dentro de la gama:

- Sportage: 1,971 unidades

- Sportage HEV: 1,820 unidades

- K4 Hatchback: 745 unidades

- Sorento: 631 unidades

Además, las versiones K3 Sedán y K3 Hatchback acumulan en conjunto 23,545 unidades vendidas entre enero y mayo de 2026.

Estos son los carros más vendidos por Hyundai en México 2026

hyundai.com.mx

Los cinco vehículos más vendidos de la marca entre enero y mayo de 2026 fueron:

- Grand i10: 6,326 unidades

- Creta: 6,126 unidades

- Grand i10 Sedán: 5,318 unidades

- Tucson: 1,530 unidades

- HB20 Sedán: 1,198 unidades

También aparecen otros modelos con menor participación:

- Elantra: 248 unidades

- Santa Fe: 239 unidades

- HB20 Hatchback: 226 unidades

- Palisade: 209 unidades

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Kia K3 el auto coreano más vendido en México

kia.com/mx

Pocos números ilustran mejor el peso que tiene Kia dentro del mercado mexicano que el desempeño de su modelo estrella. Con 19,918 unidades vendidas entre enero y mayo de 2026, el K3 Sedán se quedó a apenas 1,536 vehículos de igualar las ventas totales de Hyundai como marca, que registró 21,454 unidades durante el mismo periodo.

¿Cómo pasaron Kia y Hyundai a formar parte del mismo grupo?

Aunque hoy compiten en prácticamente todos los segmentos del mercado, Kia y Hyundai no nacieron como parte de la misma empresa. Kia fue fundada en 1944 como fabricante de componentes para bicicletas y con el tiempo comenzó a producir motocicletas, camiones y automóviles. Hyundai Motor Company, por su parte, inició operaciones en 1967 y rápidamente se convirtió en uno de los principales fabricantes de vehículos de Corea del Sur.

La relación entre ambas cambió a finales de la década de 1990. Tras la crisis financiera asiática, Kia se declaró en bancarrota y en 1998 fue adquirida por Hyundai, operación que dio origen al actual Hyundai Motor Group. Desde entonces, ambas marcas comparten parte de su desarrollo tecnológico, plataformas y procesos industriales, aunque mantienen estrategias comerciales, diseños y gamas de vehículos independientes para competir entre sí en mercados como el mexicano.

México también es una plataforma de exportación para las marcas coreanas

La presencia de ambas compañías en el país no se limita al mercado interno. Además, México también funciona como un centro de producción orientado a la exportación.

Dentro del tabulador analizado, los cinco vehículos más exportados fueron:

- K4 Sedán: 65,825 unidades

- K4 Hatchback: 12,445 unidades

- K4 Wagon: 6,892 unidades

- K3 Hatchback: 4,765 unidades

- K3 Sedán: 4,664 unidades

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Todos esos modelos se producen en la planta de Kia México, ubicada en Pesquería, Nuevo León, desde donde se abastecen distintos mercados internacionales. En esas mismas instalaciones también se fabrica la Hyundai Tucson, destinada a la exportación.

En total, Kia acumula 96,950 unidades exportadas. Además, la SUV de Hyundai registró 2,359 unidades enviadas a Canadá.

Kia también supera a Hyundai entre las empresas más importantes de México

La diferencia entre ambas compañías también aparece al revisar el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026 de Expansión, elaborado por Expansión. Dentro del listado, Kia México ocupa la posición 49, manteniendo el mismo lugar que registró un año antes.

Por su parte, Hyundai Motor de México aparece en el sitio 103, aunque logró avanzar una posición respecto a la edición anterior. Kia reportó ingresos por 112,803.3 millones de pesos durante 2025, mientras que Hyundai registró 55,235.8 millones de pesos. Asimismo, Kia registró un crecimiento anual de 9.6%, superior al 5.1% reportado por Hyundai durante el mismo periodo.

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