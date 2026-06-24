De Nu a Smart Fit: las 5 empresas brasileñas en México que ya figuran en las más importantes

Brasil es reconocido como una de las grandes potencias del futbol mundial y el único país que ha conquistado cinco Copas del Mundo de la FIFA. Sin embargo, su influencia no se limita al deporte. También es el origen de diversas empresas que han logrado expandirse y consolidarse en México.

Aunque las empresas estadounidenses y españolas mantienen la mayor presencia en el país, las firmas brasileñas también han ganado terreno en distintos sectores, al grado de que varias de sus marcas ya forman parte de la vida cotidiana de los consumidores mexicanos.

Entre ellas destacan el banco digital Nu y la cadena de gimnasios Smart Fit, ambas incluidas en el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México, elaborado por Expansión .

A continuación, te presentamos las cinco empresas brasileñas más relevantes en el país. Las cifras de ingresos y número de empleados corresponden al cierre de 2025 reportado por cada compañía.