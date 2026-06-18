Kia vende más del doble que Hyundai en México

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, correspondiente al acumulado de enero a mayo de 2026, la principal diferencia entre ambas marcas aparece al revisar las ventas. Durante ese periodo, Kia comercializó 45,346 vehículos, mientras que Hyundai registró 21,454 unidades.

Con ello, la diferencia entre ambas compañías alcanza los 23,892 vehículos, lo que significa que Kia vende aproximadamente 2.1 veces más automóviles que su marca hermana dentro del mercado mexicano.

Así se ubican Kia y Hyundai entre las marcas asiáticas más vendidas

La competencia también puede analizarse frente al resto de fabricantes asiáticos presentes en México. Entre enero y mayo de 2026, el ranking de ventas quedó de la siguiente manera:

- Nissan: 107,820 unidades

- Toyota: 51,467 unidades

- Kia: 45,346 unidades

- Mazda: 42,682 unidades

- MG Motor: 22,927 unidades

- Hyundai: 21,454 unidades

- Honda: 16,764 unidades

- Suzuki: 14,196 unidades

- Mitsubishi: 12,794 unidades

- JAC: 9,467 unidades

Los modelos más vende KIA en México 2026

Los cinco modelos más vendidos de la marca entre enero y mayo de 2026 fueron:

- K3 Sedán: 19,918 unidades

- Seltos: 6,327 unidades

- Sonet: 5,345 unidades

- K4 Sedán: 4,581 unidades

- K3 Hatchback: 3,627 unidades

A esos resultados se suman otros vehículos relevantes dentro de la gama:

- Sportage: 1,971 unidades

- Sportage HEV: 1,820 unidades

- K4 Hatchback: 745 unidades

- Sorento: 631 unidades

Además, las versiones K3 Sedán y K3 Hatchback acumulan en conjunto 23,545 unidades vendidas entre enero y mayo de 2026.

Estos son los carros más vendidos por Hyundai en México 2026

Los cinco vehículos más vendidos de la marca entre enero y mayo de 2026 fueron:

- Grand i10: 6,326 unidades

- Creta: 6,126 unidades

- Grand i10 Sedán: 5,318 unidades

- Tucson: 1,530 unidades

- HB20 Sedán: 1,198 unidades

También aparecen otros modelos con menor participación:

- Elantra: 248 unidades

- Santa Fe: 239 unidades

- HB20 Hatchback: 226 unidades

- Palisade: 209 unidades