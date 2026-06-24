De Nu a Smart Fit: las 5 empresas brasileñas en México que ya figuran en las más importantes

Brasil es reconocido como una de las grandes potencias del futbol mundial y el único país que ha conquistado cinco Copas del Mundo de la FIFA. Sin embargo, su influencia no se limita al deporte. También es el origen de diversas empresas que han logrado expandirse y consolidarse en México.
Aunque las empresas estadounidenses y españolas mantienen la mayor presencia en el país, las firmas brasileñas también han ganado terreno en distintos sectores, al grado de que varias de sus marcas ya forman parte de la vida cotidiana de los consumidores mexicanos.
A continuación, te presentamos las cinco empresas brasileñas más relevantes en el país. Las cifras de ingresos y número de empleados corresponden al cierre de 2025 reportado por cada compañía.
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Nu México
Con ingresos netos por 18,193 millones de pesos en 2025, Nu México es la empresa brasileña mejor posicionada en el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión, al ubicarse en el lugar 242.
La compañía, filial de la fintech brasileña Nu, ha ganado terreno en el mercado mexicano con un modelo de banca digital que opera sin sucursales físicas y ofrece tarjetas de crédito, cuentas de débito y otros servicios financieros a través de su aplicación móvil.
Nu México cuenta con autorización para operar como institución de banca múltiple y actualmente emplea a 1,273 personas en el país.
Braskem Idesa
Con ingresos netos por 14,073.3 millones de pesos en 2025, Braskem Idesa ocupa el lugar 288 en el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión.
La compañía, resultado de una asociación entre la brasileña Braskem y la mexicana Grupo Idesa, es conocida por desarrollar el proyecto Etileno XXI en Veracruz, considerado uno de los complejos petroquímicos más importantes de América Latina y clave para la producción de polietileno en México.
Braskem Idesa emplea a 922 personas en el país y abastece de materias primas a industrias como la del empaque, la construcción, la automotriz y la de bienes de consumo.
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Natura México
Con ingresos netos por 8,859.3 millones de pesos en 2025, Natura México ocupa el lugar 362 en el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión.
La filial mexicana de la brasileña Natura se ha consolidado en el mercado de productos de belleza, cuidado personal y cosméticos, con presencia a través de canales de venta directa y comercio electrónico.
La compañía emplea a 1,890 personas en el país, de acuerdo con los datos reportados al cierre de 2025.
Tupy México
Con ingresos netos por 5,464 millones de pesos en 2025, Tupy México ocupa el lugar 434 en el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión.
La compañía es filial de la brasileña Tupy, fabricante de componentes de hierro fundido para las industrias automotriz, de transporte y maquinaria pesada. En México opera plantas de producción que abastecen tanto al mercado nacional como a cadenas de suministro en Norteamérica.
Tupy México emplea a 3,600 personas en el país, lo que la convierte en una de las empresas brasileñas con mayor plantilla laboral dentro del mercado mexicano.
Con ingresos netos por 5,344.5 millones de pesos en 2025, Smart Fit México ocupa el lugar 441 en el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión.
La compañía es la filial mexicana de la cadena brasileña de gimnasios Smart Fit, que se ha convertido en uno de los principales jugadores del mercado de acondicionamiento físico en el país gracias a su modelo de membresías de bajo costo y una amplia red de sucursales.
Smart Fit emplea a 4,807 personas en México, la mayor plantilla laboral entre las empresas de origen brasileño que figuran en el listado de Expansión.
Las conclusiones
Más allá de compartir su origen brasileño, estas cinco compañías muestran un patrón común: su inserción en sectores con alta expansión en México y con distintos niveles de sofisticación económica.
Nu ha aprovechado el crecimiento de la banca digital; Smart Fit el auge del bienestar y el acondicionamiento físico; Natura el consumo de productos de belleza y cuidado personal; mientras que Braskem Idesa y Tupy participan en cadenas industriales vinculadas con la manufactura, la construcción y la industria automotriz.
Esta diversificación refleja que la presencia empresarial brasileña en México ya no se concentra en un solo frente. Por el contrario, abarca desde servicios financieros y consumo masivo hasta petroquímica e industria pesada, lo que les permite participar tanto del mercado interno como de cadenas de suministro integradas con Norteamérica.
En conjunto, estas cinco empresas reportaron ingresos netos por más de 51,900 millones de pesos al cierre de 2025 y generaron cerca de 12,500 empleos en el país. Si bien aún operan a una escala menor frente a muchas corporaciones de origen estadounidense o español, su desempeño confirma la capacidad de las firmas brasileñas para competir y consolidarse en uno de los mercados más grandes de América Latina.