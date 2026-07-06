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Trump admite que pidió a la FIFA revisar la tarjeta roja de Balogun, ¿qué dice el reglamento?

El presidente dijo que la jugada que llevó a la expulsión del goleador estadounidense ni siquiera se trataba de una falta, por lo que llamó al presidente del órgano rector del futbol.
lun 06 julio 2026 11:55 AM
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Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo Trump que las instancias disciplinarias del organismo son "independientes". (FOTO: Mandel Ngan/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la "horrible" decisión de mostrarle la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, aunque aseguró que nunca solicitó que la sanción fuera anulada.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto".

"Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí", señaló el mandatario.

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El presidente republicano, que afirmó que "entiende muy bien de deportes", reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como "muy injusta".

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como "un poco sospechoso si revisan su pasado”.

Infantino dijo este lunes que aseguró a Trump en la llamada que las instancias de la FIFA son “independientes”.

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial, criticado desde todos los frentes por la decisión.

El delantero del AS Mónaco iba a perderse el duelo de los octavos de final del Mundial frente a Bélgica después de recibir una tarjeta roja directa, tras la revisión en video, por pisar el pie de un defensor bosnio durante el triunfo de Estados Unidos por 2-0 en los dieciseisavos de final.

"Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces pueden sentirse muy orgullosos", declaró Trump.

"De la otra manera, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que la elección de 2020 estuvo amañada", añadió, en referencia a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales que perdió frente a Joe Biden.

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¿Qué dice el reglamento?

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión para el siguiente encuentro del equipo del jugador.

“Las expulsiones conllevarán automáticamente la suspensión durante el siguiente partido. Los órganos judiciales de la FIFA podrán imponer adicionalmente otras suspensiones por partidos y otras medidas disciplinarias”, indica el artículo 66 del reglamento.

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Desde el pitido final del duelo ante Bosnia, Estados Unidos consideró injusta la expulsión de Balogun y sus costosas consecuencias.

"Para mí nunca es tarjeta roja", dijo el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, nada más terminar el duelo ante Bosnia. "Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente”.

La FIFA anunció el domingo que la sanción quedaba suspendida durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Infantino para pedir que se revisara la expulsión.

La decisión de permitir que Balogun dispute los octavos de final provocó una inmediata reacción de la Federación Belga de Fútbol, que dijo sentirse "asombrada" por una resolución que, a su juicio, está en "contradicción directa" con el propio reglamento de la FIFA.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, ha sido una de las principales figuras del equipo dirigido por Pochettino, por lo que su ausencia frente a Bélgica habría supuesto una baja sensible para el conjunto anfitrión.

¿Qué dice el articulo 27 del Código Disciplinario?

La suspensión de la sanción fue resuelta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario y dejó el castigo en suspenso durante un período de prueba de un año, aunque el reglamento contempla que la suspensión puede durar hasta cuatro años.

“Si una persona a quien se le haya suspendido una sanción cometiese una infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, los órganos judiciales revocarán la suspensión, y la sanción se ejecutará sin perjuicio de que se le imponga una sanción adicional con motivo de la nueva infracción”, indica el documento también.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Donald Trump FIFA

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