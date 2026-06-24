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Arrendadoras de autos reducen compras 16% por débil arranque de la economía

La participación de mercado de estas empresas en la compra total de vehículos pasó de 4.5% en 2025 a 3.8% en el primer trimestre de este año.
mié 24 junio 2026 04:51 PM
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Las empresas de renta de autos están comprando menos unidades nuevas, pero la razón no es señal de crisis
El sector observa más cautela entre las empresas, lo que atribuye como una de las consecuencias de la drástica baja. (Cortesía TIP)

Las empresas de arrendamiento vehicular comenzaron el año con el freno puesto. En un entorno de menor crecimiento económico e incertidumbre para las inversiones, las compañías del sector redujeron la compra de unidades nuevas, un indicador que suele anticipar el ritmo de actividad de empresas de distintos sectores productivos.

Las adquisiciones de activos por parte de las arrendadoras de vehículos totalizaron 13,842 unidades durante el primer trimestre del año, una caída de 16.3% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe).

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La disminución refleja un arranque económico más débil de lo esperado, que ha llevado a las empresas a aplazar o reconsiderar sus decisiones de inversión, particularmente en la renovación o expansión de flotas. Para la AMAVe, el retroceso no representa una pérdida de atractivo del modelo de arrendamiento, sino un ajuste después de un año excepcionalmente fuerte.

“No estamos viendo una pérdida de relevancia en el arrendamiento, sino más bien una normalización de un año atípico en compras y ahora en un entorno en donde las empresas están tomando decisiones de inversión con más cautela, esa es la lectura que damos”, dijo Liliana Anaya, directora de la asociación.

El organismo explicó que 2024 se convirtió en el mejor año para el sector desde la pandemia de covid-19, lo que también elevó la base de comparación para este año.

La desaceleración se refleja igualmente en la participación de las arrendadoras dentro del mercado automotor mexicano. Durante el primer trimestre, las empresas afiliadas a la AMAVe representaron 3.6% de las ventas totales de vehículos ligeros, por debajo del 4.5% registrado un año antes.

Menor dinamismo empresarial

Las arrendadoras atienden tanto el mercado de vehículos de pasajeros como el de unidades destinadas al transporte de mercancías, un segmento que también ha resentido el menor dinamismo de la economía.

En el caso de los vehículos pesados y tractocamiones, la asociación reporta una contracción en línea con el deterioro que enfrenta el sector, cuyas ventas han registrado caídas de doble dígito en el arranque del año .

“En el caso de los vehículos pesados la contracción se debe principalmente al consumo interno y a que venimos un año muy fuerte, el 2024, que ha sido históricamente cuando más unidades pesadas y tractocamiones se han comercializado en la historia de México. También el mercado interno está lento en el país y esto se ve reflejado en el consumo de unidades de transporte de unidades pesadas y tractocamiones”, afirmó Fernando Noriega, presidente de la AMAVe.

El comportamiento del sector coincide con el deterioro de las expectativas económicas para México. Organismos internacionales han ajustado a la baja sus pronósticos de crecimiento y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) redujo recientemente su previsión para el Producto Interno Bruto del país, de 1.3% a 0.8%.

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Consumidores más cautelosos

La cautela también se ha extendido al mercado de personas físicas. Plataformas de arrendamiento como BitCar, propiedad de la empresa de transporte y logística TIP México, han optado por flexibilizar sus esquemas de contratación y desarrollar productos más específicos para atender una demanda que toma más tiempo para decidir.

“Hemos tratado de que todos nuestros productos desde BitCar y desde TIP sean altamente flexibles para darle batalla a la cautela que vemos en el mercado”, señaló Miguel Peña, director de Marketing y Comunicación de BitCar.

Pese al entorno adverso, el directivo aseguró que la compañía mantiene crecimientos de doble dígito desde hace cuatro años, impulsados por su enfoque en personas físicas.

Sin embargo, reconoció que el mayor deterioro se concentra en los segmentos vinculados con la logística y el transporte de mercancías, actividades que suelen ser un termómetro del consumo y la actividad económica.

“Son dos velocidades completamente opuestas y te diría a lo mejor la industria de pesados, que es una radiografía un poco más de logística y de cómo se está moviendo el consumo en el país, sí está cayendo”, agregó.

La caída en las compras de las arrendadoras confirma que la debilidad económica de principios de año ya comenzó a trasladarse a las decisiones de inversión de las empresas y a la demanda de transporte, un escenario que el sector seguirá observando de cerca durante la segunda mitad del año.

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Sector automotriz Industria automotriz Economía

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