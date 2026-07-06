El presidente republicano, que afirmó que "entiende muy bien de deportes", reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como "muy injusta".

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como "un poco sospechoso si revisan su pasado”.

Infantino dijo este lunes que aseguró a Trump en la llamada que las instancias de la FIFA son “independientes”.

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial, criticado desde todos los frentes por la decisión.

El delantero del AS Mónaco iba a perderse el duelo de los octavos de final del Mundial frente a Bélgica después de recibir una tarjeta roja directa, tras la revisión en video, por pisar el pie de un defensor bosnio durante el triunfo de Estados Unidos por 2-0 en los dieciseisavos de final.

"Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces pueden sentirse muy orgullosos", declaró Trump.

"De la otra manera, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que la elección de 2020 estuvo amañada", añadió, en referencia a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales que perdió frente a Joe Biden.

¿Qué dice el reglamento?

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión para el siguiente encuentro del equipo del jugador.

“Las expulsiones conllevarán automáticamente la suspensión durante el siguiente partido. Los órganos judiciales de la FIFA podrán imponer adicionalmente otras suspensiones por partidos y otras medidas disciplinarias”, indica el artículo 66 del reglamento.