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Inversión en telecomunicaciones cae 87.7% tras extinción del IFT

La recuperación de los flujos de capital dependerá de la consolidación del nuevo regulador, la evolución del T-MEC y el entorno económico.
mié 08 julio 2026 05:55 AM
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Las inversiones en telecomunicaciones disminuyen
Desde finales de 2024, la industria ha transitado por un proceso de cambios institucionales derivado de la reforma en materia de simplificación orgánica impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. (Margarito Pérez Retana )

La inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones no ha recuperado los niveles registrados antes de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) , en un periodo que coincide con la implementación del nuevo modelo regulatorio encabezado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y con un entorno macroeconómico menos favorable.

Datos de la Secretaría de Economía muestran que durante el primer trimestre de 2026, la industria de las telecomunicaciones captó 31.1 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED).

Frente al primer trimestre de 2024, previo a la extinción del IFT, la inversión muestra una caída de 87.7%, desde los 253 millones de dólares reportados entonces, lo que refleja que, pese al repunte anual, el flujo de capital hacia el sector sigue lejos de los niveles previos a la reconfiguración institucional.

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La transición regulatoria aún no se refleja en la inversión

Desde finales de 2024, la industria ha transitado por un proceso de cambios institucionales derivado de la reforma en materia de simplificación orgánica impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum.

Como parte de ese proceso se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , responsable de la política pública del sector, mientras que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzó operaciones en octubre del año pasado como órgano desconcentrado de esa dependencia. A ello se suma el fortalecimiento de Altán y de CFE como jugadores al ser operadores por el Estado.

Durante ese periodo de transición, analistas anticipaban que 2025 sería un año de ajuste para la industria debido a la implementación del nuevo esquema institucional y que 2026 marcaría el inicio de una etapa de mayor certidumbre para la inversión. Sin embargo, los datos del primer trimestre muestran que esa recuperación aún no se consolida.

Para Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, la evolución de la inversión dependerá en buena medida de las señales que envíe el nuevo regulador conforme avance su consolidación.

Tovar sostuvo que un calendario predecible para la asignación de espectro radioeléctrico, una revisión del esquema de derechos que pagan los operadores y mayor certidumbre para proyectos de largo plazo contribuirían a fortalecer el entorno de inversión.

La economía y el entorno internacional marcarán la recuperación

Además de los cambios regulatorios, Tovar consideró que el entorno macroeconómico también ha reducido los incentivos para desarrollar nueva infraestructura.

“La contracción de la economía mexicana durante el primer trimestre del año, junto con una expectativa de crecimiento cercana a 1% para todo el año, redujo los incentivos para ampliar la infraestructura, ya que una menor actividad económica limita la demanda esperada de servicios de telecomunicaciones por parte de hogares y empresas”.

A ello ahora se suma la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con Tovar, la posibilidad de revisiones anuales al acuerdo comercial reduce el horizonte de planeación para proyectos intensivos en capital, como las redes de telecomunicaciones, cuyos periodos de recuperación suelen extenderse por diez años o más.

“Las telecomunicaciones son especialmente sensibles al ser proyectos intensivos en capital con periodos de recuperación de diez años o más, y eso hace que sean incompatibles con reglas que se revisan cada doce meses”, afirmó.

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El origen de los capitales

A los factores regulatorios y macroeconómicos se suma otro elemento que podría influir en el origen de los capitales durante los próximos años: la estrategia del gobierno para fortalecer gradualmente el uso de proveedores tecnológicos de Norteamérica.

Diego Flores, titular del sector de la Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía, señaló previamente a Expansión que esta transición buscará una mayor afinidad con empresas de Estados Unidos, aunque aclaró que ello no implicará un desplazamiento inmediato de las soluciones provenientes de China.

De concretarse esa estrategia, también podría modificarse gradualmente el origen de parte de las inversiones y de los proveedores que participan en el despliegue de infraestructura.

De acuerdo con información de BNamericas, 54% de la infraestructura de redes 4G en México fue desarrollada con tecnología asiática, principalmente de Huawei, mientras que la red central de Izzi fue construida con tecnología de ZTE, fabricantes chinos que han ganado presencia en América Latina por ofrecer soluciones competitivas para mercados con menor poder adquisitivo.

Hasta el momento, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que agrupa a empresas como AT&T, Megacable, Izzi y Totalplay, no ha emitido comentarios sobre los posibles efectos del nuevo entorno regulatorio y económico en las decisiones de inversión.

En ese contexto, la evolución de los flujos de capital estará vinculada tanto a la consolidación del nuevo marco regulatorio como al desempeño de la economía, la certidumbre en torno al T-MEC y la forma en que evolucione la estrategia gubernamental para el desarrollo de la infraestructura tecnológica.

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